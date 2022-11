Piensijoittajat protestoivat Fortumin ja valtion kiisteltyä sopimusta vastaan. Äänestettävässä sopimuksessa valtion määräysvallassa olevien osakkeiden määrä nousisi Fortumissa 51,26 prosenttiin.

Kymmenet Fortumin osakkeenomistajat osoittivat keskiviikkona mieltään ennen energiayhtiön ylimääräistä kokousta. Maakuntien miehet ja naiset saapuivat Kulttuuritalolle Helsingin Alppilaan äänestääkseen esitystä vastaan, osa järjestetyillä linja-autokyydeillä.

Vastustajien joukossa seisoi Karri Salmi, Suomen Osakesäästäjien puheenjohtaja. Hän ennakoi kokouksen hengestä vilkasta ja värikästä, joskin asiallista.

– Harvoin saadaan tällaista hälinää aikaiseksi.

– Olemme lähtökohtaisesti sitä mieltä, että tämä sopimus on aivan liian kallis ja syrjii vähemmistöosakkaita. Korko on järkyttävän korkea, minkä lisäksi valtiolle allokoidaan ilmaisia osakkeita, Salmi perusteli.

Suomen Osakesäästäjien puheenjohtaja Karri Salmi kritisoi rahoituspakettia vähemmistöosakkaiden syrjinnästä.

Kokouksessa päätetään valtion ja Fortumin rahoituspaketista, joka on enintään 2,35 miljardia. Salmen mukaan sadat Osakesäästäjien jäsenet ovat ilmoittaneet valmiudestaan tukea Fortumia itse.

Fortumin mukaan rahoitusjärjestelyn on tarkoitus varmistaa riittävät varat tilanteessa, jossa sähkön hinnat ja vakuusvaatimukset nousevat voimakkaasti sähkön pohjoismaisilla johdannaismarkkinoilla. Lainan koroksi on sovittu 14,2 prosenttia.

Äänestettävillä ehdoilla Fortum järjestäisi valtion sijoitusyhtiölle Solidiumille maksuttoman osakeannin. Seurauksena Solidium omistaisi noin prosentin Fortumista. Samalla Suomen valtion määräysvallassa olevien Fortumin osakkeiden määrä nousisi 51,26 prosenttiin nykyisestä 50,76 prosentista.

Muiden osakkeenomistajien omistus siis laimentuisi.

Sijoittaja Olavi Saaristo saapui Helsingin mielenosoitukseen Turusta. Taloussanomien haastattelussa Saaristo ilmoitti vastustavansa ilmaisantia ja Fortumin osakeannin heikentymistä.

– Jo se, että täällä on pieni mielenosoitus, on mielestäni suurenmoista. On hienoa, että olemme täällä ja että kuullaan vähän meidänkin ääntämme, totesi Saaristo.

Olavi Saaristo saapui Helsingin mielenosoitukseen Turusta.

Osakesäästäjien Salmi ja Olavi Saaristo ennakoivat päätöksen menevän kokouksessa läpi, koska valtio omistaa enemmistön osakkeista.

– Tarvitsisimme paikalle käytännössä kaikki ulkomaalaiset osakkeenomistajat ja puolet vähemmistöosakkaista. Odotukset ovat siis kohtuullisen heikot. Mahdollisuuksia siihen on kyllä, Salmi sanoi.

Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman kritisoi aiemmin STT:n haastattelussa tuen ”poskettoman kallista” hintaa. Hän arvioi, että Fortumin luottoluokituksella lainaa pitäisi saada edullisemmin varsinkin, kun valtio on yhtiössä mukana suurena omistajan.

– Yhtiö ei ole missään vaiheessa kertonut, miksi näin järeisiin toimiin on pitänyt ryhtyä. Mikä sen taloudellisesti painava syy on? Snellman kysyi.

FORTUMIN hallituksen puheenjohtaja Veli-Matti Reinikkala aloitti yhtiökokouksen noin kello 12 arvioimalla, että kokous kestää lyhyestä asialistasta riippumatta pitkään. Hän piti rajoitusjärjestelyä yhtiölle tärkeänä.

– Siltarahoituksen ehdot ovat tiukat ja lainan nostaminen viimeinen vaihtoehto Fortumille, Reinikkala sanoi.

Fortum ajautui alkusyksystä tukalaan tilanteeseen, kun energian hinnan noustua ennätyslukemiin myös futuurihinnat ja niiden mukana vakuusvaatimukset nousivat nopeasti.

Helsingin Sanomat uutisoi maanantaina, että valtio-omistaja tiesi jo viime keväänä Fortumin kireästä rahatilanteesta. Snellman on ihmetellyt, miksi kevään yhtiökokouksessa päätettiin silti maksaa noin miljardi euroa osinkoja.