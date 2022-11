Pohditko pörssisähköä? Etsimme vastaukset 10 tärkeään kysymykseen

Yhä useampi suomalainen on pohtinut pörssisähköön siirtymistä. Selvitimme, millaisia kuluja pörssisähkösopimuksiin liittyy ja kenelle ne sopivat.

Vaihtuvahintainen pörssisähkö on hämmentänyt monia.

Monet energiayhtiöt ovat tänä syksynä nostaneet reippaasti sähkön hintaa asiakkailla, joiden sähkösopimus antaa mahdollisuuden hintojen tarkistukseen. Samalla sähköyhtiöt ovat yhä useammin alkaneet tarjota kiinteähintaisten sopimusten sijaan sähkön pörssihintaan sidottuja sopimuksia.

Useat kuluttajat tutustuvatkin pörssisähköön ensimmäistä kertaa elämässään. Etsimme vastauksia 10 yleiseen kysymykseen.

1) Mitä on pörssisähkö?

Yksinkertaistettuna pörssisähkö on asiakkaan kannalta energiayhtiön kanssa sovittava sähkösopimus, jossa sähkön hinta vaihtelee tunneittain.

2) Mitä muita kuluja pörssisähköön liittyy?

Puhtaan sähkön hinnan lisäksi sähköyhtiö laskuttaa myös arvonlisäveron sekä sähköyhtiön perimän marginaalin.

Lisäksi sähköyhtiöt laskuttavat kiinteän perusmaksun, joka ei ole riippuvainen sähkönkulutuksen määrästä. Perusmaksu ja marginaali riippuvat sähköyhtiöstä, joten pörssisähkön lopullinen asiakashinta vaihtelee eri yhtiöillä.

3) Mikä pörssi?

Pörssi on sähköön erikoistunut raaka-ainepörssi NordPool. Se on osakeyhtiö, jonka osakkaita ovat Pohjoismaiden kantaverkkoyhtiöt (Suomesta Fingrid) sekä useita eurooppalaisia pörssejä pyörittävä yhtiö Euronext.

Sähköpörssissä sähkön tuottajat tarjoavat myyntiin tuotettaan, jota ostajat sieltä ostavat. Noin 70–75 prosenttia Suomessa tuotettavasta sähköstä myydään NordPoolin kautta.

4) Miksi pörssisähkön hinta vaihtelee?

Tuntikohtainen hinta määräytyy vuorokautta etukäteen ostajien ja myyjien arvioiman sähkön kysynnän ja tarjonnan mukaan. Seuraavan päivän niin sanotut spot-hinnat päivittyvät NordPoolin verkkosivuille yleensä iltapäivään kello 15:een mennessä.

Sähkön kysyntä tarkoittaa kulutusta. Öisin sähkö on yleensä halvempaa, koska kulutusta on vähemmän. Päivisin ja varsinkin tiettyihin suuren kulutuksen aikoihin sähkö on vastaavasti kalliimpaa. Sähkön kulutuksen piikkitunnit ovat aamuisin noin kello 8–10 ja iltapäivisin kello 16–20.

Sähkön tarjonta taas on Suomessa tuotetun ja maahan tuodun sähkön määrä. Tarjonnan puolelta sähkön hintaan on vaikuttanut esimerkiksi Olkiluoto 3 -ydinvoimalayksikön ongelmat sekä Loviisa 1- ja 2 -ydinvoimalayksiköiden huollot.

Lisäksi sähkön hintaa on heiluttanut tuuli. Suomeen on rakennettu syksyn aikana runsaasti uutta tuulivoimaa, ja maksimituotanto on jo yli 4 000 megawattia.

Viime kesänä sähkön hintaa nosti myös maakaasun hinta. Keski-Euroopan markkinat ovat yhteydessä Pohjoismaihin, ja Venäjän aiheuttama maakaasun hinnan nousu nosti sähkön hintaa myös Suomessa.

Maakaasun hinnan vaikutus on vähentynyt, kun maakaasuvarastot on saatu Keski-Euroopassa lähes täyteen.

5) Miksi sähköyhtiöt tarjoavat nykyään niin paljon pörssisähkösopimuksia?

Sähköyhtiöt ovat alkaneet yhä useammin tarjota pörssisähkösopimuksia esimerkiksi kiinteähintaisten määräaikaisten sopimusten sijasta. Kiinteissä sopimuksissa sähkön myyntihinta pysyy samana esimerkiksi kahden vuoden ajan.

Pörssisähkösopimusten tarjoaminen johtuu siitä, että vuosi sitten solmitut määräaikaiset sähkösopimukset saattavat olla sähköyhtiöille tappiollisia, sillä sopimuksiin kirjattu sähkön myyntihinta on yleensä alempi kuin sähkön nykyinen spot-hinta pörssissä.

Sähköyhtiöt voivat siis joutua ostamaan sähköä pörssistä kalliimmalla kuin ne voivat myydä sitä asiakkailleen. Tätä sähköyhtiöt pyrkivät nyt välttämään. Toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hintoja monet sähköyhtiöt ovat pystyneet korottamaan.

6) Miksi pörssisähkö on Suomessa kalliimpaa kuin Ruotsissa?

Vaikka NordPool on Pohjoismaissa toimiva sähköpörssi, ei pörssisähkön hinta ole silti kaikissa Pohjoismaissa sama. Pohjoismaat jakautuvat useampaan eri hinta-alueeseen. Suomi on yhtä aluetta, sen sijaan Ruotsi ja Norja ovat jakautuneet useampaan ja yleensä keskenään eri hintaiseen alueeseen.

