Keskiansio yli 7500 e/kk ja työt saa pitkälti valita – pomo kertoo nyt, miksi "pehmoilu" kannattaa

It-alan toimitusjohtaja ei jaksa puhua ”bisnestä”.

Tietotekniikan alalla on tänä vuonna eri arvioiden mukaan jo 12 000–18 000 hengen osaajavaje. It-alan vuosi vuodelta paheneva osaajapula jarruttaa alan kasvua Suomessa.

Pulaa on erityisesti kokeneimmista ohjelmistokehittäjistä ja koodareista. He voivat sanella palkkatoiveitaan ja ovatkin vaihtaneet herkästi työpaikkaa. Monissa ohjelmistoyrityksissä vaihtuvuus on ollut hurjaa 30 prosentin luokkaa vuosittain.

Ohjelmistokonsultointiyritys Compilessa poislähteviä on ollut vuositasolla alle 10 prosenttia.

– Jokainen lähtö on liiketoimintamielessä harmittava takaisku. Vaikutusta voi ajatella siten, että tekisi kolme kuukautta töitä puoliteholla. Uudella ihmisellä ottaa aikaa ennen kuin pystyy tuottavaan työhön täysillä, Compilen toimitusjohtaja Ilkka Saunamäki kertoo.

Compile kuuluu Suomen kovimpiin kasvuyhtiöihin, mutta julistuksia kasvutavoitteista katsotaan jopa kieroon. Selitys alkaa luonnehdinnalla: ”kukkapaitajohtajuus” on Saunamäen sanastossa (oma)kehu.

– Olen aina ollut pehmoilija, kiltti ihminen suomeksi sanottuna. Ja tuntuu, että missä tahansa olen ollut (johtotehtävissä), se on toiminut. On vähän ahdistavaakin, kun joutuu olemaan kovien johtajien kanssa tekemisessä, puhumassa pelkkää ’bisnestä’. Siitä jää negatiivinen fiilis.

– Kun toimitusjohtaja-Pertti kertoo, että ensi vuonna tavoitellaan x miljoonaa ja x henkeä, niin se alkuvuosi menee yleensä hyvin. Jossain vaiheessa alkaa puristus mailasta, että päästäisiin myyntitavoitteisiin. Siitä herkästi henkilöstö kärsii ja myös asiakastyytyväisyys.

– Olen henkilökeskeinen ihminen, elän hetkessä ja katson, että kaikki menisi hyvin. Jokainen työntekijä on meillä liiketoiminnan keskiössä. Kun ihmiset, myös minä itse, voivat hyvin, tuloksia syntyy.

” Me maksetaan erinomaisia palkkoja.

Saunamäen ihmiskasvoisissa johtamisteeseissä on paljon tuttua sanahelinältäkin kuulostavaa työantajamarkkinointia.

Numerot puhuvat sen puolesta, ettei kyse ole pelkästä mainospuheesta. Työntekijäkyselyssä, joka käyttää niin kutsuttua nettosuositteluindeksiä (eNPS) Compile ylsi arvosanaan 74, kun +50 pisteet luokitellaan erinomaisiksi.

Testaus tuotti Future Workplace -sertifikaatin vaikeissa pandemiaoloissa ja kasvumyllerryksen keskellä. Asiakastyytyväisyys on sekin huippua eli 4,7, kun korkein arvosana on 5.

Käytännössä kukkapaitajohtaminen näkyy muun muassa siten, että Compilen asiantuntijat pääsevät valitsemaan, missä projektissa haluaisivat mieluiten tehdä töitä. Sellaisia projekteja tehdään mielellään ja hyvin, mikä johtaa lopulta korkeaan asiakastyytyväisyyteen. Kasvu seuraa ikään kuin itsestään perässä.

– Tämä on aika geneerinen oppi, sopisi hyvin moneenkin organisaatioon, mutta harmillisen vähän tästä puhutaan.

