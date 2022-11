Miksi bensan hinta ei laske, vaikka öljy halpenee?

Kolme isoa tekijää – ja lukuisa joukko muita – on bensan ja dieselin hitaan halpenemisen taustalla.

Öljykentiltä on pitkä matka bensapumpulle.

Polttonesteiden hinnat ovat sinnikkäästi aiemmin totuttua korkeammalla, vaikka raakaöljyn hinta on laskenut selvästi ja jo pidemmän aikaa.

Korkeiden hintojen taustalla vaikuttaa kolme suurta ja lukuisa joukko muita tekijöitä. Ilmeisimpiä näistä on yhteisvaluutta euron vaihtokurssi, joka on suhteessa dollariin heikentynyt.

– Yhdellä eurolla saa vähemmän dollareita, joilla taas ostetaan raakaöljyä, vakuutusyhtiö Lähitapiolan ekonomisti Hannu Nummiaro sanoo Taloussanomille.

– Eli öljyn hinnasta ei voi vetää viivoittimella linjaa suoraan bensiinin hintaan.

Raaka-ainemarkkinoiden päävaluutta on Yhdysvaltain dollari, joka on tänä vuonna vahvistunut selvästi. Siten dollareissa hinnoiteltujen hyödykkeiden, kuten raakaöljyn, hinta on muissa valuutoissa laskettuna noussut.

Pelkkä dollarin vahvistuminen ei kuitenkaan selitä kokonaan sitä, miksi öljyn halpeneminen ei tunnu näkyvän bensapumpulla kovinkaan selvästi.

Kotimaassa toisena tekijänä hintaan vaikuttaa jakeluvelvoite eli se, että uusiutumattomasta raakaöljystä valmistettuun bensiiniin on sekoitettava tietty määrä uusiutuvista lähteistä valmistettua polttonestettä. Nämä taas ovat fossiilisia kalliimpia.

Kolmanneksi raakaöljyn tislauksessa syntyy muutakin kuin bensiiniä. Öljynjalostusalalla puhutaan jakeista, joita ovat esimerkiksi raskas ja kevyt polttoöljy, petroli, erilaiset kaasut sekä juuri bensiini.

– Näillä jakeilla on kullakin omat markkinansa, Joillain markkinoilla voi olla ylikysyntää ja joillain ylitarjontaa, Nummiaro kertoo.

Näin ollen bensiini on vain yksi raakaöljystä saatava tuote eikä öljyn maailmanmarkkinahinta senkään vuoksi näy suoraviivaisesti bensapumpulla.

Raakaöljyn maailmanmarkkinahintaan taas vaikuttaa keskeisesti paitsi tosielämän kysynnän ja tarjonnan suhde myös finanssikysyntä. Finanssikysyntää muodostavat sijoittajat, joilla on salkuissaan erilaisia öljyyn sidottuja johdannaisia. Kaupankäynti näillä arvopapereilla taas heiluttaa markkinoilla päivän sisäisiä hintoja.

Öljykentiltä bensapumpulle on siis pitkä matka, ja sen varrella jalostaja on ostanut raakaöljyn tuottajalta ja jakelija ostanut polttonesteen jalostajalta.

– Jalostajilla ja jakelijoilla on tavoitteenaan tehdä voittoa, ja nykyisessä inflaatioympäristössä ne yrittävät suojella marginaalejaan. Kun näkymät ovat sumuiset, voi olla että hintoja pystytään nostamaan enemmän kuin toisenlaisessa ympäristössä olisi mahdollista, Nummiaro sanoo.

Jakeluportaassa taas voidaan reagoida nopeammin hintojen nousuun kuin hintojen laskuun, mistä siitäkin voi tulla viivettä, kun odotetaan alentuneiden raaka-ainekustannusten välittyvän kuluttajahintoihin.