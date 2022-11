Sähkökatkot uhkaavat, sähkön hinta voi nousta lisää – näin Olkiluoto 3:n uusi viivästys iskee

Syöttövesipumppujen korjausten aikataulu on edelleen epäselvä, mikä vaikeuttaa sähköntuotannon aikataulun arvioimista.

Olkiluoto 3 on vielä koekäyttövaiheessa.

Ydinvoimayksikkö Olkiluoto 3:n käyttöönotto viivästyy edelleen. Tämä on otsikko, joka on viime vuosina esiintynyt usein tiedotusvälineissä.

Uusin myöhästymisuutinen kerrottiin maanantai-iltana. Teollisuuden Voima ilmoitti, että Olkiluoto 3:n sähköntuotanto jatkuu aikaisintaan joulukuun 11. päivä. Sen oli määrä jatkua marraskuun puolivälissä.

Yksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa aikaisintaan tammikuun lopussa, kun sen aiemmin piti alkaa jo joulukuussa.

Syynä ovat lokakuussa uutisoidut syöttövesipumppujen vauriot, joiden selvitystyöt kestävät TVO:n viestintäpäällikkö Johanna Ahon mukaan vielä jonkin aikaa.

– Meillä on analyyseja ja matemaattisia mallinnuksia tekeillä, jotka kestävät vielä muutamia viikkoja. Sen jälkeen pystytään kertomaan, mistä säröt pumppujen juoksupyöriin ovat syntyneet ja minkälainen vaikutus niillä on sähköntuotantoon, Aho sanoo.

Hänen mukaansa nyt annetussa aikataulussa ei ole vielä otettu huomioon selvitystyön tuloksia.

– Tämä on aikaisin mahdollinen aikataulu, jolloin tuotanto voi alkaa, mutta vielä ei tiedetä selvitysten lopullisia tuloksia eli sitä, mistä vauriot ovat syntyneet, Aho sanoo.

Pumpuilla pumpataan vettä syöttövesitankista höyrystimille, joista höyry ohjataan turbiineille, jotka ovat akselin välityksellä yhteydessä sähköä tuottaviin generaattoreihin.

Yksi vaurioitunut juoksupyörä on halkaistu ja sen osia on lähetetty useaan laboratorioon tutkittavaksi. Aho ei ota kantaa siihen, voidaanko juoksupyörät korjata vai pitääkö ne korvata kokonaan uusilla osilla ja mistä varaosat tulisivat.

Turbiinilaitoksen toimittaja on saksalainen Siemens. TVO:n mukaan turbiinilaitoksen syöttövesipumput toimittanut yritys ei ole alalla mikään tulokas, sillä yritys on toimittanut pumppuja useille ydinvoimalaitoksille.

– Yksittäisiä laitevalmistajia emme ole avanneet, ei myöskään tässä tapauksessa, Aho sanoo.

LUT-yliopiston ydinvoimatekniikan professori Juhani Hyvärisen mukaan kyseessä on todennäköisesti Siemensin pitkäaikainen alihankkija.

Juoksupyörien valmistamiseen käytetään erikoisterästä ja sen valmistaminen vaatii suurta geometrista tarkkuutta. Juoksupyörien valmistamiseen pystyviä yrityksiä on sinänsä maailmalla useita.

Syöttövesipumppujen rikkoutuminen ydinvoimalaitoksissa on Hyvärisen mukaan harvinaista, mutta ei aivan poikkeuksellista.

– Se ei kuitenkaan ole niin harvinaista, ettei siihen olisi varauduttu. Voimalaitokset on suunniteltu niin, että syöttövesipumppuja on neljä, jolloin kolmella ajetaan ja yksi on varalla, Hyvärinen sanoo.

– Pumpussa on monta muutakin osaa kuin juoksupyörä. Pumpun moottorissakin on liikkuva osa.

Olkiluoto 3 on vasta koekäyttövaiheessa. Sen on arvioitu jatkuvan aikaisintaan 11. joulukuuta. Hyvärinen arvioi, ettei aikatauluun tule enää suuria heittoja.

