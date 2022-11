Oma talo 100 000 eurolla? ”Nyt on ostajan markkinat”

Isollekin perheelle riittävä, 208 neliön omakotitalo lähellä Kihniön keskustaa, on myynnissä vain 89 000 eurolla. Talo on rakennettu 1990-luvulla. Se on ollut myynnissä jo pari vuotta, koska alue on myynnillisesti hankala, hintaa on laskettu paljon.