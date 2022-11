Caruna nostaa sähkönjakelun hintaa ensi vuoden alussa

Sähköverkkoyhtiö Caruna nostaa sähkön jakeluhintojaan. Ensimmäinen nosto tulee tammikuussa, toinen todennäköisesti myöhemmin ensi vuonna.

Caruna arvioi, että kuukausikustannukset nousevat tammikuussa asiakkaasta riippuen noin puolesta eurosta liki viiteen euroon.

Carunan kuuluu kaksi jakeluyhtiötä: haja-asutusalueelle keskittynyt Caruna Oy ja Caruna Espoo, joka toimii Espoon, Kauniaisen, Kirkkonummen alueella sekä Joensuun keskustassa.

Haja-asutusalueella kustannukset nousevat enemmän kuin kaupunkiympäristössä. Caruna Oy:n asiakkaiden verolliset hinnat nousevat keskimäärin noin 3,9 prosenttia ja Caruna Espoon asiakkaiden 2,9 prosenttia.

Carunan toimitusjohtaja Jyrki Tammivuori perustelee muutosta kustannusten nousulla.

– Sähköverkon rakentaminen on kallistunut ja häviöenergian kustannukset ovat nousseet huomattavasti kuluneen vuoden aikana, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Tammivuori täsmensi, että raaka-aineina käytettävä alumiini, kupari ja teräs sekä polttoaineet ovat kallistuneet ja korot ovat kiivenneet.

Operatiiviset menot ovat sen sijaan melko hyvin pysyneet aisoissa. Tammivuori perustelee tätä muun muassa aiemmin käytyjen muutosneuvottelujen yhteydessä tehdyillä tehostamisilla.

Sen sijaan sähkön hinnan nousu vaikuttaa yhtiöön. Jakelijan siirtäessä sähköä nelisen prosenttia häviää muun muassa lämpöenergiana, ja yhtiön pitää hankkia se markkinoilta.

Yhtiön pitää Carunan talousjohtajan Noora Neilimo-Kontion mukaan huolehtia siitä, että sähköverkon teho riittää vastaisuudessakin sähkön käytän lisääntyessä.

– Energiamurros on kiihtynyt Venäjän hyökkäyssodan alettua Ukrainassa, mikä asettaa vaatimuksia sähköverkon kehittämiselle nopeutetussa aikataulussa, hän sanoi.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on antanut alennuksia sähkön siirtäjille. Tänä vuonna Carunan mukaan hyöty on 12 prosenttia ja ensi vuonna 50 prosenttia. Tammivuoren mukaan alennus ei kuitenkaan riitä kattamaan kustannusten nousua.

Korkein hinnannousu 4,63 euroa kuukaudessa, koskee Caruna Oy:n sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvaa asiakasta, jonka vuosikulutus on 18 000 kilowattituntia vuodessa ja jonka sopimuksessa on yösiirto. Caruna Espoossa vastaava keskimäärin hinnannousu on 1,94 euroa.

Omakotitalossa tai rivitalossa asuvan yleissiirtoasiakkaan hinnat nousevat yhtiöstä riippuen hieman yli kaksi euroa kuukaudessa.

Vuodessa 2 000 kilowattituntia käyttävän kerrostaloasujan hinta nousee Caruna Oy:ssä keskimäärin 1,08 euroa ja Caruna Espoossa 0,47 euroa kuukaudessa.

Noora Neilimo-Kontio ennakoi, että yhtiö nostaa hintojaan vielä toisenkin kerran ensi vuonna. Hänen mukaansa korotus olisi suunnilleen yhtä suuri kuin ensi vuoden alussa voimaan tuleva nosto. Näillä näkymin se tehdään ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Osa sähkönsiirtäjistä on jo aikaisemmin ilmoittanut hinnankorotuksista. Tammivuori arvioi, että Caruna on noin 11. tai 12. nostaja. Hän huomautti, että kaikki jakeluyhtiöt toimivat samassa ympäristössä.

Lisää vastaavia ilmoituksia voi olla odotettavissa.

– Mikään yhtiö ei ole tilanteelle immuuni, Tammivuori sanoi.

Carunalla on noin 700 000 asiakasta. Tammivuoren mukaan yhtiö ilmoittaa asiakkailleen henkilökohtaisesti hintojen noususta. Kirjeet lähetetään tiistaina ja osa niistä menee postitse.