Alfa-tv lopettaa – emoyhtiö haki konkurssiin

Emoyhtiö Brilliance Communications Oy jätti tänään konkurssihakemuksen.

Kaupallisen televisiokanava Alfa-tv:n omistavan Brilliance Communications Oy:n hallitus on perjantaina päättänyt hakea emoyhtiön konkurssiin. Konkurssihakemus on jätetty Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen, kertoo Alfa Tv-uutiset.

Sen mukaan käräjäoikeus määrää konkurssipesään pesänhoitajan, joka ottaa yhtiön haltuunsa. Alfa-tv:n toiminta loppuu.

Yhtiön hallitus on todennut sen taloustilanteen kestämättömäksi. Lisäksi yhtiön pääoma on menetetty ja se on maksukyvytön. Näin ollen hallitus on arvioinut, ettei yhtiöllä ole edellytyksiä hakeutua yrityssaneeraukseen.

Jo keväällä kerrottiin, että Brilliance Communicationsin rahat ovat loppuneet. AlfaTV:n operatiivinen johtaja Vesa Halonen sanoi tuolloin kanavan uutissivuilla, että toiminta jatkuu normaalisti ja keskustelut rahoitusratkaisuista ovat hyvässä vauhdissa.

Tarvittavia sijoituksia ja muuta rahoitusta ei kuitenkaan onnistuttu saamaan.

Alfa-tv:n omistajiksi lähti kesällä 2021 järjestetyssä osakeannissa useita tunnettuja nimiä.

Suunnatun annin jälkeen osakkaina olivat yritystensä kautta muun muassa Hjallis Harkimo ja Eero Lehti. Yksityishenkilöinä AlfaTV:n omistajiksi tulivat esimerkiksi Joni Nelimarkka, Toivo Sukari ja Heikki Salmela.

Annilla kerättiin varoja kanavan oman uutistoiminnan kasvattamiseen.

Alfa-tv:n taustalla toimivan Brilliance Communicationsin omistaa IRR-TV, joka painottaa toiminnassaan kristillisiä arvoja.