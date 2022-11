Miljardööri vihjasi Applen vihaavan sananvapautta ja väitti teknologiayhtiön uhkaavan vetää Twitterin pois App Store -sovelluskaupastaan.

Sen jälkeen kun Musk otti Twitterin haltuunsa viime kuussa, hän on irtisanonut noin puolet yhtiön henkilöstöstä. Lisäksi hän on palauttanut käyttöoikeuksia tileille, joilta ne on aiemmin poistettu.

Twitterin omistaja miljardööri Elon Musk on vihjaillut lähtevänsä sotaan teknologiayhtiö Applen kanssa. Musk muun muassa väittää Applen uhanneen vetää sovelluskaupastaan miljardöörin hiljan hankkiman Twitter-viestipalvelun.

– Apple on myös uhannut pidättää Twitterin App Storestaan, mutta ei kerro meille miksi, Musk kirjoitti Twitterissä.

Lisäksi miljardööri kyseenalaisti 30 prosentin maksun, jonka Applen sanotaan keräävän sovelluskauppansa kautta tehdyistä ostoista.

Applen App Store on ainoa virallinen väylä saada sovelluksia ja muuta digitaalista sisältöä yhtiön iPhone-puhelimille ja muille mobiililaitteille.

Musk kritisoi Applea twiiteissä, joihin lukeutui muun muassa kuva, joka antoi ymmärtää hänen mieluummin lähtevän sotaan Applen kanssa kuin maksavan teknologiayhtiölle 30 prosentin siivun liiketapahtumista.

Apple ei ole uutistoimisto AFP:n mukaan vastannut kommenttipyyntöihin asiaan liittyen.

Sosiaalisen median palveluilla on oltava tehokkaat järjestelmät vahingollisen ja loukkaavan sisällön moderoimiseksi, jotta ne voivat päästä Applen ja Googlen sovelluskauppoihin.

Sen jälkeen kun Musk otti Twitterin haltuunsa viime kuussa, hän on irtisanonut noin puolet yhtiön henkilöstöstä, minkä lisäksi tuntematon määrä työntekijöitä on lähtenyt talosta omasta tahdostaan. Yhtiöstä on irtisanottu tai irtisanoutunut myös monia työntekijöitä, joiden vastuulla on ollut taistella alustalla levitettävää väärää tietoa vastaan.

Musk on myös palauttanut käyttöoikeuksia tileille, joilta ne on aiemmin poistettu syystä tai toisesta. Käyttöoikeus on muun muassa palautettu Yhdysvaltain entiselle presidentille Donald Trumpille, joka sai lähtöpassit useilta sosiaalisen median alustoilta sen jälkeen, kun hänen kannattajansa olivat hyökänneet Yhdysvaltain kongressitaloon viime vuoden tammikuussa.

Lue lisää: Suomalaisia Twitter-käyttäjiä pakotettu Donald Trumpin seuraajiksi

Lue lisää: Donald Trumpilta tyly kuittaus Twitteriin paluusta

Musk kuvailee itseään ”sananvapauden absolutistiksi” ja uskoo, että Twitterin pitäisi sallia kaikki julkaisut, jotka eivät riko lakia. Maanantaina hän kuvaili toimiaan Twitterin puikoissa ”vallankumoukseksi Amerikassa esiintyvää verkkosensuuria vastaan”.

Twitterin entinen työntekijä Yoel Roth kirjoitti New York Timesissa, että Applen ja Googlen ohjeistusten noudattamatta jättäminen olisi katastrofaalista. Hänen mukaansa tämä voisi johtaa siihen, että palvelu potkittaisiin yhtiöiden sovelluskaupoista. Roth jätti Twitterin Muskin noustua yhtiön johtoon. Hän toimi muun muassa Twitterin turvallisuudesta vastaavan osaston johtajana.

Musk itse sanoo, että hänen johdossaan Twitterin käyttäjien osallistaminen on ennätysmäisen korkealla. Hänen metodinsa ovat kuitenkin säikäyttäneet yhtiön tärkeimmän rahasammon – mainostajat.

Viime viikkoina Twitterin sadasta tärkeimmästä mainostajasta puolet on ilmoittanut jäädyttävänsä yhteistyönsä Twitterin kanssa tai on muuten vaikuttanut lopettaneen mainostamisen Twitterissä. Asiasta kertoo tarkkailujärjestö Media Matters.

Lue lisää: Elon Musk oli koulukiusattu nörtti, josta tuli maailman rikkain mies – 20 vuotta sitten tapahtui tragedia, josta hän vaikeni täysin

Maanantaina Musk myös syytti Applen pitkälti lopettaneen mainostamisen Twitterissä.

– Vihaavatko he sananvapautta Amerikassa, Musk kysyi ja tiedusteli asiaa myös tägäten twiittiinsä Applen toimitusjohtajan Tim Cookin.

Yhdysvaltain Kaliforniassa UCLA-yliopistossa toimiva informaatiotutkimuksen asiantuntija Sarah Roberts sanoi AFP:lle, ettei Musk ollut ymmärtänyt, että Twitter itsessään oli arvovaltainen brändi. Nykyisellään yhtiöt eivät sen sijaan halua Robertsin mukaan enää olla liitettynä Twitteriin.

– Kyse ei ole edes siitä, että ne (yhtiöt) olisivat huolissaan sisällöstä. Twitter on tahraantunut brändi, ei-toivottu brändi, jonka kanssa yhtiöt eivät halua olla tekemisissä, Roberts sanoo.