Aluejako johtuu sähköverkon pullonkauloista.

– Eri hinta-alueilla on kysynnän ja tarjonnan tasapaino keskenään erilainen, selittää sähkökauppajohtaja Pekka Salomaa Energiateollisuudesta.

– Niiden välillä sähkö ei pysty siirtymään siirtokapasiteetin rajoitusten takia – eli suomeksi sanottuna piuhat eivät vain riitä, Salomaa kertoo.

Ruotsin ja Norjan alemmat hinnat johtuvat nyt muun muassa vesivoimaloiden täyttyneistä vesivarannoista. Suomessa taas kotimainen sähkön tuotanto ei ole viime päivinä riittänyt täyttämään sähkön tarvetta. Odotettu Olkiluoto 3 -ydinvoimalayksikkö on rikki, ja tuulivoimalat ovat tuottaneet heikosti tyynen sään takia. Sähkön tuotantotilannetta Suomessa voi seurata kantaverkkoyhtiö Fingridin verkkosivulla.

7) Kenelle pörssisähkö sopii parhaiten, kenelle siitä ei ehkä ole niin paljon hyötyä?

Koska pörssisähkön hinta vaihtelee tunneittain, sopii se parhaiten niille käyttäjille, jotka pystyvät sähkön hintaa jonkin verran seuraamaan ja ajoittamaan sähkön käyttöä halvimpiin tunteihin tai voivat halvimpina tunteina jotenkin varata sähköä.

Asiakkaan kannalta halvin sähkösopimus on yleensä paras, joten hintoja ja sopimustyyppejä kannattaa vertailla huolellisesti sopimuksen teon aikaan. Toisaalta jotkut voivat arvostaa sitä, että kuukausittaisen sähkölaskun summan pystyy ennakoimaan. Tällöin pörssisähkö ei välttämättä ole paras vaihtoehto.

8) Mikä on sähkölaskussa mainittu keskiarvohinta, ja miten se lasketaan?

Vaikka pörssisähkön hinta vaihtelee, laskussa saatetaan mainita laskutusperusteeksi keskihinta. Energiayhtiö Helenin mukaan laskutus silti perustuu asiakkaan todelliseen sähkönkulutukseen ja tuntihintoihin.

– Kuukaudessa on noin 720 tuntia, joista jokaiselle muodostuu oma hinta. Siksi niitä ei näytetä erikseen laskulla. Keskihinta saadaan, kun painotetaan kuukauden jokaisen tunnin hinta kyseisen tunnin energiankäytöllä, Helenin myynti- ja asiakaspalvelun johtaja Anu-Elina Hintsa sanoo.

Taloussanomien lukijoita on mietityttänyt myös se, miksi omaa sähkölaskua ei voi tarkistaa tunnin tarkkuudella oman sähköyhtiön verkkosivuilta.

Esimerkiksi Helenin verkkopalvelussa omaa sähkönkäyttöään voi tarkastella tuntitasolle saakka, mutta maksuja siinä ei vielä näy. Hintsan mukaan palvelua ollaan kehittämässä jatkossa siten, että omaa kulutustaan voi seurata jatkuvasti myös kustannusperusteisesti.

9) Miksi sähkön hinta määritellään kalleimman tuotantotavan mukaan?

Tuulisähköstäkin voidaan sähkömarkkinoilla joskus maksaa samaa hintaa kuin paljon kalliimmalla maakaasulla tuotetusta sähköstä. Sähkön hinnan markkinoilla määrittää kallein kulloinkin käytössä oleva tuotantotapa.

Käytäntö sovittiin sähköpörssiä perustettaessa 1990-luvulla. Perusteluna on, että sähköä on välttämätöntä tuottaa kulloinkin tarvittava määrä. Jos sääntöä ei olisi, kalleimmalla menetelmällä sähköä tuottavan yhtiön pitäisi tehdä tappiota – jos se edes haluaisi tuotantoa käynnistää.

– Sama periaate on käytössä muuallakin tasalaatuisissa hyödykkeissä, vaikka kuparissa tai kahvissa, kertoo Salomaa Energiateollisuudesta.

– Halvin mahdollinen kokonaisuus on käytössä, ja jos tarjontaa on riittävästi, kallein tuotantotapa tippuu pois.

Tästä periaatteesta johtuvat niin sanotut windfall-voitot, eli halvemmalla tuottavat yhtiöt saavat tavallista enemmän voittoa, kun ne saavat sähköstään saman hinnan kuin kallein käytössä oleva tuotantotapa.

10) Palaavatko kohtuuhintaiset määräaikaiset sopimukset enää koskaan?

Ehkä, mutta eivät todennäköisesti tänä talvena, arvioi kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen. Kireys sähkömarkkinoilla jatkuu talven yli.

– Kun riskitasot pienenevät, uskon, että se vanha kaupankäyntimalli taas palaa.

Todennäköisesti tämä toteutuu alkusyksystä ensi vuonna, Ruusunen arvioi.

Hänen mukaansa sähkön hinta laskee keväällä sitä mukaa, kun kotimaista fossiilivapaata tuotantoa saadaan lisättyä ja päästään enemmän irti fossiilisten polttoaineiden hinnoittelusta. Keväällä sähkön hintaa laskee myös säiden lämpeneminen, koska silloin sähkön kulutus laskee.

– Myöskään ensi vuoden loppuna eivät hinnat näytä nousevan yhtä korkeaksi kuin mitä viime aikoina on nähty, Ruusunen sanoo.