Raakakahvin hinta on laskenut roimasti – halpeneeko kahvipaketti?

Kalliiksi käyneen kahvipaketin hinta saattaa vielä laskea.

Elintarvikkeiden raaka-ainemarkkinoilla hintojen odotetaan jatkavan heilumistaan, mutta suunnan ensi vuonna olevan kuitenkin laskuvoittoinen.

Alankomaalainen Rabobank povaa useiden keskeisimmistä talouksista olevan ensi vuonna taantumassa ja varsinkin euroalueella riskin olevan muita syvemmän tai pidemmän taantuman puolella. Tämä vähentäisi kotitalouksien ei-välttämätöntä kulutusta ja painaisi esimerkiksi suklaan ja juuri kahvin kysyntää.

Suomessa juodaan pääsääntöisesti arabica-pavuista jauhettua kahvia. Raakakahvin arabica-laadun hinta on tänä vuonna jo laskenut noin 40 prosenttia helmikuun huipuistaan. Hinta on silti yhä neljänneksen kalliimpi kuin viime vuoden alussa.

Korkealle hinnalle on useita syitä.

– Sato on jäänyt sääolosuhteiden takia pieneksi, merikonttien saatavuudessa on ollut haasteita, koronapandemia on vaikuttanut työvoiman saatavuuteen ja lisäksi Aasiassa on alettu niin ikään suosia arabicaa robusta-papujen sijaan, S-ryhmän marketkaupan teollisista elintarvikkeista ja juomista vastaava myyntipäällikkö Nina Paavilainen sanoo Taloussanomille.

Hintaa ovat puolestaan laskeneet kysyntänäkymien ohella odotukset Brasilian viime satokautta suuremmasta tuotannosta.

Rabobank ennustaa arabican kysynnän kasvavan ensi vuonna vain puolitoista prosenttia, kun kasvuvauhdin historiallinen keskiarvo on 2,3 prosenttia.

– Ensi vuoden alussa nähdään, mihin hintatasoon raakakahvin raaka-ainehinnat asettuvat, Paavilainen sanoo.