– Näin on laitostoimittaja luvannut. Aikaisempi kokemus on, että Olkiluoto 3:n aikataulut välillä luistavat, mutta koekäyttövaiheessa ne ovat tähän mennessä pitäneet suhteellisen hyvin.

Olkiluoto 3:n merkitys Suomen sähköntuotannolle on suuri, sillä kyseessä on Pohjoismaiden suurin sähköntuotantolaitos.

Merkityksestä kertoo sekin, että elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kommentoi reaktorin uusinta käännettä Ylelle. Lintilä uskoo kuitenkin, että yksikkö saadaan käyttöön tänä talvena.

Ensimmäisen kerran Olkiluoto 3 pyöri koekäytön aikana täydellä 1 600 megawatin teholla syyskuun lopussa. Olkiluoto 3 lisäisi Suomen sähköntuotantokapasiteettia talvikaudelle 10–15 prosenttia.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin esittämä arvio sähkön kulutushuipusta talvella on 14 400 megawattia. Tästä pystytään tuottamaan kotimaassa parhaimmillaan 12 900 megawattia. Tämä sisältää Olkiluoto 3:n sekä Fortumin marraskuun alussa käyttöön ottaman Porin tuotantolaitoksen ja tyynen pakkassään tuulivoimatuotannon.

Loppu kulutuksesta eli 1500 megawattia pitäisi kattaa lähinnä pohjoismaisella tuonnilla Ruotsin kautta. Jos Olkiluoto 3 pudotetaan pois, vaje käytännössä tuplaantuu.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen ehti jo eilen kommentoida ydinvoimayksikön tuotantoaikataulun siirtymistä Twitterissä. Hänen mukaansa nyt korostuu talven sään rooli.

Ruususen mukaan Olkiluoto 3:n myöhästyminen lisää sähkön hintapaineita ja kasvattaa myös sähkökatkojen uhkaa, mikäli pakkassäät yllättävät. Tällöin on etsittävä ”jokainen kilowatti, mitä maasta löytyy”.

– Epävarmuus siitä, koska laitos tulee käyttöön on selkeästi kasvanut. Tämä on kuitenkin ollut yksi mahdollisuus, kun olemme miettineet asiaa riskien kannalta, Ruusunen sanoo.

Hänen mukaansa yhden asteen lämpötilan lasku vaatii arviolta noin 100–150 megawattia lisää sähköntuotantoa.

Yksi kysymys on se, koska Olkiluoto 3 palaa takaisin koekäyttövaiheen sähköntuotantoon eli tapahtuuko se ennakoidusti 11. joulukuuta.

Mikäli sähköntuotantoon päästäisiin tällöin, ei tilanne olisi niin kriittinen talven pakkaskauden kannalta. Koekäytössäkin tuotetaan sähköä verkkoon, välillä myös 1600 megawatin täydellä teholla.

– Jos asiat menevät hyvin, silloin sieltä saadaan sähköä. Riskitaso on kuitenkin noussut, Ruusunen sanoo.

Olkiluoto 3:n ja sään lisäksi epävarmuutta liittyy Ruotsista tuotavaan sähköön.

– On laskettu, että pohjoisesta Ruotsista tuotaisiin sähköä ja myös ruotsalaiset ovat viestittäneet, että heillä tilanne on siellä helpompi kuin Etelä-Ruotsissa. Jos tulee pakkanen, Etelä-Ruotsi on aika tiukoilla, ja sinne joudutaan jopa tuomaan sähköä, Ruusunen sanoo.

Etelä-Ruotsissa sijaitsevan Ringhalsin ydinvoimalan nelosreaktorin huoltotyöt ovat venyneet tammikuun loppuun.

Ruotsin kantaverkkoyhtiö Svenska Kraftnät varoitti jo syyskuussa, että huoltotyön venyminen lisää talvella sähkökatkojen riskiä Etelä-Ruotsissa.