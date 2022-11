Kommentti: Nyt myös ahneus kiihdyttää inflaatiota – eikä kyse todellakaan ole liian ahnaista palkankorotuksista

Inflaatiosta tuli yrityksille houkutteleva veruke nostaa hintoja jopa enemmän kuin kustannukset ovat kohonneet. Hintaralli paisuttaa voittoja ja voimistaa inflaatiota – ja kertoo selvää sanomaa ahneudesta, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Kuluttajan on yleensä tyydyttävä niihin hintoihin, joita tavaroita ja palveluita myyvät yritykset päättävät pyytää. Esimerkiksi ruokakaupassa voi valita vain sen, mitä ostaa, mutta kassalla on maksettava vaadittu hinta.

Keskuspankkiirien, talouspäättäjien ja ekonomistien on aivan turha heristää syyttävää sormea palkansaajien suuntaan ja patistaa näitä tyytymään "kohtuullisiin" palkankorotuksiin.

Heristely on kuitenkin jo alkanut kuin inflaation kiihtyminen ja laajeneminen energiaa ja elintarvikkeita laajemmaksi vitsaukseksi olisi jo ennalta ja väistämättä lähinnä palkankorotusten syytä – tai kuin inflaatio muuttuisi vakavaksi taloushaitaksi vasta sen jälkeen, jos hintojen lisäksi myös palkat nousevat.

Heristely on kuitenkin outoa, kaksinaamaista ja enimmäkseen turhaa, sillä heristäjien varoittamasta palkankorotusten inflaatiota voimistavasta palkkakustannusten ja hintojen nousukierteestä ei näy minkäänlaisia enteitä.

Sen sijaan enemmistö palkansaajakotitalouksista köyhtyy parhaillaan tuntuvasti inflaatiota heikomman – eli heristelijöiden mielestä kaiketi "kohtuullisen" – palkkakehityksen takia.

Heristelijät voisivat vaihteeksi kohdistaa katseensa ja soimaavat sormenheristelynsä hintojaan kilvan korottavien yritysten suuntaan.

” Yritysten voittoaste on kasvanut jyrkästi.

Tilastokeskuksen kokoamien tietojen mukaan elinkustannusten kohoaminen on painanut kotitalouksien säästämisasteen negatiiviseksi, mutta samaan aikaan suomalaisyritysten voittoasteella mitattu kannattavuus on kohonnut vuosikausiin korkeimmaksi. Kyse on yrityksistä yhteensä, joten joukossa on toki suurta yrityskohtaista vaihtelua.

Yritysten voittoaste on kasvanut jyrkästi siitä huolimatta, että valtaosa yrityksistäkin on kärsinyt esimerkiksi energia- ja raaka-ainekustannusten kohoamisesta, ja siitäkin huolimatta, että talouskasvu on heikentynyt.

Taloustempun selitys on yksinkertainen, mutta sitä voinee pitää myös hivenen kyseenalaisena.

Houkutteleva tilaisuus rahastukseen

Yritystoiminnan voittoaste on kohonnut roimasti siitä yksinkertaisesta syystä, että yritykset ovat nostaneet myymiensä tuotteiden ja palveluiden hintoja enemmän kuin niiden palkkakulut tai muut kustannukset ovat kohonneet – ja näin kulujen ja tulojen välinen voitto on kasvanut.

Harva keskuspankkiiri, talouspäättäjä tai ekonomisti on silti heristellyt soimaavaa sormea hintojaan nostaneille yrityksille, joten ehkä voittojen paisuttaminen inflaation verukkeella on heidän mielestään luonnollista ja kenties "kohtuullistakin".

Sitä voi luonnehtia myös ahneudeksi ja sattumalta tarjolle tulleen rahastustilaisuuden ulosmittaamiseksi.

” Yritykset näyttävät käyttäneen hinnoitteluvoimaa hyväkseen.

Inflaatio vaikuttaa tarjonneen yrityksille tilaisuuden kokeilla, kuinka suuret hintojen korotukset menevät yleisen inflaation verukkeella "täydestä", ja kuinka höttöisillä "inflaatio nostaa hintoja" -selityksillä asiakkaita voi rahastaa.

Nähtävästi rahastamista on helpottanut inflaation kiihtymisen lisäksi se, että inflaation kiihtyminen itsessään on voinut heikentää yleisön hintatietoisuutta ja kykyä arvioida eri tuotteiden ja palveluiden kallistumisen kohtuullisuutta tai kohtuuttomuutta.

Niukan kilpailun aloilla tai alueilla yrityksillä on yleensä enemmän niin sanottua hinnoitteluvoimaa kuin asiakkailla on kanttia tai varaa panna hintojen nostoille hanttiin.

Nyt yritykset näyttävät käyttäneen hinnoitteluvoimaa hyväkseen.

