Asiantuntija hämmästyi: Rahaa tuli tarjolle 4000 talon remonttiin, hakemuksia tullut vain vähän

Osa pientalojen omistajista on jo parin kuukauden ajan voinut hakea avustusta lämmitysmuodon vaihtoon. Joka kymmenes heistä on jo jättänyt anomuksen.

Maakaasulla pientalojaan lämmittäville on lokakuun puolivälistä lähtien tarjottu avustusta energiamuodon vaihtokustannuksiin. Avustus on samankaltainen kuin öljylämmityksestä irrottautuville on myönnetty jo aikaisemmin.

Tukea voi hakea maakaasua käyttävän kaasulämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen toisella lämmitysjärjestelmällä. Uusi järjestelmä ei kuitenkaan saa käyttää fossiilisia polttoaineita kuten öljyä, hiiltä, maakaasua tai turvetta.

Koko maan hakemukset käsittelee Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kyseisen Ely-keskuksen ryhmäpäällikkö Vesa-Pekka Heikkilä kertoo, että viime maanantaihin mennessä perille oli tullut noin 500 hakemusta. Noin 300 hakijaa on jo ehtinyt saada myönteisen päätöksen.

Suomessa arvioidaan olevan noin 4 000 pientaloa, joiden remontteihin avustusta voi hakea. Tämä tarkoittaa, että useampi kuin joka kymmenes on hakenut avustusta.

– Odotimme, että tähän olisi heti alkuvaiheessa tullut isompaakin kiinnostusta, Heikkilä sanoo.

Myös Omakotiliiton toiminnanjohtajalta Marju Silander oletti, että tätäkin useampi olisi kiinnostunut asiasta. Hänestä on kuitenkin mahdollista, että kaikki kaasulämmittäjät eivät ole vielä huomanneet avustusmahdollisuutta, kun aiemmin on puhuttu lähinnä vain öljylämmittäjistä.

Hakemuksia on putoillut noin 30 viikossa. Heikkilä odottaa, että tätä tahtia vuoden loppuun mennessä voisi tulla vielä vajaa satakunta anomusta.

Vastaavaa avustusta alettiin pari vuotta sitten myöntää öljylämmityksestä pois siirtyville pientalon omistajille. Heikkilä kertoo, että tuolloin tuli nopeasti 9 000 hakemusta. Toki öljylämmittäjien määräkin oli paljon suurempi, sillä tuolloin noin 130 000 pientaloa lämpeni öljyllä.

Ely-keskuksen mukaan maanantaihin mennessä etuutta oli hakenut noin 26 000 öljylämmittäjää.

Sekä kaasu- että öljylämmittäjille tarjotaan tukea samoin ehdoin. Kun talon omistaja vaihtaa maalämpöpumppuun, ilma-vesilämpöpumppuun tai kaukolämpöön, hän voi saada 4 000 euroa. Jos hän päätyy johonkin muuhun lämmitysjärjestelmään, avustus on 2 500 euroa.

Kaasulämmityksestä pois siirtyville avustusta myönnetään huhtikuun 7. päivän jälkeen tehdyistä remonteista. Rahaa voi hakea joko ennalta suunnitelman ja kustannusarvion mukaan tai jälkeenpäin toteutuneiden kulujen perusteella. Rahat maksetaan vasta, kun työt on tehty.

Heikkilä arvioi, että muutosten suunnittelua ja toteutusta voi jarruttaa kova kysyntä ja esimerkiksi maalämmön ja osin myös ilmavesilämpöpumppujen saatavuusongelmat. Lisäksi porarit ja muut työntekijät ovat nyt erittäin työllistettyjä.

– Vaikka lämpöpumppuja olisi, asentajaa ei välttämättä ole saatavilla, Silander sanoo.

Eri puolilla maata tilanne voi vaihdella, mutta Heikkilä ja Silander arvioivat, että jos nyt tilaa maalämpöjärjestelmän, toteutus saattaa venyä kevääseen tai kesäänkin.

Lämmitysjärjestelmän muutos on kallis remontti. Esimerkiksi maalämpöjärjestelmän hankkiminen omakotitaloon voi maksaa 20 000 euroa ja enemmänkin.

Vaikka markkinat käyvät kuumina, Heikkilä ohjeistaa remontteja suunnittelevia pyytämään useamman kuin yhden tarjouksen. Ensimmäisen ovikelloa soittaneen ja työtä tarjonneen esittämään tarjoukseen ei hänestä kannattaisi laittaa nimeä.

– Kilpailuttaminen on aina tervettä. Ensimmäinen hinta voi olla oikeakin hinta, mutta sitä ei tiedä, jos ei ole saanut muita tarjouksia.

Silanderkin suosittelee kilpailuttamaan, vaikka tarjouksia olisi vaikea saada.

– Ylikuumentunut tilanne saattaa tulla markkinoille toimijoita, jotka eivät viime kädessä olisi osaavia, hän huomauttaa.

Nykyisten määrärahojen on arvioitu riittävän 36 000 öljy- ja kaasulämmityksen vaihtajalle. Heikkilä huomauttaa, että tukimuoto on voimassa ainakin niin kauan kun rahat riittävät. Mahdollinen lisärahoitus on kiinni poliitikoista ja näin ollen myös ensi vuoden eduskuntavaalituloksesta.

Tukea voi saada myös Aran energia-avustuksesta tai kotitalousvähennyksestä. Eri tukimuodoissa on erilaiset ehdot. Yhteen remonttiin voi saada tukea vain yhdestä paikasta.

