Elon Musk on tehnyt koneilla asioita, joita muut pitivät mahdottomina. Ihmisten kanssa hänellä on ollut vaikeampaa.

Kahdeksasluokkalainen Elon Musk istui syömässä koulunsa portailla pikkuveljensä Kimbalin vieressä, kun hän tunsi potkun takaraivossaan.

Seuraavaksi Elon tönäistiin portaat alas. Joukko poikia syöksyi hänen kimppuunsa. Osa potki häntä, ja joukon johtaja hakkasi hänen päätään maahan.

Poikien isä Errol kertoi vuosia myöhemmin, että Elonin kasvot oli hakattu niin muodottomiksi, ettei hän tunnistanut omaa poikaansa. Errolin mukaan Elon oli sairaalassa kaksi viikkoa, tosin Elon itse muistelee elämäkerrassaan palanneensa kouluun noin viikon jälkeen.

Oli miten oli, järkyttävä tapaus oli vain yksi esimerkki siitä julmasta koulukiusaamisesta, jota Elon Musk koki useiden vuosien ajan lapsuudessaan Etelä-Afrikassa.

Kotona ei ollut sen helpompaa. Muskin vanhemmat olivat eronneet, ja veljekset asuivat isänsä luona. Elon Musk on kuvaillut isäänsä toistuvasti kamalaksi ihmiseksi, joka teki kammottavia asioita. Tähän päivään mennessä hän ei ole suostunut sanomaan, mitä asiat olivat.

Noin kolmevuotias Elon Musk pikkuveli Kimbal sylissään.

Nyt Elon Musk, 51, on maailman rikkain mies noin 200 miljardin euron omaisuudellaan. Hänen tavoitteenaan on muuttaa maailmaa.

Monet pelkäävät, että hän onnistuu siinä.

Musk osoitti jo lapsena poikkeuksellisia piirteitä. Ensimmäinen niistä oli valtava into lukea. Neljänteen luokkaan mennessä hän oli lukenut kaiken kiinnostavan koulu- ja lähikirjastostaan, joten hän alkoi lukea tietosanakirjasarjoja kannesta kanteen.

Musk myös muisti kaiken lukemansa. Jos joku mietti kuinka kaukana maa oli kuusta, Elon kertoi tarkan etäisyyden kuun kiertoradan lähimmässä ja kaukaisimmassa pisteessä.

Musk opetteli itse koodaamaan. Hänen insinööri-isänsä ei perustanut tietokoneista, mutta osti kuitenkin pojalleen sellaisen. Kun Musk oli 12-vuotias, eteläafrikkalainen tietokonelehti julkaisi hänen koodaamansa pelin.

Muskilla oli taipumus hukkua ajatuksiinsa. Hän saattoi jäädä vain tuijottamaan eteensä niin, ettei havainnut mitään ympärillään tapahtuvaa. Hänen vanhempansa epäilivät pojan olevan kuulovammainen, mutta todellisuudessa Musk vain pohti jotain mieltänsä askarruttavaa ongelmaa.

Ajatuksiinsa hukkuva, kaiken tietävä lukutoukka kerää harvoin paljon kavereita. Ongelmaa pahensi se, että Musk oli paitsi sosiaalisesti, myös fyysisesti kömpelö. Etelä-Afrikan urheilua ihannoivassa koulumaailmassa hänestä tuli kiusan kohde.

– Vuosien ajan minulla ei ollut hetkeä hengähtää. Koulussa minua jahtasivat jengit, jotka yrittivät hakata minut hengiltä. Sitten tulin kotiin, ja sielläkin oli kamalaa, Musk sanoi Ashlee Vancen kirjoittamassa elämäkerrassaan.

Elon Musk viihtyi Pennsylvanian yliopistossa, jossa hän ansaitsi rahaa järjestämällä kotibileitä kämppäkaverinsa kanssa.

Kun Musk oli 17-vuotias, hän pääsi pakoon elämäänsä Etelä-Afrikasta. Musk muutti yksin Kanadaan, jonne hän sai helposti oleskeluluvan malliäitinsä kanadalaisten juurien ansiosta.

Opiskeltuaan kaksi vuotta Ontariossa Musk siirtyi Pennsylvanian yliopistoon, yhteen Yhdysvaltain maineikkaimmista opinahjoista. Siellä hän oli vihdoin elementissään muiden huippulahjakkaiden opiskelijoiden joukossa.

