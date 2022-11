Kun lännessä kiristetään vyötä, Bangladeshissa varastot täyttyvät vaatteista

Maailman toiseksi suurimman vaatteidenvalmistajan varastot täyttyvät viennin hidastuessa.

Vaatevarastot täyttyvät Bangladeshissa, kun energiakriisin, inflaation ja korkojen nousun kurittamat länsikuluttajat kiristävät vyötään. Bangladesh on Kiinan jälkeen maailman suurin vaatteiden valmistaja.

– Kaikki on kallistunut, joten kuluttajat ovat leikanneet vaatebudjettiaan. Siksi osa vaatemerkeistä ja tuojista on vähentänyt tilauksiaan, Bangladeshin tekstiiliteollisuuden etujärjestön puheenjohtaja Faruque Hassan sanoo talouslehti Financial Timesille.

Tekstiilien vienti Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja muille päämarkkinoille on hidastunut kesästä lähtien, Bangladeshin viranomaiset ja alan tuottajat kertovat.

Jälleenmyyjiltä on tullut myös pyyntöjä keskeyttää tuotanto tai viivyttää toimituksia muutamalla kuukaudella, Faruque sanoo.

– Tällä on valtava vaikutus, sillä tehtaamme ovat hankkineet kankaita ja nyt ne ovat vakavissa vaikeuksissa.

Tekstiiliteollisuus on Bangladeshin suurin teollisuudenala. Kesäkuun loppuun päättyneellä 12 kuukauden jaksolla maan vaate- ja tekstiiliviennin arvo oli yli 45 miljardia euroa. Suuria asiakkaita ovat muun muassa Walmart, Primark, H&M ja Target sekä useat suuret kansainväliset vaateketjut.