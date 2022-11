TS: Rauman telakan vaikeudet syvenevät

Talousvaikeuksissa painivan Rauman telakan alihankkijat ovat huolissaan tappiota tekevän yrityksen tilanteesta.

MyStar on viides laiva, joka on rakennettu Raumalla Tallinkille. Vesillelasku tapahtui viime vuoden elokuussa.

Rauma Marine Constructionsin (RMC) eli Rauman telakan syvenevät talousvaikeudet alkavat huolestuttaa entistä enemmän myös yrityksen alihankkijoita, kertoo Turun Sanomat.

Turun Sanomien tietojen mukaan esimerkiksi rakenteilla olevan Tallinkin My Star -laivan alihankkijoista useat eivät ole halunneet jatkaa seuraavien projektien, eli tasmanialaisen TT-Linen alusten parissa.

Alihankkijat eivät halua esiintyä nimellään, koska ovat edelleen tai tulevaisuudessa asiakassuhteessa RMC:lle.

RMC kertoi tiistaina, että Tallinkille rakenteilla olevan My Star -laivan valmistuminen myöhästyy edelleen. Laivan oli tarkoitus aloittaa liikennöinti Helsinki–Tallinna -reitillä ensi viikon torstaina.

My Star on pian vuoden myöhässä alkuperäisestä aikataulusta, sillä sen piti valmistua tammikuun alussa tänä vuonna. Tallinkin mukaan My Starin valmistumisaikataulu ei ole toistaiseksi selvillä.