Onko tässä Black Fridayn omituisin tarjous?

Alehinnat ovat voimassa marraskuun loppuun.

Tänään voimassa oleva ostospäivä Black Friday tuntuu laajentuvan yhä uudenlaisiin tuotteisiin ja palveluihin perinteisen elektroniikan ja vaatteiden ohella. Monessa paikassa kampanja on myös laajentunut pitkäkestoisemmiksi alehinnoiksi.

Eräs tämän vuoden erikoisimmista alennuksista koskee tonttikauppaa. Jyväskylän kupeessa sijaitseva Toivakan kunta päätti repäistä ja tarjoaa perjantaista alkaen kahta omakotitalotonttia euron neliöhintaan.

Pienemmän tontin koko 1 375 neliötä, rakennusoikeutta on 275 kerrosalaneliötä ja Black Friday -hinta on 1 375 euroa. Toinen tontti on 1 840 neliötä, ja sillä rakennusoikeutta on 368 neliötä. Tontin hinta on on 1 840 euroa.

Black Fridayn avulla yritykset keräävät huomiota, ja osassa tarjouksista itse alennus voi olla sivuseikka. Esimerkiksi tämän vuoden Black Friday -tarjouksista 11 prosenttia paljastui valealennuksiksi Hintaopas-palvelun keräämästä datasta.

Maaseutupitäjissä tonttikaupoille on ennenkin houkuteltu huippuhalvoilla hinnoilla, mutta Toivakan tekninen johtaja Jari Lämsä vakuuttaa, että alennus on aito ja hyvä.

– Kyllä tässä on myös oikeasti hyvä tarjous. Ei me yleensä näin edullisesti näitä myydä, vaikka eiväthän ne tontit muutenkaan toki kaupunkien hinnoissa ole.

Kampanja halutaan pitää lyhyenä, koska hinnat ovat poikkeuksellisia.

– Mietimme asiaa myös yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Ei olisi reilua myydä tontteja pitempään tällä hintatasolla niiden kannalta, jotka ovat ostaneet tontteja joskus kalliimmalla.

Tonttikauppa ei ole käynyt Toivakassa toivotusti.

– Kun olemme tehneet investointeja infraan, ne menevät hukkaan, jos niitä ei käytetä.

– Siitä se idea sitten lähti. En tiedä, onko tontteja myyty Black Fridayssa aikaisemmin.

Lämsän mukaan kunnanhallitus antoi tempaukselle heti siunauksensa ja innostuivat ajatuksesta.

Vielä iltapäivästä ei yhteydenottoja ollut tullut.

Omakotitaloprojektien aloittaminen saattaa hirvittää monia nykytilanteessa, jossa korot ovat nousseet ja energia kallistunut.

Rakentamisvelvoitteet antavat pelivaraa, sillä rakentamiseen on aikaa kolme vuotta. Se on tyypillinen aika kuntien luovuttamissa tonteissa.

Toivakka mainostaa, että tonttien sijaintipaikka Aittojärven asuinalue on idyllinen ja etenkin lapsiperheiden suosiossa.