Musk opiskeli sekä kauppatieteitä että fysiikkaa. Hän kävi työharjoittelussa Kalifornian teknologiayrityksissä.

Kun Musk oli 24-vuotias, hän perusti veljensä kanssa ensimmäisen yrityksensä. Zip2 tarjoili internetissä yritysten tietoja kartalla vähän samaan tapaan kuin Google Maps nykyään. Musk koodasi, Kimbal markkinoi.

Compaq osti yrityksen 1999, ja Musk ansaitsi kaupasta 22 miljoonaa dollaria. Hän osti miljoonalla superauto McLaren F1:n ja perusti lopuilla rahoilla nettipankki X.comin.

X.comista tuli myöhemmin PayPal, ja vuonna 2002 eBay osti yrityksen. Muskin omaisuus kasvoi kaupan myötä 180 miljoonaan dollariin.

Moni toinen olisi tässä vaiheessa vetäytynyt nauttimaan rahoistaan, mutta 31-vuotias Musk oli vasta alussa.

Musk perusti SpaceX:n Los Angelesissa. Sittemmin yritys on siirtänyt pääosan toiminnastaan Texasiin.

– Lomat ovat tappavia, Elon Musk on sanonut.

Muskin hurja työtahti on monien legendojen pohjana, mutta joulukuussa 2000 loma oli aidosti maksaa hänen henkensä.

Musk matkusti ensimmäisen vaimonsa Justine Wilsonin kanssa Brasiliaan ja Afrikkaan. Hän sairastui matkalla malariaan. Musk joutui Los Angelesiin palattuaan kymmeneksi päiväksi teho-osastolle ja laihtui 20 kiloa.

Kuoleman porteilla käytyään Musk alkoi entistä enemmän ajatella, että hänen elämän tarkoituksenaan oli jättää näkyvä jälki ihmiskunnalle. Hän suuntasi katseensa avaruuteen.

Noista ajoista asti Muskin päällimmäinen tavoite on ollut Marsin asuttaminen. Muskin mielestä ihmiskunnalla täytyy olla varavaihtoehto, joka sallii ihmiselämän jatkumisen, vaikka maapalloa kohtaisi katastrofi.

PayPal-kaupan jälkeen Muskilla oli pääoma, joka salli päämäärän tavoittelun. Hän perusti SpaceX-yhtiön, joka alkoi kehitellä kustannustehokkaita raketteja. Tähän päivään mennessä yritys on suorittanut onnistuneesti jo yli sata kaupallista avaruuslentoa.

Toinen Muskin intohimoista oli uusiutuvaan energiaan pohjautuvan teknologian kehittäminen. Sähköautoja valmistavasta Teslasta on tullut vajaassa 20 vuodessa maailman seitsemänneksi arvokkain yritys.

Musk juhli Falcon 9- raketin laukaisua 2020.

Musk esiintyi 2020 Shanghaissa. Teslalla on paljon tuotantoa Kiinassa.

Jani Penttisen autotallissa Las Vegasissa oli kaksi Teslaa ja seinämaalaus avaruudessa leijuvasta Elon Muskista. Pelialan yrittäjä ja käännöspalvelu Transfluentin kehittäjä asuu nykyisin Texasissa, eikä hänen uudessa kodissaan ole Muskin kuvia.

– Ihailen häntä yrittäjänä, hän on saavuttanut paljon asioita. En kuitenkaan tekisi kaikkia asioita kuin Elon, Penttinen sanoo.

Penttinen osti Teslan osakkeita 2018, jolloin niiden arvo oli noin kymmenesosa nykyisestä. Hänellä on osakkeita edelleen ”paljon”.

– Uskon tosi paljon hänen visioihinsa. Jos ne toteutuvat millään tavalla, osakkeiden arvo voi hyvin moninkertaistua nykyisestäkin.

Penttisen mukaan Muskin menestyksen salaisuus on se, että hän tekee asioita, joita muut pitävät mahdottomina: rakentaa sähköautoja, joiden käyttökokemus on ylivertainen polttomoottoriautoihin verrattuna, ja tekee raketteja, jotka laskeutuvat ehjinä takaisin Maahan.

– Kaikki, mitä hän on tehnyt, on ollut aika rohkeaa. Hänellä on ollut suuri mahdollisuus epäonnistua.

Musk on kuitenkin onnistunut kerta toisensa jälkeen, vaikka sekä Tesla että SpaceX olivat useaan otteeseen konkurssin partaalla. Muskin lähimmät työtoverit kehuvat sekä hänen osaamistaan että päämäärätietoisuuttaan.

