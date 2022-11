Ostitko Lidlistä tätä dippiä? Älä syö, palauta myymälään

Tuotteessa on todettu kohonneita lyijy- ja kromipitoisuuksia.

Lidl ilmoittaa vetävänsä takaisin erän vegaanista dippikastiketta. Lidlin mukaan tuotteen omavalvontanäytteissä on todettu kohonneita lyijy- ja kromipitoisuuksia.

Tuote on Vemondon vegaaninen linssi-curry-dippikastike ja sitä on myyty erätuotteena heinäkuussa 2022. Tuotetta on myyty 62 Lidl-myymälässä pääasiassa Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Lidl kehottaa jättämään tuotteen syömättä ja palauttamaan sen lähimpään myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään.

Syyskuussa Lidl veti takaisin erän vuohenjuustoa, joka saattoi sisältää metallia.

