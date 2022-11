Miten selviämme talvesta? Energia-alan asiantuntijat kertovat miltä tilanne nyt näyttää – suora lähetys kello 10.15

IS SEURAA

Vesi-, ydin-ja tuulivoiman sekä puupolttoaineiden asiantuntijat kertovat miten Suomi pärjää tulevana talvena. Ilta-Sanomat näyttää tilaisuuden suorana.

Energiakriisin takia sähkön hinta on korkealla ja polttoaineiden saatavuus on heikentynyt. Suomalaisia on varoiteltu mahdollisista sähkökatkoksista, jos energian tarve ylittää tarjonnan.

Sähkön tuotannon kannalta saatiin alkuviikosta huonoja uutisia, kun Teollisuuden Voima kertoi Olkiluodon kolmosreaktorin myöhästyvän edelleen. Tuoreen tiedon mukaan se pääsee aloittamaan säännöllisen sähkön tuotannon aikaisintaan tammikuun lopussa. On hyvin mahdollista että aloitus lykkääntyy siitäkin.

Energiateollisuuden asiantuntijat pyrkivät nyt vastaamaan kysymykseen siitä, miten Suomi selviää talvesta. Energiateollisuuden toimitusjohtajan Jukka Leskelän lisäksi tilaisuudessa puhuu asiantuntija Marja Rankila, joka kertoo vesivoiman varastotilanteesta talven alla ja rooli tuotannossa. Asiantuntija Karoliina Muukkonen kertoo puupolttoaineiden saatavuudesta ja varastoista ja Annina Alasaari puhuu ydinvoiman ja tuulivoiman näkymistä.

Ilta-Sanomat seuraa tilaisuutta tässä artikkelissa.