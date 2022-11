Sähkö on tänään huomattavan kallista – hintahuippu iltapäivällä

Tyven sää ja pakkaskauden alkaminen tekevät tuntuvan eron sähkön tuotannon ja kulutuksen välille.

Pörssisähkön hinta nousee keskiviikkona iltapäivällä liki 55 euroon kilowattitunnilta. Kalleimmillaan se on noin 15 iltapäivällä, jolloin pörssisähkö maksaa 54,99 senttiä kilowattitunnilta. Pörssisähkön ostajalle tulee päälle vielä arvonlisävero ja marginaali joten käytännössä hinta nousee päälle 68 sentin esimerkiksi Vattenfallilla.

Hinta ylittää siten selvästi sähkön 7 vuorokauden keskihinnan 12,6 senttiä kilowattitunnilta.

Sähkön kalleuteen löytyy selvä syy päivän säästä. Päivä on tyyni. Puolen päivän jälkeen tuulivoiman tuotanto yltää vain 104 megawattiin. Samaan aikaan mittari näyttää pakkasta. Rovaniemellä pakkasta on yli 6 astetta, Jyväskylässä reilut kaksi astetta ja Helsingissäkin mittari on alkuiltapäivästä miinuksella.

Suomessa kulutetaankin selvästi enemmän sähköä kuin tuotetaan. Kulutus on noussut päälle 10 000 megawatin ja samaan aikaan tuotanto liikkuu hiukan alle 8 000 megawatissa

Suomen aluehinta on selvästi kalliimpi kuin läntisissä naapureissamme Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Suomen ja Viron aluehinta tänään on yli 29 senttiä kilowattitunnilta, kun se Skandinaviassa jää alle 5 sentin megawattitunnilta. Myös huomisen aluehinta näyttää Suomessa liki yhtä kalliilta kun tänäinen. Ja tuulen osalta ennuste lupaa tyynen sään jatkuvan.

