Lista: Maksat näistä tuotteista enemmän marraskuussa

Osa elintarvikkeista on kallistunut selvästi muita enemmän. Taloussanomien ostoskorivertailun tuotteista jotkut myös halpenivat.

Kuluttajan kannattaa kaupassa tehdä tarkkaa hintavertailua, sillä osa tuotteista on kallistunut kuukaudessa reippaasti.

Tilastokeskuksen maanantaina julkaisemien tietojen mukaan Suomen kuluttajahintojen vuosimuutos oli lokakuussa 8,3 prosenttia. Kuluttajahintoja lokakuussa nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten sähkön hinnan ja asuntolainojen keskikoron nousu sekä dieselin ja bensiinin kallistuminen.

Viime vuoden lokakuusta elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien hinnat ovat Tilastokeskuksen mukaan nousseet 15,7 prosenttia.

Taloussanomien viime huhtikuussa kootun ostoskorin hinta sen sijaan on marraskuuhun mennessä kallistunut jo reilut 14 prosenttia. Lokakuusta marraskuuhun ostoskorin hinta taas on noussut yli viisi prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan yli 20 prosenttia ovat vuodessa kallistuneet jauhot ja muut viljat, pizzat ja suolaiset piirakat, liha, leikkeleet ja kala, maitotuotteet, kananmunat, voi sekä kahvi.

Vastaavia havaintoja voi tehdä myös ostoskorista, mutta myös eroja löytyy. Osa eroista saattaa johtua satunnaisista vertailun aikaan käynnissä olleista tarjouksista, osa taas kausiluontoisesta vaihtelusta.

Kotimaisen kurkun, tomaatin ja sipulin hinnat ovat nousseet varsinkin kesäkaudesta reilusti. Kotimainen tomaatti taas kallistui loka–marraskuussa yli 50 prosenttia. Kurkun hinta taas on noussut viime huhtikuusta yli 70 prosenttia.

Erot johtuvat luonnollisesti vuodenajoista. Hintoihin saattavat vaikuttaa myös kasvihuoneiden kustannukset, jotka ovat todennäköisesti nousseet energian hintojen mukana.

Käytännössä on todennäköistä, että aika moni kuluttaja vähentää kulujaan siirtymällä käyttämään enemmän ulkomaisia halvempia kasviksia.

Jauhelihan hinta on lähtenyt vertailussa lievään laskuun, vaikka viime huhtikuun tasolla ei ollakaan. Lihatuotteista sen sijaan meetwurstisuikaleet sen sijaan ovat viime huhtikuuhun verrattuna kallistuneet selvästi.

Kananpojan fileesuikaleet ovat kallistuneet selvästi. Viime huhtikuusta hinta on noussut yli 31 prosenttia. Loka–marraskuussa fileesuikaleiden hinta nousi jopa lähes 19 prosenttia. Käytännössä hinta palasi marraskuussa takaisin syyskuun tasalle, ja fileesuikaleet kävivät lokakuussa alle viidessä eurossa.

Elintarvikkeiden lisäksi Taloussanomien ostoskorista löytyy myös kahdeksan rullan wc-paperipakkaus, joka on kallistunut vähitellen viime huhtikuusta. Loka–marraskuussa hinta on kuitenkin ponkaissut ylöspäin reilut 22 prosenttia. Yhteensä wc-paperipakkaus on marraskuussa siis reilun kolmanneksen kalliimpi kuin viime keväänä.