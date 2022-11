Teollisuuden työnantajat haluaisivat mahdollisuuden perua palkankorotukset

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työnantajien tulisi päästä sopuun palkoista ja työehdoista viimeistään ensi keskiviikkona, sillä silloin poistuu työrauhavelvoite.

Työnantajaliitot ovat väläytelleet Teollisuusliiton sopimuksiin kriisilauseketta, jolla palkankorotuksia voisi siirtää tai jopa kokonaan perua, jos olosuhteet muuttuvat. Tällaisia on käytössä muun muassa Saksassa, työnantajaliitot perustelevat.

– Olisi toivottavaa, että pystyisimme yhdessä kehittämään palkantarkistusmallia siihen suuntaan, että se reagoisi tilanteeseen, jossa olosuhteet muuttuvat joko yrityksen osalta tai koko suhdanteen osalta yllättävästi ja ratkaisevasti, muotoilee toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi Teknologiateollisuuden työnantajista STT:lle.

Ruohoniemi kuitenkin myöntää, että tämän kaltaisia uusia elementtejä on hankala tuoda neuvottelupöytään tässä vaiheessa, kun vaikeaa on muutenkin. Hänen mukaansa vastaavia lausekkeita on jo joissakin sopimuksissa.

– Mutta ei sellaisia tehokkaita, jotka olisivat suoraan pudottaneet pois palkankorotuksen tai vastaavaa.

Kemianteollisuuden johtava asiantuntija Jaana Neuvonen viestitti STT:lle, että edellisessä palkkaratkaisussa kriisilauseke jo oli, mutta nyt neuvottelut ovat kesken.

Palkansaajapuoli ei näe kriisilausekkeessa mieltä, koska Suomessa on käytössä toimiva lomautusjärjestelmä. Työnantajapuolen Ruohoniemikin on sitä mieltä, että verrattuna moniin muihin maihin suomalainen lomautusjärjestelmä on paljon tehokkaampi kuin kriisilausekkeet.

– Se leikkaa kustannuksia nopeasti. Toinen puoli asiassa on, että jos tulee massiivisia lomautuksia koko yhteiskunnassa koko yksityisen sektorin markkinassa, se samaan aikaan lisää yhteiskunnan kustannuksia. Se taas rasittaisi vahvasti meidän julkista sektoriamme siinä tilanteessa. Toivotaan, että sellaiseen tilanteeseen ei jouduttaisi, Ruohoniemi sanoo.

Palkoista ei ole edes aloitettu vääntöä

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksista on Ruohoniemen mukaan neuvoteltu kahdeksassa pöydässä. Perjantaina on koolla suuri neuvottelupöytä, ja siinä katsotaan, missä vaiheessa tekstikysymyksissä ollaan.

– Kun ne saadaan pakettiin, siirrytään puhumaan palkoista. Se tulee olemaan vaikein keskustelun aihe.

Neuvotteluita hankaloittaa entisestään tällä kierroksella se, että julkisen sektorin sopimusratkaisun ja palkkaohjelman myötä kunta- ja hyvinvointialueiden työntekijät saavat automaattisesti teollisuuden työntekijöitä suuremmat palkankorotukset.