Tyytyväisyys sähköyhtiöihin romahti ennätyksellisen matalaksi – suurin pudotus Vaasan Sähköllä

Sähkön hinnan nousu on pudottanut asiakkaiden tyytyväisyyttä sähköyhtiöihin. Tulos on mittaushistorian matalin.

Asiakastyytyväisyys sähköyhtiöihin on energiakriisissä lähtenyt laskuun, käy ilmi tutkimusyhtiö Epsi Ratingin kyselystä. Yksityisasiakkaiden tyytyväisyys laski tänä vuonna 65,5 prosenttiin, joka on mittaushistorian matalin taso. Samalla tasolla on käyty vain kerran aiemmin vuonna 2006.

Sähköyhtiöistä suurimman romahduksen koki Vaasan Sähkö, jonka yksityisasiakkaiden tyytyväisyys sukelsi 19,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta 55,4 prosenttiin.

Epsin kyselytutkimukseen vastasi yli 2200 Suomessa asuvaa yli 18-vuotiasta yksityisasiakasta sekä yli 1300 yritysasiakasta.