Inflaation verukkeella rahastaminen ja voittojen kasvattaminen voi silti osoittautua yrityksillekin lyhytnäköiseksi virheeksi.

Ahneella on kelju loppu

Yritykset saavat määritellä hintansa ja nostaakin hintojaan niin kuin parhaaksi katsovat, kunhan se tapahtuu kilpailulainsäädännön ja muiden asiaan liittyvien säännösten sallimilla tavoilla.

Mutta niin kuin vanha suomalainen sanonta varoittaa, ahneella voi olla vähemmän mieluisa loppu.

Jos yritykset kasvattavat voittojaan niin ahneilla hintojen nostoilla, että se kiihdyttää yleistä inflaatiota entisestään, siitä voi koitua ikäviä seurauksia koko kansantaloudelle – yritykset mukaan luettuna.

Vaikeudet alkavat siitä, että palkansaajien tulojen ostovoima kutistuu ja sitä myöten myös kulutuskysyntä heikkenee. Ja se taas tarkoittaa kuluttajille tuotteita ja palveluita myyville yrityksille myynnin ja myyntitulojen heikkenemistä.

” Rahapolitiikan kiristykset voivat helposti painaa talouden jyrkkäänkin taantumaan.

Ja siitä vaikeudet vielä pahenevat, kun inflaatiosta ärtynyt keskuspankki ryhtyy hillitsemään hintojen nousua esimerkiksi korkoja nostamalla.

Korkojen nostot eivät suoraan vaikuta tämänkertaisen inflaation juurisyihin, kuten energian ja elintarvikkeiden kallistumiseen. Mutta korkojen nostot ja muunlaiset rahapolitiikan kiristykset voivat helposti painaa talouden jyrkkäänkin taantumaan – ja "tappaa" kulutuskysynnän.

Tyly taantuma pilaisi useimpien yritysten myyntinäkymät ja yleensä kannattavuudenkin, joten piakkoin hintojen houkuttelevat korotukset voivat muuttua harmittelun ja ehkä katumuksenkin aiheiksi.

Ahneutta vai typeryyttä vai sattumaa?

Voittojen paisuttaminen hintojen mahdollisimman suurilla korotuksilla vaikuttaa yritysten ja yritysjohtajien ahneudelta.

Kenties tylyynkin taantumaan johtava inflaation kiihdyttäminen voi vaikuttaa puolestaan jopa typeryydeltä, jolla hintoja kilvan korottavat yritykset aiheuttavat ensin asiakkailleen ja lopulta itselleenkin vahinkoa.

Mutta yritykset eivät päätä hintojensa nostoista yksissä tuumin eivätkä ne osallistu millään tavoin inflaation seurausten tai vastatoimien suunnitteluun saati toteutukseen.

Niinpä yritysten hintojen nostoista yhdessä ja erikseen yleiseen inflaatioon heijastuvat vaikutukset niin kuin inflaatiosta aikanaan koituvat seurauksetkin ovat yksittäisen yrityksen "ulottumattomissa" – ja voivat siksi vaikuttaa jopa yrityksen hinnoittelupäätöksiin nähden epäolennaisilta sivuseikoilta.

Hinnoitteluyhtälöä mutkistaa lisäksi kunkin yrityksen oman edun ja kaikkien yritysten ja koko kansantalouden yhteisen edun välinen ristiriita.

Kaksinaamaista syyllistämistä

Useimpien yritysten omat hintojen nostot eivät sanottavammin vaikuta yleistä hintakehitystä mittaviin inflaatiolukuihin, mutta lukuisten yritysten samanaikaisista hintojen nostoista syntyvä yhteisvaikutus vaikuttaa.

” Parhaillaan hintojen nousu rikastuttaa yrityksiä mutta köyhdyttää palkansaajakotitalouksia.

Vastaavasti useimpien yritysten hintojen nostamatta jättäminen ei sekään sanottavammin vaikuttaisi yleiseen inflaatiovauhtiin. Eikä se säästäisi hintansa nostamatta jättänyttä yritystä inflaation seurauksilta, kuten korkojen nostojen tai taantuman vaikutuksilta.

Hintojen nostamatta jättäminen vain jättäisi yrityksen ilman niitä hyötyjä, jotka olivat inflaation verukkeella edes jonkin aikaa tarjolla ja helposti rahastettavissa.

Tällaisen ristiriidan takia yritysten moralisoiva moittiminen voi olla vaikeampaa kuin kummeksua, millä kumman perusteella sormen heristäjät syyllistävät palkansaajia inflaatioriskien kasvusta mutta eivät yleensä sano sanaakaan yritysten hintojen nostoista.

Valikoiva ja kaksinaamainen heristely ja palkansaajien syyllistäminen on erityisen kummallista siksi, että parhaillaan hintojen nousu rikastuttaa yrityksiä mutta köyhdyttää palkansaajakotitalouksia.