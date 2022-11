Elinkeinoelämän järjestöt syyttävät hyvinvointialueita hankintalain rikkomisesta

Järjestöt vaativat kilpailu- ja kuluttajavirastoa selvittämään kilpailutuksetta tehtyjen hankintojen laillisuuden.

Neljä elinkeinoelämän keskeistä järjestöä on toimittanut kiireellisen toimenpidepyynnön Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) hyvinvointialueiden suorahankinnoista, joita järjestöt pitävät hankintalain vastaisina. Toimenpidepyynnön KKV:lle jättivät Suomen Yrittäjät, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), Perheyritysten liitto ja Keskuskauppakamari.

– Hyvinvointialueet ovat alkaneet rikkoa hankintalakia systemaattisesti. Ne ostavat ensin minimaalisen osuuden monikunnallisesta jättiyhtiöstä, jolta sitten ostetaan tavaraa ja palveluita suoraan, ilman kilpailutusta. Olemme kehityskulusta todella huolissamme, kilpailuasiantuntija Annaliisa Oksanen EK:sta sanoo tiedotteessa.

Toimenpidepyynnössään järjestöt vaativat muodollisesti KKV:tä tutkimaan, rikkooko Vantaan ja Keravan hyvinvointialue lakia tilatessaan Sarastialta henkilöstöhallinnon järjestelmän ja palveluita ilman kilpailutusta. KKV:tä vaaditaan saattamaan asia markkinaoikeuden tutkittavaksi.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ryhtyi Sarastian omistajaksi tämän vuoden tammikuussa ostamalla siitä 0,04 prosentin omistusosuuden. Elinkeinoelämän järjestöjen mukaan hyvinvointialueella ei ole hankintalain edellyttämää määräysvaltaa Sarastiasta.

”Sarastia vain jäävuoren huippu”

Sarastialla on yli 280 omistajaa, joiden joukossa on kaupunkeja, kuntia ja hyvinvointialueita. Suuri enemmistö osakkaista omistaa alle prosentin yhtiöstä, elinkeinojärjestöt huomauttavat. Järjestöjen mukaan kyse on valtakunnallisesta rakenteellisesta kilpailuongelmasta, johon on saatava selvyys.

– Sarastia on vain jäävuoren huippu. Sarastian tyyppisiä keinotekoisia järjestelyjä on Suomessa kymmeniä. Arviomme mukaan kuntien ja hyvinvointialueiden kikkailu monopolisoi tukipalveluiden markkinaa yli 15 miljardin euron arvosta, sanoo tiedotteessa Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan johtaja Harri Jaskari.

– Toimivan markkinatalouden perusperiaatteena on, että julkiset hankinnat kilpailutetaan. Se on veronmaksajan ja kustannustehokkaiden julkisten palvelujen tuottamisen ehto, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen sanoo tiedotteessa.