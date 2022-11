Toimeentulohakemuksen jättämisessä kannattaa kiirehtiä, jotta se ei juuttuisi ruuhkaan.

Toimeentulotuen hakemus on syytä toimittaa hyvissä ajoin, jotta tuki ehtisi maksuun ennen joulua, Kela muistuttaa.

Joulukuussa toimeentulotuen ensimmäinen maksupäivä on 1. joulukuuta, ja viimeinen maksupäivä ennen joulua on 23. joulukuuta. Tuki ehtii tuolloin tilille, jos hakemus ja tarvittavat liitteet on toimitettu Kelaan viimeistään 12. joulukuuta.

Joulukuun hakemus kannattaa kuitenkin jättää mahdollisimman pian, jotta se ei juuttuisi ruuhkaan.

Jos asiakkaalla on säännölliset tulot eikä niihin ole luvassa muutoksia lähikuukausina, hän voi hakea toimeentulotukea jo marraskuussa useammalle kuukaudelle.

Kela antaa päätöksen toimeentulotuesta seitsemän arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta, jos Kela on saanut kaikki tarvittavat liitteet. Jos hakemuksesta puuttuu liitteitä, asia ratkaistaan seitsemän arkipäivän kuluessa puuttuvien liitteiden saapumisesta.

Jos asiakas tarvitsee toimeentulotukea kiireellisesti, esimerkiksi maksusitoumukselle lääkkeitä tai elintarvikkeita varten, pitää ottaa yhteyttä Kelan palvelupisteeseen tai palvelunumeroon 020 692 207.

Jos toimeentulotukea tarvitsee kiireellisesti Kelan aukioloaikojen ulkopuolella, kunta voi harkintansa mukaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea. Joulun pyhien aikaan asiakas voi olla yhteydessä asuinkuntansa sosiaalipäivystykseen.

