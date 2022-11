Yksityisetsiviä aletaan kouluttaa Hartolassa – opinnoissa naamiointia ja identiteetin muuttamista

Hämeen Hartola ei ehkä ole Suomen Los Angeles, mutta se on joka tapauksessa valikoitunut suomalaisten yksityisetsivien koulutuspaikaksi.

Yksityisetsivän työ on todellisuudessa ehkä vähemmän hohdokasta kuin elokuvissa eli paljon lähinnä päivystämistä.

Yksityisetsivä on etenkin amerikkalaisista elokuvista ja kirjallisuudesta tuttu ammatti. Niiden perusteella ammatin harjoittaja tuntuisi olevan paremmin kotonaan Yhdysvaltain länsirannikolla kuin Suomen harmaissa maisemissa.

Suomessakin yksityisetsiviä on, joidenkin laskujen mukaan peräti satakunta. Yksityisetsivältä ei periaatteessa vaadita muodollista koulutusta. Alalle on tultu hyvinkin erilaisilla taustoilla, kuten poliisin tai armeijan kautta.

Vaihtuvuus alalla on ollut melko suurta. Suomalaisista yksityisetsivistä kirjan kirjoittanut dekkaristi Pauliina Susi on sanonut, että etsivien mukaan töitä riittäisi nykyistä useammallekin.

Nyt tilanne voi olla muuttumassa, sillä Itä-Hämeen opistossa Hartolassa on alkamassa ensi keväänä koulutus, josta saa yksityisetsivän diplomitutkinnon ja ammatin.

– Jos olet henkilönä utelias ja sitkeä ja pystyt näkemään sekä kokonaisuuden että havainnoimaan yksityiskohtia, saattaa yksityisetsivän työ olla sinua varten, kurssin esittelyssä todetaan.

Opiston rehtorin Tiina Marttisen mukaan uusi kurssi on herättänyt selvää kiinnostusta.

– Haku on jo käynnissä. Helmikuussa aletaan valita hakijoita, ja kurssi alkaa maaliskuussa. Kyselyitä ja ilmoittautuneita on ollut jo jonkin verran, Marttinen sanoo.

– Toivomme minimissään toistakymmentä opiskelijaa, mikä määrä on jo täyttymässä. Mutta lisää opiskelijoita mahtuu.

Marttisen mukaan koulutuksen taustalla on verkostoitumismerkeissä tapahtunut tapaaminen käytännön opetuksesta vastaavan yrityksen Nordic Turva Securityn kanssa.

Nordic Turva Security on Suomen ehkä kuuluisimman yksityisetsivän Markku Savolaisen vuonna 1984 perustama etsivätoimisto. Hän myi sen viime vuosikymmenen puolivälissä Jari Salmelalle, joka on ollut mukana suunnittelemassa nyt alkavaa koulutusta. Eläkkeelle siirtynyt Savolainen on mukana kouluttajana.

Hartolan koulutukseen voi hakea voi kuka tahansa täysi-ikäinen, mutta Marttisen mukaan mieluusti puhtaalla rikosrekisterillä.

Koulutuksen esittelyssä kuvaillaan, että ala voi sopia uteliaalle ja sitkeälle ihmiselle, joka pystyy näkemään sekä kokonaisuuden että havainnoimaan yksityiskohtia.

Marttisen mukaan Itä-Hämeen opisto voi järjestää kursseja jatkossakin, jos se osoittautuu suosituksi.

Viisi viikonloppua käsittävään kurssiin kuuluu kymmenen lähiopetuspäivää, ja sen hinta on 1990 euroa. Suuri osa koulutuksesta tapahtuu Hartolassa. Osa koulutuksesta hoidetaan myös etäyhteyden kautta.

– Esimerkiksi myymäläetsivän koulutusta ei voi täällä Hartolassa järjestää, kun täällä on vain yksi S-kauppa. Voisihan se olla vähän läpinäkyvää, Marttinen naurahtaa.

Koulutuksessa opetetaan esimerkiksi tietojen etsimistä ja dokumentoimista, haastattelujen tekemistä, rikospaikan turvaamista sekä todisteiden keräämistä ja dokumentointia.

Esittelyn mukaan opiskelija osaa koulutuksen jälkeen myös seurata henkilöitä ”jalkaisin, autolla tai muulla liikennevälineellä”.

Lisäksi koulutuksessa kerrotaan esimerkiksi naamioinnista ja identiteetin muuttamisesta.

Yksityisetsiväpalveluja tarjoavia on Suomessakin lukuisia. Käytännössä lähes kuka tahansa voi selvittää esimerkiksi puolisonsa uskottomuutta. Alalla toimitaan hyvin kirjavilla taustoilla.

Rikosten paljastamiseen tähtäävä toiminta on eri asia. Se perustuu lakiin yksityisistä turvallisuuspalveluista ja edellyttää turvallisuusalan lupaa poliisihallitukselta.

– Tähän pitää olla vartijan kortti, jos on toisen palveluksessa. Jos taas on ammatinharjoittaja, pitää hakea turvallisuusalan elinkeinolupa, jonka myöntää poliisihallitus, sanoo Nordic Turva Securityn toimitusjohtaja Jari Salmela.

Hänen mukaansa on valitettavaa, että Suomessa toimii yksityisetsivinä henkilöitä, jotka saattavat pyrkiä paljastamaan rikoksia ilman asianmukaisia lupia.

Hartolan koulutus on pyritty järjestämään mahdollisimman monipuoliseksi. Mukana on esimerkiksi rikosoikeutta ja kriminaalipsykologiaa.

– Suomen Yksityisetsivä- ja lakitoimistoliitto pyrkii siihen, että alan koulutusta kehitettäisiin ja saataisiin se täysin luvanvaraiseksi toiminnaksi, kuten aikaisemminkin, jolloin poliisi myönsi yksityisetsiväkortin, Salmela sanoo.

Nordic Turva Security on aiemmin järjestänyt etsivien koulutuksia itse. Niihin on viime vuosina ottanut osaa parikymmentä henkeä.

Osa aiemmin koulutetuista on jäänyt Nordic Turvan palvelukseen, osa taas on alkanut itsenäisiksi yrittäjiksi. Salmelan mukaan alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.