Tänä vuonna Compilen henkilöstö kasvaa 62 prosenttia noin 85:een ja liikevaihto 54 prosenttia yli kymmeneen miljoonaan euroon. Firma keikkuu Deloitten 50 kovimman teknokasvuyrityksen kärjessä.

Taantuma näkyy työnhaussa

Yrityksen omistajat hoitavat kaiken rekrytoinnin.

– Sillä on iso merkitys, että omistajat ovat suoraan yhteydessä henkilöihin, jotka haluttaisiin rekrytoida.

Tuoreen kyselyn mukaan talouden epävarmuus näkyy siinä, että palkka on nyt tärkein tieto varsinaisen työnkuvan jälkeen työpaikkaa haettaessa.

Lue lisää: Superinflaatio näkyy jo työpaikkojenkin hakemisessa

Vaihtuvuus on Compilessa ollut aiemminkin vähäistä, mutta jotain on tapahtunut puolen vuoden aikana. Irtisanoutuneita ei ole ollut viime aikoina yhtään. Ehkä sattumaakin, mutta Saunamäki epäilee, että taantuman pelko saa aiempaa useammat hakemaan työmarkkinoiden ”turvasatamia”.

Varovaisuus vaihtaa työpaikkaa korostaa palkan ja työnantajamaineen merkitystä entisestään.

Compile on kertonut auliisti avokätisestä palkkapolitiikastaan. Keskiansiot ovat nousseet nyt jo yli 7 500 euroon.

Lue lisää: It-firmalta poikkeuksellisen suora lupaus: Töihin tulevat saavat ”useiden tuhansien” palkankorotuksen

– Me maksamme erinomaisia palkkoja. Olemme olleet hyvinkin avoimia tästä. Se kuuluu liiketoiminnan inhimilliseen kestävyyteen, että palkka on hyvä.

Etujen pitää Saunamäen mukaan muutenkin olla kilpailukykyisiä.

Tänä vuonna henkilöstölle tarjottiin mökkietätyön mahdollisuutta Vierumäellä. Aikaisempina vuosina paikka on ollut jossain lämpimämmässä ulkomailla. Lapsiperheet arvostavat enemmän Suomessa olevaan etätyömahdollisuutta, siksi uusi kokeilu, Saunamäki kertoo.

Compile tarjoaa seniorikonsultteja asiakasyritysten it-hankkeisiin. Sen bisnesmallia voisi kuvata rakennustermein pitkän tavaran toimittajaksi, kun taas osa tarjoaa valmiita talopaketteja.

– Tosi hyvä koodari tekee sellaista koodia, joka on uudelleen käytettävää, ymmärrettävää ja jonka rajapinnat (yhteensopivuus muihin järjestelmiin) ovat kunnossa. Että kun me olemme olleet työmaalla, kuka tahansa pystyy jatkamaan siellä. Se ei ole alalla ihan itsestään selvyys.

Voiko johtamista muuttaa?

Saunamäen mielestä kovaa johtamista näkee edelleen paljon kauniiden julkipuheiden takana. Ehkä eniten sitä näkee isoissa firmoissa, jonne päätyvät omistajiin tavoitteisiin sitoutuneet ”bisnesmiehet”.

Muuntautuminen kovasta johtajasta pehmeämmäksi on vaikeaa, koska johtamistavat ainakin osin liittynevät luonteenpiirteisiin. Uusi malli vaatii tunneälyä.

– Olen menneisyydessä pari epäonnistunuttakin yritystä nähnyt. Oli käynyt konsultteja kertomassa henkilöstölähtöisyydestä johtajille, jotka sitten yrittivät noudattaa uutta linjaa. Ensin tarjottiin jäätelöt ja sitten esiinnyttiin. Oli tosi epäluontevaa, ei ollut luonnenäyttelijöitä.

– Helpompi usein varmaan vaihtaa johtajia.