Venäläistä kaasua saapuu Eurooppaan ennätystahtiin meriteitse

Kaasun virta putkissa on hiljentynyt, mutta merillä lng-liikenne on vilkasta.

Gazprom on Venäjän valtion kaasuyhtiö.

Euroopan maat tuovat venäläistä kaasua meritse ennätystahtiin samaan aikaan, kun kaasuputkien virta on tyrehtynyt ja maanosa pyristelee eroon venäläisestä energiasta.

Kuluvan vuoden tammi-lokakuussa Venäjältä tuotiin Euroopan maihin nesteytettyä maakaasua (lng) 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, talouslehti Financial Times (FT) kertoo.

Venäläis-lng muodosti tuona ajanjaksona 16 prosenttia Euroopan merituonnista. Kaikkiaan lng:tä tuotiin Venäjältä 17,8 miljoonaa kuutiota, kun samaan aikaan putkien kautta kaasua tuli 62,1 miljoonaa kuutiota.

Euroopan unioni ei ole asettanut pakotteita venäläiselle kaasulle, koska se on joillekin jäsenmaille keskeinen energianlähde. Venäjä on käyttänyt tätä hyväkseen ja vähentänyt kaasuntoimituksiaan, mikä on nostanut hintoja.