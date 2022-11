Avioero teki Annelista miljonäärin – kertoo nyt, mihin rahaa on kulunut

Rahapulasta kärsineestä Anneli Karista tuli muutama vuosi sitten miljonääri, kun oikeudessa selvisi, että ex-mies oli piilotellut avioerossa pariskunnan yhteistä omaisuutta.

Anneli Kari, 75, ponnahti kolme vuotta sitten puskista Päijät-Hämeen suurituloisimmaksi naiseksi. Hänen tulonsa olivat 3,2 miljoonaa euroa.

Anneli ei ala neuvoa miten kansalaisten tulisi rahansa sijoittaa tai käyttää. Hänelle tärkeitä ovat luonto ja eläimet. Eniten Anneli saa voimaa siitä, kun lahjoittaa varoja luonnon ja eläinkunnan hyväksi.

– En ole sijoittaja enkä osaa antaa sijoitusvinkkejä. Olen lahjoittaja, ja siitä saa aina hyvän mielen, Anneli tiivistää tunteitaan.

Muutama vuosi aiemmin eläkeläisrouva tuskaili rahapulaansa. Taskussa saattoi olla vain yksi parikympin seteli ja hän mietti, miten selviäisi ison talonsa remonteista.

Isossa talossaan Anneli Kari on teettänyt remontteja, jotta voisi asua omissa oloissaan luonnon keskellä mahdollisimman pitkään.

Talo oli jäänyt Annelille avioeroprosessissa. Ex-mies yritti piilotella todellista varallisuuttaan, mutta joutui oikeuteen ja Annelille lohkesi sievoinen miljoonapotti. Mies tuomittiin muun muassa törkeistä petoksista yli kahden vuoden mittaiseen ehdottomaan vankeuteen.

Moni asia on kolmen vuoden aikana muuttunut. Hollolassa asuva eläkeläinen viettää yhtä elämänsä onnellisimmista jaksoista. Äänestä voi kuulla, miten innoissaan Anneli on tärkeistä harrastuksistaan, luonnosta, eläimistä ja lahjoitusten antamisesta on.

– Olen eläinrakas, ja eläimet kuuluvat jokaiseen päivääni. Kauriita ruokin tontillani. Aitaakin olen poistanut tontilta, jotta eläimet pääsevät pihaan.

– Enimmillään yhdellä kertaa on käynyt pihassa syömässä kahdeksan kaurista, viime aikoina vain emä ja vasa.

Koirat ovat aina kuuluneet Annelin elämään. Pitkäaikaisen ystävänsä, monirotuisen Rikun, Anneli sai eläinsuojeluyhdistykseltä. Rikusta hän joutui viime talvena luopumaan. 13-vuotiaalla koiralla oli useita sairauksia.

– Riku osasi hymyillä ja oli kaikkien tuttu.

– Päivittäisillä lenkeillämme samaan aikaan kulki usein 4–5 miehen porukka. Kun Riku tapasi ne ihanat ukot kapealla polulla viimeisen kerran, se pysähtyi jokaisen jonossa kulkeneen miehen kohdalle ja hymyili. Se ei unohtanut ketään.

Anneli tukee rahallisesti eläinsuojelu- ja luonnonsuojelujärjestöjä.

Kun Anneli sai raha-asiansa järjestykseen, hän halusi tukea jotain isoa kohdetta ja kääntyi Luonnonperintösäätiön puoleen.

Hän tuki huomattavalla rahasummalla Tiitiäisen metsä -nimistä luonnonsuojeluhanketta Ylöjärvellä. Tiitiäisen metsä perustettiin pari vuotta sitten edesmenneen kirjailijan Kirsi Kunnaksen kunniaksi.

– Metsä on minulle tärkeä paikka. Tiitiäisen metsässä en ole vielä ehtinyt edes käydä. Aivan kotini lähellä on Tiirismaan hieno luonto, jossa liikun nykyisen koirani Jupen kanssa.

Rikun poismenon jälkeen Anneli oli ajatellut, ettei enää koiraa hankkisi. Hän sai kuitenkin tuttavaltaan soiton koirasta, joka etsi kotia.

Juppe muutti taloon eikä Anneli ole ainakaan uudesta ystävästä pahoillaan.

Muutaman vuoden takaiset miljoonatulot ovat turvanneet Anneli Karin elämän ja paljon iloa tuo myös uusi koira, monirotuinen Juppe, jonka ikävuosista ei ole tietoa.

– Juppekin on monirotuinen. Sen ikävuosista ei ole tietoa. Eläinlääkäri tutki Jupen. Sillä oli sairauksia, parikymmentä hammastakin poistettiin.

– Juppe nauttii elämästä ja antaa paljon iloa. Se nukkuukin lakanoissa, Anneli kertoo.

Iso omakotitalo ja iso tontti ovat erityisen tärkeitä Annelille. Hänen ei ole enää tarvinnut tuskailla, mistä saisi rahaa remontteihin.

– Olen teettänyt remontit ammattimiehillä. Kun asialla ovat osaajat, ei tarvitse pelätä, että joku paikka pettäisi. Haluan elää talossani mahdollisimman pitkään.

Kun Anneli sai pitkän oikeusprosessin päätyttyä oman osuutensa pesän varallisuudesta, hänelle ilmoitettiin pankista, että rahat ovat nyt sitten tilillä. Anneli pisti heti elämäänsä vauhtia – hillityllä tavalla.

– Olin luomassa silloin lumia pihasta, kun tietoa tuli.

– Kun ei ollut enää rahasta kiinni, menin jalkahoitolaan.

– Kyllä tuntui ihanalta, kun sain jalkani hoidettua. Sitä hetkeä en unohda. Hoito maksoi 65 euroa.

Anneli ei lähde neuvomaan ihmisiä, miten tulee elää ison varallisuuden kanssa. Hänelle on tärkeintä, että kohtelee luontoa ja eläimiä hyvin ja pitää hyvät välit läheisiin ja ystäviin.

– Minä saan hyvän mielen siitä, kun voin lahjoittaa hyväksi kokemani asian eteen.

– Suosittelen muillekin, Anneli opastaa.