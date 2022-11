Rapala lopettaa uistinten ja puukkojen tuotannon Suomessa

Rapala lopettaa uistinten ja Marttiinin puukkojen valmistuksen Suomessa.

Kalastustarvikkeita valmistava Rapala VMC:n uistimet ja Marttiinin puukot tehdään vastaisuudessa kokonaan Viron Pärnussa. Yhtiön henkilöstöjohtaja Päivi Ohvo kertoo, että heillä on ollut siellä jo pitkään tehdas, jossa työskentelee noin 300 työntekijää.

– Uistimet eivät ennenkään ole olleet mitään made in Finland -tuotteita, Ohvo huomauttaa.

Yhtiö on käynyt aiheesta muutosneuvottelut, jotka alkoivat lokakuussa. Neuvottelut koskivat 90 henkilöä ja niiden tuloksista kerrottiin heille maanantaina. Työntekijöistä noin 50 menettää työpaikkansa ja osalla muuttuu toimenkuva.

Ohvon mukaan noin 50 henkilöä jää töihin Vääksyyn, vaikka varsinainen valmistus siirretään Pärnuun.

– Vääksyyn jää osaamiskeskus, jossa on muun muassa uistintuotekehitystä, hän sanoo.

Tuotekehitys ei ollut muutosneuvottelujen piirissä. Vastaisuudessa Vääksyssä on hänen mukaansa myös metalliosasto, jossa rakennetaan koneita ja työkaluja. Lisäksi siellä työskentelee myös it-osaajia sekä osto- ja hankinta väkeä että myös osa talousosastoa.

Henkilöstölle neuvottelujen lopputulos ei Ohvon mielestä vaikuttanut olevan kovin suuri yllätys.

– Totta kai oli pettymystä, mutta tuotannon keskittäminen ja valmistus- ja toimitusaikojen lyhentäminen on ollut konsernin tavoitteena jo pitkään.

Rapala VMC pyrkii keskittämällä alentamaan sekä tuotanto- että jakelukustannuksiaan.

Rapalalla on ollut Venäjällä tuotantoa, mutta yhtiö on ilmoittanut, että se ajetaan alas. Ohvo kertoo, poistuminen Venäjältä on jo pitkällä.

