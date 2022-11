Asiakas yllättyi: sähkön hinta nousi yhdellä rysäyksellä 600 prosenttia

Energiavirasto selvittää parhaillaan monen sähköyhtiön hinnoittelua.

Kun energiayhtiö nostaa sähkösopimuksen hinnan kertaheitolla kuusinkertaiseksi, herää väistämättä kysymys, onko korotus kohtuullinen.

Kouvolan seudulla toimivalla KSS Energialla on pakettihintaisia sähkösopimuksia, joilla saa kiinteällä kuukausimaksulla tietyn määrän sähköä. Nyt yhtiö on nostanut hintoja roimasti:

Ennen 27,99 euroa kuussa maksaneen 417 kilowattitunnin sopimuksen uusi hinta on hilkkua vajaat 150 euroa, kertoo Taloussanomiin yhteyttä ottanut KSS Energian asiakas. Kouvolan Sanomat puolestaan kertoo, että isommasta paketista sopineen asiakkaan kuukausimaksu nousi 55 eurosta 350 euroon.

Hinnankorotukset ovat siis jopa 600 prosenttia.

KKS Energian toimitusjohtaja Marko Riipinen kertoo, että tämän tuotteen hinnantarkistus on teknisistä syistä viivästynyt syksyltä joulukuulle.

– Tuleva joulukuun 2022 hinnantarkistus huomioi tässä tarkistuksessa viimeisen yli puolen vuoden eli kesä–joulukuun aikana tapahtuneen merkittävän markkinahintamuutoksen, Riipinen sanoo Taloussanomille.

– Syyskauden aikana asiakkaat ovat hyötyneet selvästi tarjoamastamme poikkeuksellisen edullisesta sähköstä. IISI-tuotteen tuleva tarkistettu hinta on tämänhetkisessä markkinatilanteessa edelleen hyvin kilpailukykyinen.

Energiamarkkinoita valvova Energiavirasto on käynnistänyt tutkintoja useiden sähköyhtiöiden hinnankorotuksista. Selvityksen kohteena on se, ovatko hinnankorotukset kohtuullisia ja perusteltuja vai ovatko yhtiöt rikkoneet sähkömarkkinalakia. Tutkinnan kohteena on myös KSS Energia. Asiasta on aiemmin kertonut muun muassa Yle.

Riipisen mukaan tässä vaiheessa on mahdotonta lähteä arvioimaan Energiaviraston selvitystä.

– Yleisesti keskustelu kohtuullisesta sähkön hinnasta on tervetullutta Suomessa. Sähkömarkkinan tilanne on nyt koko lailla toinen kuin viime vuosien aikana, ja sähkön hintakeskustelu on aktiivisessa julkisessa keskustelussa, hän sanoo.

KSS Energia tuottaa itse vain murto-osan myymästään sähköstä. Viime vuonna oman tuotannon osuus oli kuudesosa. Tuottamansa energian yhtiö myy pohjoismaiseen sähköpörssiin, josta se sitten hankkii asiakkaidensa tarvitseman sähkön markkinahinnalla. Samoin toimii moni muukin sähköyhtiö.