Musk ymmärtää valmistamiensa tuotteiden tekniset yksityiskohdat tavalla, johon harva yritysjohtaja yltää. Lisäksi hänellä on jatkuva kiire ja sisäinen paine puskea itseään ja yrityksiään kohti tavoitteita.

– Kaikki, mitä hän tekee, on nopeaa. Hän pissaa nopeasti. Se on kuin paloletku – kolme sekuntia ja valmista. Hänellä on aidosti kiire, Kevin Brogan, yksi SpaceX:n varhaisista insinööreistä, on sanonut.

Musk tapasi miehistön, jonka hänen rakettinsa vei kansainväliselle avaruusasemalle.

Ulkomaalaiset tiedotusvälineet kuvaavat Peter Vesterbackaa toisinaan Suomen Elon Muskiksi. Myös Vesterbacka on toiminut hyvin erilaisten yritysten johdossa. Hän nousi kuuluisuuteen Angry Birds -pelin myötä ja on sittemmin yrittänyt muun muassa rakentaa tunnelia Helsingin ja Tallinnan välille.

Vestarbacka on myös yksi harvoista Muskin tavanneista suomalaisista. He osallistuivat samaan konferenssiin Shanghaissa 2018. Musk väitteli paneelikeskustelussa AliBaban perustajan Jack Man kanssa tekoälystä.

Muskin ennustus oli synkkä. Hän pelkäsi, että jonain päivänä pitkälle kehittynyt tekoäly ottaa vallan ja alistaa ihmiskunnan. Man tulevaisuudenkuva oli toiveikkaampi.

– Olen ehkä enemmän Jack Man linjoilla, Vesterbacka tuhahtaa.

– En ole ikinä ollut Muskin fani. Ukrainan sodasta johtuen vielä vähemmän. Kaikki, jotka ovat Putinin puolella, ovat meitä vastaan.

Musk on kohauttanut sodan aikana kannanotoillaan. Hän muun muassa esitteli rauhansuunnitelman, jossa osa Ukrainasta olisi jäänyt Venäjän haltuun ja väitti itäukrainalaisten haluavan kuulua Venäjään.

Kimbal Musk neuvotteli Ukrainan presidentin Volodomyr Zelenskyin neuvonantajan Andriy Jermakin kanssa.

Myös Muskin Twitter-kaupat ovat kolhineet hänen mainettaan. Musk jätti sosiaalisen median palvelusta huhtikuussa ostotarjouksen mutta yritti myöhemmin perääntyä kaupasta. Se ei enää onnistunut, ja lokakuussa Twitter siirtyi Muskin omistukseen 42 miljardin euron hinnalla.

Musk erotti välittömästi puolet Twitterin työntekijöistä ja pani toimeen sarjan uudistuksia, joiden vastaanotto oli varovaisesti ilmaisten jäätävä.

Hän myös vaati kaikille työntekijöille lähettämässään sähköpostissa sitoutumista työskentelemään ”pitkiä päiviä korkealla intensiteetillä” potkujen uhalla.

Vesterbacka on seurannut epäuskoisena Muskin yrityksiä myllätä Twitter pikavauhdilla tappiollisesta voittoa tekeväksi yritykseksi.

– Ulkopuolelta on helppo huudella, mitä pitäisi tehdä, mutta Twitter on monimutkainen firma. Eivät kaikki sen työntekijät ole idiootteja.

Musk on kerännyt valtavan omaisuutensa aloilla, joissa hänen teknologinen ymmärryksensä ja visionsa ovat osoittautuneet uraauurtaviksi. Kansainvälinen diplomatia ja ihmisten välinen viestintä ovat kuitenkin ongelmia, joita ei ratkaista fysiikan lakien perusteella.

Musk ei ole koskaan ollut yhtä taitava toimiessaan ihmisten kuin koneiden kanssa. Jotkut ovat epäilleet häntä jopa autistiseksi.

Musk sai 2002 esikoislapsensa ensimmäisen vaimonsa Justine Wilsonin kanssa. Poika kuoli yllättäen nukkuessaan kymmenen viikon ikäisenä.

– Elon teki selväksi, ettei halunnut puhua Nevadan kuolemasta, Wilson kirjoitti myöhemmin.

– En ymmärtänyt sitä, eikä hän ymmärtänyt miksi surin avoimesti. Hän piti sitä ”emotionaalisena manipulaationa.”

