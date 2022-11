Viking Cinderella palaa Helsinki–Tukholma-reitille

Viking Line siirtää Cinderella-aluksensa 90-luvulta tutulle reitille kesäsesongin ajaksi.

Viking Line siirtää M/S Cinderella -aluksensa ensi kesänä Helsingin ja Tukholman väliselle reitille.

Myös alkuvuonna 2022 alus on kulkenut alkuvuosiensa tavoin välillä Helsinki–Maarianhamina–Tukholma.

Laiva liikennöi alunperin samaa reittiä 90-luvulla vuoteen 2003 asti. Tämän jälkeen Cinderella kulkenut pääasiassa Tukholman ja Maarianhaminan välillä.

Cinderella sai Tukholma–Maarianhamina-välillä Viking Linelle poikkeuksellisen valkoisen värityksen. Kuva vuodelta 2004.

Viking Line pyrkii ensi kesänä kaksinkertaistamaan liikenteensä Helsingin ja Tukholman välillä. Cinderella vuorottelee reitillä Viking Gabriellan kanssa.

– Heinäkuu on ehdottomasti vilkkainta sesonkiaikaamme, jolloin kysyntä on suurta kaikkiin Itämeren kohteisiin. Kiinnostus on lisääntynyt pandemian aikana, kun monet huomasivat lähialueilla matkustamisen edut, kertoo Ninna Suominen, markkinointijohtaja, Viking Line.

– Tästä syystä kaksinkertaistamme lähdöt, jotta mahdollisimman monet ihmiset voivat matkustaa mukavasti Helsingin ja Tukholman välillä.

Cinderella paikkaa reitillä Amorella-laivan jättämää aukkoa. Viking Line liikennöi alkuvuodesta Amorellalla Helsingin ja Tukholman väliä, mutta alus myytiin kuitenkin tänä syksynä ranskalais-italialaiselle varustamolle. Tämän jälkeen Viking on jatkanut välin liikennöintiä ainoastaan Gabriellalla.

Lue lisää: Viking Linen M/S Amorella sai uuden omistajan ja nimen

Sekä Viking Cinderella että Gabriella tekevät kesän aikana myös lisämatkoja Tallinnaan, täydentämään Viking XPRS:n liikennettä.

Valmistuessaan vuonna 1989 Turun Pernon telakalta M/S Cinderella oli noin vuoden ajan maailman suurin autolautta.

Muun muassa kausittaisten Baltian maihin, Gotlantiin ja Pietariin tehtyjen risteilyjen lisäksi alus on aina aika ajoin nähty myös Helsingin ja Tallinnan välisessä reittiliikenteessä.

M/S Cinderellalla on takavuosina kuvattu useita tv-ohjelmia, kuten Jukka-Pekka Palon juontamaa Noppapottia sekä Taru Valkeapään ja Tino Singhin juontamaa Passi ja hammasharja -viihdeshowta.

Ensi vuoden elokuun alkupuolella Viking Cinderella palaa säännölliseen liikenteeseensä vuorokauden saaristoristeilyille Tukholman ja Maarianhaminan välillä sekä pidemmille kohderisteilyille valittuihin Itämeren kohteisiin.