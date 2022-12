Kommentti: Ruotsalainen vaateketju tuli paraatipaikalle Helsinkiin – keskustan näivettymisestä ei näkynyt merkkiäkään

Helsingin keskustan tyhjenemiseen on monta syytä, joista monet ovat ilmiselviä, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

Helsingin ydinkeskustassa Aleksanterinkadulla avasi keskiviikkona uusi lippulaivamyymälä, kun ruotsalainen Arket-vaateketju lanseerasi ensimmäisen liikkeensä Suomeen.

Kävin keskiviikkona työpäivän jälkeen katsomassa, miltä uusi myymälä vaikuttaa. Asia kiinnosti senkin vuoksi, että Helsingin ydinkeskustan näivettymisestä on viime kuukausina puhuttu enemmän kuin aikoihin. Palaan tähän problematiikkaan.

Ensivaikutelma oli, että Aleksi ei tällä kertaa todellakaan ollut tyhjä. Mitä lähemmäs Mikonkadun kulmaa etenin, sitä enemmän vastaan tuli väkeä. Tähän asti Arketin lähimmät liikkeet ovat olleet Tukholmassa ja Kööpenhaminassa, ja molemmissa kaupungeissa ne sijaitsevat ydinkeskustan kävelykadulla.

Arket kuuluu ruotsalaiseen H&M-konserniin, jonka liikkeitä Helsingissä ovat itse H&M:n lisäksi myös Cos ja & Other Stores.

Avajaispäivän tungoksesta kertoi se, että liikkeessä oli niin paljon väkeä, että siellä liikkuminen on hetkittäin hankalaa. En ole hetkeen jonottanut sovituskoppiin 15 minuuttia helsinkiläisessä vaateliikkeessä. Silmiinpistävää oli myös se, että liikkeellä oli nuorten miesten seurueita.

Arket haluaa paraatipaikoille, eikä niitä ole Helsingin ydinkeskustassa kovin monta. Liiketila remontoitiin heitä varten: kokoa myymälässä on noin 700 neliötä.

Keskustan tyhjenemiseen on monta ilmiselvää syytä: verkkokauppa, korona, etätyöläisten hybridityömalli, ilmiselvistä syistä puuttuvat venäläiset – ja kiinalaiset – turistit sekä ostoskeskusten houkutus ilmaisine parkkeineen osalle ihmisiä.

Helsingin Sanomat (29.11.) lasketutti teleoperaattori Telian matkapuhelindatasta, minkä verran vähemmän ydinkeskustassa liikkuu nyt väkeä verrattuna syksyyn 2019. Niin sanotusti puuttuvia ihmisiä on noin 75 000.

Syy on aika selvä. Keskustassa on toimistoja, joista on jääty etätöihin. Yritykset kokeilevat nyt erilaisia hybridityön malleja, eikä monenkaan ole järkevää tulla joka päivä toimistolle. Voin omasta kokemuksesta sanoa, että aikaa säästyy valtavasti, kun jää tekemään töitä kotiin – tai siirtyy toimistolle vasta aamun ruuhkahuipun mentyä.

Vaikutukset näkyvät nyt.

Osalle keskusteluun osallistuvista kynnyskysymys tuntuu olevan autoilun kalleus. Ovatko he siis sitä mieltä, että kaupungin pitäisi antaa alehintaan maan kalleimpia neliöitä autoilijoiden käyttöön?

Joskus tuntuu myös siltä, että kiihkeimmin autoilukeskusteluun osallistuvat eivät juuri liiku autolla Helsingissä. Nyt sanon ikävästi, mutta minulle väitti juuri Twitterissä autoilua Helsingissä vaikeaksi ihminen, joka ei tiennyt, missä on Kaivokatu. Silloin kaupunki ei ole erityisen tuttu.

Keskiviikkoinen väenpaljous Aleksanterinkadulla oli joka tapauksessa erittäin hyvä muistutus siitä, mikä keskustaan vetää: liikkeet, joita ei ole muualla. Sekä tässä tapauksessa tietysti uutuudenviehätys.

Myös Stockmannin kulmassa oleva jouluikkuna tuntuu olevan yhä hyvä houkutin. Uudet sukupolvet käyvät kerta toisensa jälkeen ihmettelemässä joulumaailmaa.