Suomalaisyritykset varautuvat jo Ukrainan jälleenrakennukseen

Ukrainaan on ensin saatava rauha ja seuraavaksi korjattava humanitaarinen kriisi. Kun jälleenrakennus sen jälkeen alkaa, siinä liikkuu tähtitieteellisiä summia, sanoo East Officen Lauri Veijalainen.

Ukrainalaiset itse sanovat, että koko maa on rakennettava uudelleen, sanoo Lauri Veijalainen.

Venäjän markkinan merkitys on romahtanut ja nyt katse käännetään erityisesti kohti Ukrainan jälleenrakennusta sekä myös Keski-Aasiaa, lähinnä kohti Kazakstania ja Uzbekistania. Näin sanoo East Officen toimitusjohtaja Lauri Veijalainen. Asiasta tehtiin päätös tänään.

East Office on suomalainen asiantuntijaorganisaatio, joka on auttanut yrityksiä idänkauppaan liittyvissä asioissa. Sen jäsenyrityksiä ovat Suomen suurimmat yritykset.

Ongelma on se, että idänkauppa on täysin jäissä Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan tämän vuoden helmikuussa.

Koko kevättalvi ja kesä kuluivat siinä, kun East Office neuvoi parhaansa mukaan yrityksiä tulemaan Venäjältä pois. Tarjosi lakiapua, neuvoi ja toimi aktiivisena yhteisönä, jossa yritykset pääsivät keskustelemaan asioista keskenään.

Nyt merkittävä osa suomalaisista yrityksistä on poistunut Venäjältä.

– Ne ovat joko lähteneet, lähtöprosessissa tai miettivät mitä vaihtoehtoja on. Yhtiöiden tilanteet ovat hyvin erilaisia. Tämän enempää en voi asiasta sanoa, Veijalainen sanoo.

– Lähtöprosessit ovat hitaita ja tavattoman vaikeita.

Myös East Office on sulkenut oman Moskovan-toimipisteensä eikä heillä ole enää henkilökuntaa Venäjällä.

Loppukeväästä Veijalainen alkoi miettiä asiantuntijayhteisölle uutta strategiaa ja aloitti keskustelut jäsenyritysten kanssa.

Syntyi ajatus siitä, että Ukrainan jälleenrakennus alkaa jossain vaiheessa ja suomalaiset yritykset haluavat olla ajoissa mukana.

Tiistaina East Officen hallitus hyväksyi uuden strategian: jatkossa keskitytään Ukrainan jälleenrakennukseen ja Keski-Aasiaan. Kazakstan on sijainniltaan erittäin mielenkiintoinen – maa EU:n ja Kiinan välissä.

Ukrainaan, Kiovaan on tarkoitus avata keväällä East Officen pieni toimisto ja palkata sinne alkuun yksi työntekijä. Tarvitaan henkilö, joka verkostoituu, pitää silmällä jälleenrakentamista ja tarjouskilpailuita ja kaikkineen on perillä asioista maassa, jossa asiat muuttuvat tiuhaan.

Miten paljon rahaa Ukrainan jälleenrakennuksessa liikkuu?

– Kukaan ei pysty varmasti sanomaan. Summat ovat tähtitieteellisiä, maa pitää rakentaa lähes kokonaan uudestaan, Veijalainen sanoo.

Hän on käynyt Kiovassa viimeksi syyskuussa ja aikoo mennä ensi vuoden alkupuolella uudelleen.

– Olen pitänyt säännöllisesti yhteyttä Ukrainan hallintoon. Vaikka Teamsilläkin saisi yhteyden, sillä on arvonsa, että menee paikan päälle. Viimeksi tapasin presidentti Volodymyr Zelenskyn hallinnon edustajia, ministeriöiden virkamiehiä ja suurten yhtiöiden edustajia.

Lauri Veijalainen kävi Kiovassa viimeksi syyskuussa. Hän tapasi maan johtoa. Kuvassa palaveri presidentin hallinnon varajohtajan Kyrylo Tymochenkon kanssa.

Ennen kuin jälleenrakennusta voi edes ajatella, Ukrainaan pitää saada rauha. Kukaan ei tiedä, milloin näin tapahtuu. Seuraavaksi edessä on valtavia humanitaarisia haasteita.

– Ukrainalaiset itse sanovat, että koko maa on rakennettava uudelleen.

– He puhuvat myös avoimesti siitä, että korruptio maassa on suuri haaste. Se on saatava ratkaistua.

Sitäkin mietitään, pitäisikö Ukrainaan mennä muiden Pohjoismaiden kanssa. Jos korruptiota halutaan kitkeä, maailman vähiten korruptoituneet maat löytyvät Pohjolasta. Se voi olla suuri valtti tarjouskilpailuissa.

Veijalainen on asunut 1990-luvulla Kiovassa kolme vuotta. Ollessaan Ikealla töissä 2000-luvun puolessa välissä, hän avasi Ikean Kiovan-toimipisteen. Hän puhuu sujuvaa venäjää, muttei ukrainaa.