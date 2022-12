Sähköyhtiö alkoi pommittaa karhukirjeillä, maksun määrä nousi nopeasti – sitten tuli haaste käräjäoikeuteen

Perusteettomien sähkölaskujen selvittely on vienyt monelta paljon aikaa ja aiheuttanut paljon huolta, vaikka asia olisi lopulta selvinnytkin.

Sähkönjakelun jo lopettanut 365 Hankinta on aiheuttanut perintäkirjeillään monenlaista harmia.

365 Hankinnan sähkön toimitukset loppuivat jo viime vuoden kesäkuussa, mutta yhtiö on jatkanut sen jälkeen aiheettomien laskujen lähettämistä.

Yhtiö on lisäksi perinyt saatavia käräjäoikeudessa, myös niiltä, jotka eivät ole olleet koskaan 365 Hankinnan asiakkaita, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoi viime viikon maanantaina.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tiedotti jo kesällä 2020 siitä, että kuluttajat olivat saaneet 365 Hankinnalta laskuja perusmaksuista, vaikka heillä oli ollut sähkönmyyntisopimus toisen yhtiön kanssa.

Vuosi sitten syksyllä KKV kertoi, että kuluttajat olivat saaneet 365 Hankinnalta aiheettomia laskuja, vaikka yhtiön sähköntoimitus oli keskeytetty. Osa kuluttajista oli ollut aikaisemmin sähkönmyyntiyhtiö Fi-Nergy Voiman asiakkaita.

Energiavirasto pani sekä 365 Hankinnan että Fi-Nergyn sähkönmyynnille stopin kesällä 2021.

Porvoossa ravintolaa pitävä yrittäjä kertoo yrityksensä saaneen kaksi haastetta. Molempiin on vastattu, ja toisen 365 Hankinta on perunut, mutta toinen on vielä käräjäoikeuden käsittelyssä.

– 365 Hankinnan asiakashankintaa hoiti toinen yritys, joka piti huolta myös meidän laskutuksestamme. Tämä sujui asiallisesti, kunnes 365 Hankinta lakkasi toimittamasta sähköä kesällä 2021, yrittäjä kertoo.

Hän maksoi tässä vaiheessa laskunsa 365 Hankinnalle ja teki uuden sähkösopimuksen. Tämän jälkeen 365 Hankinnasta alkoi kuitenkin tulla uusia laskuja.

– Ihmettelin, mitä nämä ovat, ja olin laskuttavaan yritykseen yhteydessä. Sieltä kerrottiin, että laskut ovat aiheettomia.

Yrittäjä ei maksanut aiheettomia laskuja, ja 365 Hankinta lähetti haasteen.

– Vastasimme siihen, ja 365 Hankinta luopui kanteesta viime keväänä. Syksyllä tuli kuitenkin taas uusi lasku.

Yrittäjä ilmoitti pitävänsä laskua perusteettomana, minkä jälkeen oikeudesta tuli uusi haaste, jonka hän kiisti.

– Sen jälkeen, kun vastasimme haasteeseen, ei ole kuulunut mitään. Aikamoista toimintaa.

Sähkönmyyjäyritys 365 Hankinta on perustettu maaliskuussa 2019. Yhtiön vastuuhenkilöiksi on nimetty slovakialaiset Juraj Jakabovic ja Katarina Jakabovicova. Yhtiö ei ole ilmoittanut tilinpäätöstietoja, ja ainoat tilinpäätöskirjaukset ovat vuodelta 2019. Yhtiön omistajaksi on Suomen Asiakastietoon merkitty Lakiasiaintoimisto Asiakasturva. Sen mukaan se ei kuitenkaan omista sähkönmyyjää vaan on ainoastaan perustanut valmisyhtiön ja myynyt sen heti eteenpäin asiakkaalle. 365 Hankinta ei ole päivittänyt omistustietoja, Asiakasturvasta kerrottiin. Asiakasturvan mukaan sillä ei ole mitään yhteistyötä sähkökauppiaan kanssa. Asiakasturva kertoo olevansa listaamattomien yhtiöiden osakekauppaan ja yritysjuridiikkaan keskittyvä yhtiö joka harjoittaa muun muassa puhelinosakkeiden ja valmisyhtiöiden kauppaa ja rahoituspalveluita. Sillä on aluehallintoviraston myöntämä perintälupa ja valmisyhtiöiden myyntilupa. Taloussanomat ei tavoittanut Jakabovicia kommentoimaan 365 Hankinnan laskutus- ja haastetoimintaa.

Pohjoissuomalainen yrittäjä kertoo myös mökkinsä sähkölaskuja perityn käräjäoikeudessa asti.

Hän kertoo ostaneensa mökin viime vuoden alkupuolella yrityksensä nimiin ja maksaneensa sähkölaskut nurin menneelle Fi-Nergylle.

– Heinä–elokuussa tuli sitten Hankinta 365:ltä sähkölasku. Laskussa ei ollut numeroa, mihin soittaa ja sähköpostivastauksetkin olivat hyvin epämääräisiä, yrittäjä kertoo.