Pariskunta turvautui lapsettomuushoitoihin ja sai ensin kaksoset, sitten kolmoset. He erosivat 2008.

Nyt teini-ikäisistä kaksosista toinen on vaihtanut nimeään ja korjannut sukupuolensa. Hän on myös katkaissut välit isäänsä. Musk syyttää asiasta huippukoulujen ”neo-marxismia”.

– Se on täyttä kommunismia... ja yleisasenne, jonka mukaan rikkaat ovat pahoja, Musk sanoi Financial Timesille.

Musk oli naimisissa myös brittinäytteiljä Talulah Rileyn kanssa – kahdesti ennen lopullista eroa. Sen jälkeen hän seurusteli näyttelijä Amber Heardin kanssa. Nämä suhteet eivät johtaneet perheenlisäykseen, mutta Musk sai kaksi lasta liitostaan muusikko Grimesin kanssa.

Elon Musk oli kahteen otteeseen naimisissa näyttelijä Talulah Rileyn kanssa.

Musk tapaili näyttelijä Amber Heardia.

Musk sai laulaja Grimesin kanssa kaksi lasta.

Lisäksi Muskin entinen alainen Shivon Zilis synnytti hänelle kaksoset muutama viikko ennen Muskin ja Grimesin toisen lapsen syntymää.

Musk on todennut, että yksi ihmiskunnan suurimmista ongelmista on väestönkasvun hiipuminen. Kymmenen lapsen isä on kertonut olevansa erityisen huolissaan koulutettujen ihmisten lapsettomuudesta.

– En sano, että vain fiksujen ihmisten pitäisi tehdä lapsia. Sanoin vain, että myös fiksujen pitäisi tehdä lapsia, Musk totesi elämäkerrassaan.

Shivon Zilis synnytti Muskille kaksi lasta.

Elon Muskin sukupuu. Errol Musk on saanut kaksi lasta adoptiotyttärensä Jana Bezuidenhoutin kanssa.

Forbesin mukaan maailman toiseksi rikkain mies on ranskalainen Bernauld Arnault, joka on kerännyt 170 miljardin euron omaisuutensa Louis Vuittonin tapaisten luksusbrändien avulla.

Arnault edustaa sitä miljardööriperinnettä, jossa tärkeintä on oman omaisuuden kasvattaminen. Nämä raharikkaat eivät juuri osallistu politiikkaan ja saattavat harrastaa kaikessa hiljaisuudessa taiteiden keräämistä tai hyväntekeväisyyttä.

Musk on toista maata. Hän on sanonut, että hän kerää resursseja vain tehdäkseen ihmiskunnasta planeettojen välisen lajin.

Musk ei juuri polta rahaa näyttäviin asuntoihin tai luksusjahteihin. Niukalla vapaa-ajallaan hän nauttii tietokonepelien pelaamisesta. Hän on muun muassa kehunut suomalaisen Remedy Entertainmentin pelejä ja euroviisuvoittaja Lordia.

Elon Musk osallistui lokakuussa Halloween-juhliin.

Elon Muskin äiti Maye Musk on ammatiltaan malli.

Muskin mielipiteitä ei tarvitse arvailla, sillä hän laukoo ajatuksiaan Twitterissä monta kertaa päivässä.

Musk tuki pitkään Yhdysvaltain demokraattista puoluetta, mutta kehotti ennen marraskuun välivaaleja äänestämään republikaaneja. Hän on kertonut pohtivansa Floridan republikaanikuvernöörin Ron DeSantisin tukemista seuraavaksi presidentiksi. Joe Bidenia Musk ei arvosta. Syynä saattaa olla se, että Biden ei kutsunut Teslaa sähköautoja koskevaan tapaamiseen Valkoiseen taloon.

Musk ei myöskään pidä ammattiliitoista, joita ei miellytä hänen lietsomansa työkulttuuri. Muskin mukaan miljardöörit ovat parempia jakamaan sosiaaliturvaa kuin valtio.

Sananvapauden suhteen Musk sanoo olevansa absolutisti. Monet ovat pohtineet, mitä se merkitsee esimerkiksi Muskin hiljattain haltuunsa hankkiman Twitterin vihapuheen rajoitusten suhteen.

On varmaa, että Muskin jokaista askelta seurataan tarkasti. Hän on yksi harvoista ihmisistä, joilla on sekä kyvyt että resurssit muuttaa ihmiskunnan tulevaisuutta.

Kukaan ei ole häntä rooliin valinnut. Koulukiusattu nörtti on noussut asemaansa omin voimin.