Hukkuminen, helikopteri­onnettomuus, kuolema nukkuessa – kolme krypto­miljonääriä on kuollut epäilyttävissä olosuhteissa

Kolmella kuolleella kryptomiljonäärillä oli merkittävä rooli edustamiensa yhtiöiden toiminnassa.

Kolme kryptovaluutoilla rikastunutta henkilöä on kuollut kuukauden sisällä epäilyttävissä olosuhteissa. Torstaina 25. marraskuuta venäläinen kryptomiljardööri Vyacheslav Taran, 53, kuoli Monacossa, kun häntä kuljettanut helikopteri syöksyi maahan. Syöksyssä kuoli myös helikopteria lentänyt 35-vuotias ranskalaismies.

Turmapaikalla vierailleen Nizzan apulaissyyttäjän mukaan ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että turma olisi kolmannen osapuolen järjestämä. Onnettomuus tapahtui hyvässä säässä keskellä päivää.

Ranskalaisviranomaiset ja helikopterin valmistanut Airbus tutkivat onnettomuutta.

Taran oli yksi Libertex-kryptovaluutta-alustan perustajista ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Vyacheslav Taran kuoli 25. marraskuuta helikopterionnettomuudessa.

Vain kaksi päivää ennen Taranin kuolemaa Tiantian Kullander, 30, kuoli kotonaan. Miehen perustama Amber Group -niminen kryptovaluutta-alusta kertoi Tiantianin kuolemasta sunnuntaina. Yhtiön tiedotteen mukaan TT-lempinimellä tunnettu miljardööri kuoli ”odottamattomasti” nukkuessaan. Yhtiö ei kertonut kuolemasta lisätietoja.

Yhtiön mukaan Kullanderilla oli keskeinen rooli Amber Groupin perustamisessa ja menestyksessä.

– Menetimme mahtavan yhtiökumppanin ja ystävän. Sanat eivät riitä kuvailemaan suruamme.

Tiantian Kullander kuoli marraskuun 23. päivä.

Ennen Amber Groupin perustamista vuonna 2017 Kullander työskenteli Goldman Sachs ja Morgan Stanley -liikepankeissa. Noin kolmen miljardin arvoisen yhtiön päämaja sijaitsee Singaporessa. Sillä on toimintaa muun muassa Istanbulissa, Hong Kongissa, Taipeissa, Lontoossa ja Vancouverissa. Työntekijöitä yhtiöllä on yli 300.

Lokakuun 28. päivänä yhdysvaltalainen Nikolai Mushegian, 29, löytyi hukkuneena rantavedestä Puerto Ricossa. Surffaaja löysi Mushegianin ruumiin varhain aamulla. Löytöhetkellä Mushegianilla oli yllään ulkovaatteet ja hänellä oli lompakko mukanaan.

Tieto kuolemasta käynnisti välittömästi salaliittoteorioiden leviämisen, sillä vain muutama tunti ennen kuolemaansa Mushegian twiittasi, että Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA ja Israelin tiedustelupalvelu Mossad haluavat tappaa hänet.

Nikolai Mushegian kuoli lokakuun lopussa.

Mushegianin perhe on yrittänyt lieventää salaliittoteorioiden leviämistä sanomalla, että kuolemassa ei ole epäilyttäviä piirteitä. Brittilehti Daily Mailin ja yhdysvaltalaislehti The New York Postin mukaan Mushegian kärsi mielenterveysongelmista.

– Hänen äitinsä kertoi, että kuolema ei liity millään tavalla hänen twiitteihinsä (salaliittoteorioista), kryptovaluutoilla rikastunut Brock Pierce sanoi The New York Postin mukaan.

Lehden mukaan moni Mushegianin tuntenut – mukaan lukien Pierce – uskoo, että kyseessä oli itsemurha.

San Juanin poliisi tutkii tapausta, mutta ei usko, että Mushegian olisi joutunut rikoksen uhriksi. Mushegian oli yksi MakerDaon eli hajautetun keskuspankista kehittäjistä. Häntä pidetään pioneerina kryptovaluutta-alalla.