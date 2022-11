Toimitusjohtajan mukaan listautuminen on edelleen vaihtoehto tulevaisuudessa.

Vuokra-asuntoja jalostava ja myyvä Sijoitusasunnot.com peruu suunnitelmansa listautua Helsingin pörssin First North -markkinapaikalle. Toimitusjohtaja Henri Neuvonen totesi tiedotteessa, että sijoittajien kiinnostus ei tällä hetkellä mahdollistanut yhtiön listautumista.

Sijoitusasunnot.comin ydinliiketoimintaa on ostaa kokonaisia kerrostaloja ja myydä ne eteenpäin joko sellaisenaan tai saneerattuina. Neuvosen mukaan listautuminen on edelleen vaihtoehto tulevaisuudessa.