Sähkön toimitusosoitteeksi oli merkitty yrittäjän Oulussa sijaitseva omakotitalo. Hän kertoo yrittäneensä ottaa yritykseen yhteyttä tarkistaakseen laskutuksen ja sen, miltä ajalta se on, mutta turhaan.

– Lopulta ajattelin, että pääsen helpommalla maksamalla sen 250 euroa kuin tuhlaamalla tähän työaikaa, jota oli varmaan mennyt yhteensä jo viikon verran. Seuraavana päivänä pankki oli kuitenkin palauttanut maksun tilille. Tämän jälkeen 365 Hankinta alkoi pommittaa karhukirjeillä, joissa maksun määrä nousi nopeaa vauhtia.

365 Hankinta vei asian lopulta käräjäoikeuteen, jossa asian käsittely on edelleen kesken.

– Nyt on mennyt pari kuukautta, eikä mitään vaatimuksia ole kuulunut.

Yrittäjän mukaan Hankinta 365:n perimä summa on niin pieni, ettei vakuutusyhtiön kautta saa esimerkiksi kotivakuutuksesta oikeusturvaa, mikä hankaloittaa asian selvittämistä oikeusteitse.

Kolmannessa tapauksessa asiakas oli ostanut Ulvilassa sijaitsevaan omakotitaloonsa sähköä Fi-Nergyltä, jolla oli edullinen sähkötarjous. Talo myytiin kesällä 2020, ja sähkösopimus irtisanottiin loppusyksystä muuton yhteydessä ongelmitta.

Pirkanmaan käräjäoikeudesta tuli keväällä 2021 kirje. Syynä oli perintätoimiston mukaan "maksamattomat kuukausimaksut".

– Olimme suoraan perintätoimistoon yhteydessä, ja selvitin heille tilanteen, että olimme myyneet talon ja muuttaneet siitä pois.

Perittävät kuukausimaksut ulottuivat syksyyn 2021 saakka.

– 365 Hankinta oli siis yrittänyt periä kuukausimaksuja etukäteen, vaikka emme olleet enää heidän asiakkaitaan.

Tämän jälkeen perintätoimisto veti asian pois eikä käräjäoikeudesta enää ole oltu asian tiimoilta sen enempää yhteydessä.

365 Hankinta on vienyt lukuisia velkomusasioita oikeuteen.

Riidattomat asiat voidaan ratkaista käräjäoikeudessa kirjallisessa, niin sanotussa summaarisessa menettelyssä. Tällainen kanne voidaan laittaa vireille väittämällä asiaa riidattomaksi, vaikkei se sitä olisi. Perusteeksi on käytännössä riittänyt 365 Hankinnan maksamattomaksi väittämä lasku.

Mikäli tällainen asia riitautuu, siirretään se riita-asioiden puolelle ja velanperintää vastustava uhkaa joutua mukaan oikeudenkäyntiin.

KKV:n arvion mukaan 365 Hankinnan kohdalla summaarisia menettelyjä on ollut satoja ja riita-asioitakin kymmeniä.

KKV:n johtavan asiantuntijan Jari Suurlan mukaan tilanne on varsin hankala kuluttajan kannalta.

– Valitettavan usein henkilöt maksavat päästäkseen hankalasta tilanteesta eroon, kun ovat joutuneet ensimmäistä kertaa elämässään kanteen kohteeksi. Yritys on voinut kuitenkin antaa sellaisen pankkitilin, jota ei voi edes käyttää, Suurla sanoo.

Mahdolliseen oikeusprosessiin KKV:lla ei ole laillista toimivaltaa puuttua.

– KKV on avustanut joissakin tapauksissa, mutta koska näitä juttuja on niin paljon, ei meillä ole resursseja lähteä mukaan satoihin oikeudenkäynteihin kuluttajan avustajaksi.

Kuluttaja-asiamiehen neuvo onkin, että kuluttajan kannattaa kääntyä oikeusavun tai yksityisen lakimiehen puoleen, jos velkomusta joutuu vastustamaan oikeudessa asti.

Fi-Nergyn viime heinäkuisen konkurssin jälkeenkin 365 Hankinta on lähtenyt peräämään saatavia sillä perusteella, että sähkösopimukset ovat siirtyneet sille.

– Asiakas on voinut maksaa aivan riittävästi tälle alkuperäiselle velkojalle, mutta siitä huolimatta on ilmoitettu saatavista. Vaikka olisit hoitanut asiasi kunnolla, voit siitä huolimatta joutua maksumieheksi. Tilanne on erittäin hankala kaikille haasteen saaneille henkilöille, Suurla sanoo.

Suurlan mukaan kuluttaja-asiamies törmää usein tilanteeseen, joissa varattomat yritykset ryhtyvät nostamaan järjettömiä kanteita. Jos yritys häviää jutun, se ei yleensä maksa edes oikeudenkäyntikuluja.

– Jollain tapaa näitä perusteettomia kanteita pitäisi pystyä hillitsemään. Niiden kohteena voi olla kuka tahansa.