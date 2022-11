Asuntokaupan asiantuntijat ovat yksimielisiä siitä, keitä asuntokaupan nykyinen synkkyys eniten hyödyttää.

Korot nousussa, kauppojen tahti hidastunut, hinnat laskussa. Joillekin asuntomarkkinoiden tahmeus on etu.

Asuntolainojen korot ovat nousussa ja asuntokauppakin hidastunut. Helsingissä oli lokakuussa asuntoja myynnissä 56 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Sp-Kodin mukaan lokakuussa kauppamäärät laskivat Helsingissä hieman yli 46 prosenttia.

Asuntoluotottaja Hypon mukaan asuntojen hinnat polkevat paikallaan pääkaupunkiseudulla, ja se ennakoi niiden vielä laskevan ensi vuonna kolme prosenttia. Koko maahan Hypo ennakoi kahden prosentin laskua asuntojen hintoihin.

Voittajia näilläkin synkillä markkinoilla silti on, arvioivat asuntomarkkinoiden asiantuntijat.

– Nykytilanteen voittajia ovat ensiasunnon ostajat, sanoo Nordea Nordea Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala.

– Yksiöiden ja pienten kaksioiden tarjonta on lisääntynyt merkittävästi, mikä mahdollistaa eri kohteiden vertailun ennen kaupantekoa. Pienten asuntojen hintataso on myös maltillisesti laskenut.

Samaa mieltä ovat myös ekonomisti Joona Widgrén OP:stä sekä henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja Sari Takala Danske Bankista.

– Ensiasunnon ostajat hyötyvät toki eniten, koska heillä ei ole vanhan asunnon myyntiä taustalla, Takala sanoo.

Asunnonvaihtajat pyrkivät myymään ensin vanhan asuntonsa. Tämä voi viedä nyt aiempaa enemmän aikaa, koska myyntiajat ovat pidentyneet. Ensiasunnon ostajilla ei tällaista hidastetta ole.

– Ylipäätään tilanne on ostajalle hyvä, koska on enemmän aikaa rauhassa katsoa asuntoja, sanoo Widgrén.

– Lisäksi neuvotteluvoima voi olla kauppatilanteessa parempi.

Koska asuntoja ei viedä käsistä, ostajat ovat Takalan mukaan voineet aiempaa useammin tehdä asunnosta ehdollisen tarjouksen, jossa ehtona on vanhan asunnon myynti.

Huonoiten nykymarkkinat sopivat asuntosijoittajille.

– Tietyllä tapaa sijoittajat ovat hankalassa tilanteessa, sillä korot ja kulut nousevat, mutta vuokrat eivät nouse samaan tahtiin, Widgrén sanoo.

Samaa mieltä on myös Nordean Pajala.

– Sijoittajille tilanne voi olla haastava, mikäli on liikkeellä isolla velkavivulla eikä kustannusten siirtäminen vuokraan välttämättä ainakaan täysimääräisesti onnistu, hän toteaa.

Takalan tavoin Widgrén arvioi, että ajat ovat voivat olla vaikeat myös asunnonvaihtajille.

– Toinen ryhmä ovat ihmiset, jotka ovat vastikään ostaneet asunnot kovimman buumin aikaan, ja joilla on nyt tarve muuttaa uuteen, mutta seuraavan asunnon hinta ei ole tullut alaspäin, hän sanoo.

Suurimmat riskit ovat niillä, jotka ovat ostaneet uuden asunnon ennen kuin ovat myyneet vanhaa, koska myyntiaika saattaa venyä suunniteltua pidemmäksi.

Välillä voi toki muuttaa vuokra-asuntoon odottamaan paremman omistusasunnon löytymistä, mutta siinäkin on Widgrénin mukaan riskinsä.

– Täydellinen ajoitus asuntomarkkinoilla on vaikeaa, hän sanoo.

– On hyvin vaikeaa arvioida, milloin asuntojen hinnat ovat saavuttaneet pohjansa. Ja kun asuntoa ostetaan itselle, vaikuttaa päätökseen monta muutakin tekijää. Asunnon pitää olla itselle muutenkin mieluisa.

Erityisesti isommat perheasunnot ovat Widgrénin mukaan pitäneet hintansa yksiöitä paremmin.

Energiahinnat vaikuttavat varsinkin pientalomarkkinoilla.

– Omakotitalojen osalta lämmitysmuodosta on tullut myyntivaltti. Maalämpö on kovassa suosiossa. Suora sähkö voi olla haastavampi. Toisaalta hyville perheasunnoille on yhä hyvin kysyntää, Pajala toteaa.

Takalan mukaan sähkölämmitteisten omakotitalojen kauppa kyllä käy, vaikka sähkölämmitys on kallistunut. Myyjät ovat kuitenkin joutuneet tyytymään aiempaan verrattuna alempiin myyntihintoihin.

Tulevaisuus ei Dansken Takalan mukaan välttämättä ole kuitenkaan niin synkkä, kuin nykytilanteen perusteella voisi ajatella. Vaikka kauppamäärät ja asunnonostoaikeet ovat vähentyneet, Oikotien Markkinapuntarin perusteella asunnon ostoa suunnittelevien määrä ei ole romahtanut.

– Jos vertaa tätä vuotta viime vuoden sijasta pidemmälle taaksepäin, muutos kauppojen määrissäkään ei ole välttämättä niin iso, Takala sanoo.

Toisin sanoen asuntokauppa on parin kuuman vuoden jälkeen palaamassa takaisin normaaliin.

– Yleensäkin se, että ei jouduta tekemään liian nopeita kauppoja, tukee tervettä markkinaa, Takala sanoo.

– Asuntomarkkina ei nyt ole ylikiihtynyt, mutta ei alikäynnilläkään tarpeiden osalta.

Takala muistuttaa, että asuntokauppaa on tehty korkeampienkin korkojen aikoina. Hän siteeraa myös Dansken Bank Suomen pääekonomistia Pasi Kuoppamäkeä, jonka mukaan suurimmat koronnostot voivat olla jo takana.

Widgrén arvioi, että markkinat rauhoittuvat, kunhan korkojen nousu tasaantuu.

– Ylimääräisen epävarmuuden hälveneminen tukee asuntomarkkinaa, hän sanoo.

