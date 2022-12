Tässä ovat sähkön alv-alen voittajat ja häviäjät – ”Voi jopa nostaa sähkön hintaa”

Sähkön arvonlisävero laskee torstaina 24 prosentista 10 prosenttiin. Katso laskurista, miten se näkyy omassa sähkölaskussasi.

Sähköenergian arvonlisävero laskee torstaina 24 prosentista 10 prosenttiin. Syksyn budjettiriihessä päätetty määräaikainen alennus on voimassa huhtikuun loppuun, ja sen tarkoitus on tukea suurista sähkölaskuista kärsiviä, kuten sähkölämmittäjiä.

Helsingin yliopiston taloustieteen professori Niku Määttäsen mukaan alv-alennus on tarkoitukseen huono ratkaisu. Se saattaa jopa korottaa sähkön hintaa, ja hyöty menee sähköyhtiöille.

Tärkein syy tähän on se, että sähköä yksinkertaisesti tuotetaan Suomessa liian vähän.

– Se ongelmahan meillä on, että sähkömarkkinoilla on yhtäkkiä tarjontaa vähemmän, erityisesti kun sähkön tuonti Venäjältä on loppunut, Määttänen sanoo.

– Sen takia sähköpula nousee välillä korkeaksi, esimerkiksi silloin kun ei tuule tai kysyntä on kovien pakkasten takia tavallista korkeampi.

Koska sähkön tarjontaa ei helposti saada lisää, hinnat nousevat useiden kilpaillessa rajallisesta hyödykkeestä.

– Näissä tilanteissa ainoa asia, mitä pitäisi pyrkiä tekemään olisi, että kaikki kynnelle kykenevät säästäisivät sähköä. Tätä taustaa vasten ylipäätään sähkön kysyntätuki on lähtökohtaisesti vähän erikoinen ratkaisu tähän ongelmaan, Määttänen sanoo.

Hinnan nousu saa yleensä osan käyttäjistä vähentämään kulutusta eli säästämään sähköä. Kun kysyntä vähenee, voi hinta lähteä laskuun.

Sähkön arvonlisäveron alentaminen saattaa kuitenkin lisätä sen kulutusta, kun yhä useammalla on vähemmän syytä kulutuksen vähentämiseen. Näin sähkön alv-alennus saattaakin aiheuttaa suurinta haittaa juuri pörssisähkön ostajille.

Jos alv-ale vähänkin lisää sähkön kysyntää tiukassa tilanteessa, jossa tarjontaa ei pystytä lisäämään, se voi jonkin verran nostaa sähkön verotonta hintaa, Määttänen sanoo.

– Se vie osan hyödystä niiltä kuluttajilta, joille sitä oli tarkoitus antaa ja menee todennäköisesti sähköyhtiöiden voittoihin.

Toinen ongelma on Määttäsen mukaan veronalennuksen kohdistuminen.

– Eihän nyt lähellekään jokainen suomalainen ole vaikeuksissa sähkölaskujen kanssa. Meillä on paljon kotitalouksia, joilla on aiemmin solmittu kiinteähintainen sähkösopimus.

Esimerkiksi vuosi sitten kiinteähintaisissa sähkösopimuksissa sähkön hinta oli vielä alle 10 senttiä kilowattitunnilta.

– Ja näitä ihmisiä tämä hyödyttää ainakin, sillä vaikka pörssisähkön hinta nousisi, heillä se ei näy. Tukea jaetaan aikaa summamutikassa. Tämä on minusta aika hätiköityä politiikkaa.

Määttäsen mukaan laajassa kuvassa pitäisi vain hyväksyä se, että sähkön hinta nousee ja useampien suomalaisten elintaso laskee, ja keskittyä auttamaan niitä, joilla on todella vaikeaa. Osalla kotitalouksista voi tulla taloudellisia ongelmia, jos sähkön hinta nousee liian korkeaksi.

– Mutta sitten pitäisi miettiä kohdistetumpia keinoja, jotka samalla eivät vähennä kannustimia säästää sähköä, hän sanoo.

– Hyvä tapa siihen olisi ollut esimerkiksi, että maksetaan tukea viime vuonna samaan aikaan toteutuneen kulutuksen perusteella.

Näin esimerkiksi sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvalle voisi suunnata tulevaan sähkölaskuun, mutta hän voisi yhä pienentää laskuaan säästämällä sähköä.

– Mutta en minä nyt lähtisi peliverkkareita repimään. Se tosin kasvattaa riskiä, että joudutaan menemään sähkön säätelyyn. Mutta jos tilanne ei ole erityisen tiukka, niin alv-ale kyllä hyödyttää isolta osin kotitalouksia, Määttänen sanoo.

Sähköenergian alv-alennuksen arvioidaan vähentävän valtion verotuloja ensi vuonna noin 290 miljoonaa euroa.

Katso alla olevasta laskurista, miten sähkön arvonlisäveron alennus vaikuttaa omaan sähkölaskuusi.