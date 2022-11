Ruoan hinnan nousu vain kiihtyy – luvassa poikkeuksellisen kallis jouluateria

Alati kiihtyvä ruoan hinnan nousu kuluttaa ankarasti kuluttajien kukkaroa kallistuvan sähkön hinnan ohella. Tutkimusjohtaja arvelee, että helpotusta elintarvikkeiden kallistumiseen voidaan odottaa vasta ensi vuoden lopulla.

Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kallistuivat Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 15,7 prosenttia suhteessa vuodentakaiseen, eikä helpotusta ruoan hinnan nousuun näytä olevan luvassa.

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tutkimusjohtaja Sari Forsman-Hugg ennakoi, että ruoan hinnan nousu tulee edelleen kiihtymään loppuvuotta kohti.

– Ennakoimme PTT:ssä ruoan hinnan jatkavan nousuaan viidentoista prosentin tuntumassa suhteessa edellisvuoteen.

– Arvelen, että inflaatiopiikki tullaan näkemään marras–joulukuussa, mutta asiaan liittyy paljon epävarmuutta, Forsman-Hugg lisää.

Yksi epävarmuutta aiheuttava tekijä on sää, joka vaikuttaa epäsuorasti sähkön kulutuksen kautta myös ruoan hintaan.

– Jos talvi on leuto ja tuulinen, sähkön hinnan vaikutus ruuan tuotantokustannuksiin voi jäädä pienemmäksi.

Ruoan kuluttajahintojen nousu on pitkin vuotta kiihtynyt. Kun ruoan, eli elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien, hinta nousi tammikuussa suhteessa vuodentakaiseen reilun kolmen prosentin vuosivauhtia, oli hintojen nousuvauhti huhtikuussa jo lähes kuusi prosenttia.

Tästä elintarvikkeiden hintojen kallistuminen on kiihtynyt varsin tasaisesti edelleen lokakuun ennätykselliseen 15,7 prosenttiin.

Forsman-Huggin mukaan ruoan tuotantokustannukset lähtivät energian, rehun ja lannoitteiden hintojen nousun seurauksena kasvuun jo syksyllä 2021, mutta Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on kiihdyttänyt hinnannousua entisestään.

– On mahdollista, että ruoan hinnan nousuvauhdissa mennään keskimäärin yli kuudentoista prosentin, mutta sitten alkaa vaikuttaa viime vuoden lopulla alkanut hintojen nousu, koska hintoja verrataan suhteessa vuoden takaiseen.

Kahvin hinnan kallistuminen on aiheuttanut monille kotitalouksille päänvaivaa. Lokakuussa kahvin hinta kallistui vajaa 34 prosenttia suhteessa edellisvuoteen, kun syyskuussa kahvi kallistui reilut 30 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan elintarvikeryhmistä eniten nousivat lokakuussa jauhojen hinnat, jotka nousivat keskimäärin lähes 46 prosenttia.

Lokakuussa nousivat jyrkästi myös kananmunien, kahvin ja voin hinnat, jotka kaikki kallistuivat yli 30 prosenttia suhteessa vuoden takaiseen.

Millaisten tuotteiden PTT ennakoi erityisesti kallistuvan loppuvuodesta?

– Toki vihannesten hinnoissa kausivaihtelu on aina suurta, mutta kotimaisissa kasvihuonevihanneksissa nähdään varmasti tavallista korkeampia hinnannousuja. Kustannusten nousu voi johtaa kasvihuonetuotantoalan pienenemiseen, mikä vähentää kotimaista tarjontaa kasvihuonetuotteissa, Forman-Hugg sanoo.

Hän ennakoi, että myös liha- ja maitotuotteissa inflaatio edelleen hieman kiihtyy, kun kustannustaso on yhä korkea ja myös sähkön kallistuminen lisää kustannuksia kotieläintuotannossa.

Frosman-Hugg kiittelee, että viime kesän sato oli Suomessa edellistä satokautta parempi.

– Oli suuri helpotus, että 2021 edellisen vuoden heikon sadon jälkeen saatiin normaali sato. Jos meillä olisi edelleen tänä vuonna korjattu huono sato, se olisi nostanut ruoan hintaa entisestään.

Lue lisää: Lista: Maksat näistä tuotteista enemmän marraskuussa

Lue lisää: Hyvältä vaikuttanut sähkösopimus osoittautui kalliiksi – sähköyhtiö nosti hintaa 63 senttiin kilowattitunnilta

Ruoan hinnan inflaatiopiikin odotetaan siis ajoittuvan joulun aikaan, mutta Forsman-Huggin mukana on hyvin vaikea arvioida, miten ruoan hinnan raju nousu vaikuttaa elintarvikkeiden joulumyyntiin.

– On odotettavissa, että kuluttajien ostovoima loppua kohden heikkenee, kun yleinen inflaatio on yli kahdeksassa prosentissa ja palkankorotukset ovat olleet maltillisia. On mielenkiintoista nähdä, mikä vaikutus tällä on joulumyyntiin ruokakaupassa. Ehkä moni haluaa kuitenkin pitää perinteistä kiinni, eikä tingi joulupöydän antimista.

Se on kuitenkin jo nyt lähes varmaa, että luvassa on poikkeuksellisen kallis jouluateria monessa kotitaloudessa.

– Käytännössä kaikkien elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet. Jos ostetaan vertailuun samansisältöinen joulupöytä, kyllä jouluruoat maksavat merkittävästi enemmän kuin viime vuonna. Viime vuosina ruoan hintakehitys on ollut maltillista.

Forsman-Hugg arvioi ruoan inflaation hidastuvan ensi vuonna ja kääntyvän jopa laskuun vuoden lopussa.

Luotettavien ennusteiden tekeminen on kuitenkin epävarmaa, koska hintakehitykseen vaikuttaa energiamarkkinoiden tilanne, säätila ja tietysti Ukrainan sodan kehitys.