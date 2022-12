Katso, millaisia hintoja sähkön siirrosta nyt peritään

Yli 20 sähkönsiirtoyhtiötä on muuttanut sähkön siirtohintojaan. Hinnoissa on suuret erot. Kalleimpien yhtiöiden asiakkaat maksavat siirrosta jopa kolme kertaa niin paljon kuin halvimman yhtiön asiakkaat.

Yli kymmenen sähkönsiirtoyhtiötä on ilmoittanut nostavansa hintojaan, mutta miltei yhtä moni on kertonut hintojensa alentamisista.

Sähköyhtiöistä yksitoista on Energiaviraston seurannan perusteella tänä vuonna nostanut siirtohintojaan. Viraston johtava asiantuntija Tiina Karppinen, kertoo, että lisäksi kaksi yhtiötä on ilmoittanut korottavansa hintoja ensi vuoden alussa.

– Yhtiöillä ei ole velvoitetta toimittaa hinnanmuutosilmoituksia virastolle ennen muutoksen voimaantuloa. Eli emme välttämättä ole saaneet vielä kattavasti tietoa tulevista korotuksista, hän huomauttaa.

Kuten alla olevasta taulukosta selviää, Lehtimäen sähkö ja Imatran seudun sähkönsiirto ovat nostaneet suhteessa eniten hintojaan eli kahdeksan prosenttia ja Koillis-Satakunnan sähkö kuusi prosenttia. Kaikki nämä yhtiöt kuuluvat nyt selvästi kalleimpien sähkönsiirtäjien joukkoon.

Siirtohinnat näkyvät alemmassa taulukossa, johon on listattu kaikki yhtiöt aakkosjärjestyksessä. Saat yhtiöt kalleus- tai halpuusjärjestykseen painamalla hintaa.

Hinnat on laskettu pientalossa asuvalle kotitaloudelle, jolla on sähkösauna, mutta ei sähkölämmitystä. Tällaisen kotitalouden kulutus on 5 000 kilowattituntia vuodessa.

Joitakin yhtiöitä koskeva hintalaskenta on Energiavirastossa kesken, minkä vuoksi esimerkiksi Enontekiön sähkön muutos ei vielä näy taulukossa.

Läheskään kaikki hintojaan muuttaneet eivät ole nostaneet niitä. Tähän mennessä 12 sähköyhtiötä on laskenut siirtohintojaan tänä vuonna.

– Puolet tähänastisista hintamuutoksista tapahtui jo tammikuussa, Karppinen huomauttaa.

Monet muutokset on siis tehty jo ennen Venäjän helmikuussa alkanutta hyökkäystä Ukrainaan. Sähköenergian hinnat ponkaisivat sen seurauksena keväällä ja kesällä korkeiksi.

Karppinen lisää, että kolme yhtiötä on jättänyt perusmaksut veloittamatta väliaikaisesti ja kaksi muuta on ilmoittanut tekevänsä niin myöhemmin tänä vuonna.

Sähkön siirto on yleensä kalleinta harvaan asutulla alueella ja halvinta suurimmissa kaupungeissa, jossa asiakkaita on tiheässä.

Tilanne konkretisoituu yhtiökohtaisia siirtohintoja vertailtaessa, joskin poikkeuksiakin on. Vertailun halvimmalla sähköä siirtää Keminmaan Energia. Sen hinta on alle kolmannes kalleimpien Kajaven, Järvi-Suomen Energian ja PKS sähkönsiirron hinnoista.

Uusimpiin hinnankorottajiin kuuluu Caruna, joka ilmoitti viime viikolla ensi vuoden alussa ja myöhemmin ensi vuonna voimaan tulevista muutoksista. Korotukset koskevat sekä haja-asutusalueelle keskittynyttä Caruna Oy:tä että Espoon, Kauniaisen, Kirkkonummen alueella ja Joensuun keskustassa toimivaa Caruna Espoota.

Yhtiön toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori sanoi tiedotustilaisuudessa, että tilanne on kaikille sähkön jakeluyhtiöille samanlainen. Karppinen ei ottanut kantaa siihen, uskooko hän muiden yhtiöiden vielä korottavan hintojaan.

– Hinnoittelupäätökset ovat yhtiöiden vastuulla. Näihin vaikuttaa myös yhtiökohtaisen ali- tai ylijäämän määrä, hän sanoo.

Sähkön siirron hinnoittelun muutoksille on Karppisen mukaan oltava sähkömarkkinalain 93 pykälän mukainen peruste. Energiavirasto valvoo korotuksen perusteiden lainmukaisuutta.

Energiamarkkinaviraston seurannan perusteella Caruna Espoo on viime vuosina ollut ylijäämäinen. Caruna Oy on sen sijaan ollut alijäämäinen.

– Energiavirastolla on vireillä tutkintapyyntö Carunan juuri ilmoittamista korotuksen perusteista, Karppinen kertoo.