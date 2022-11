Talvi tulee, ja Olkiluoto 3 seisoo – professorilta synkkä arvio: ”Ei näitä K-Raudasta saa”

Olkiluoto 3:n turbiinilaitoksen syöttövesipumppujen juoksupyörien rikkoutumisen syytä ei ole vielä saatu selville.

Talvi tekee tuloaan, ja Ilmatieteen laitos ennustaa pakkasia eteläisintä Suomea myöten. Samaan aikaan moni seuraa sähkön hintakehitystä huolestuneena ja toivoo, että Olkiluoto 3:n ydinreaktori käynnistyisi taas tuottamaan energiaa.

Viimeisimmän suunnitelman mukaan laitoksen tuli olla täydessä toimintakunnossa joulukuun 27. päivä, mutta lokakuun lopulla matkaan tuli jälleen mutka.

Jo täyttä höyryä sähköä tuottaneen voimalan koekäytössä tehtiin lokakuussa reaktorin pikasulku, jossa se sammutettiin suunnitellusti täydeltä teholta.

Testin jälkeistä aikaa aiottiin käyttää hyväksi erilaisiin huolto- ja korjaustöihin, Teollisuuden Voima -konsernin viestintäpäällikkö Johanna Aho kertoo.

Huollon yhteydessä voimalan turbiinilaitoksen neljän syöttövesipumpun juoksupyöristä löytyi muutaman sentin mittaisia säröjä.

Säröjen syntymekanismi ja mahdollinen korjaustapa on yhä mysteeri. TVO on kertonut, että yksi vaurioituneista juoksupyöristä on halkaistu ja sen osat lähetetty tutkimuksiin useaan eri laboratorioon. Lisäksi syöttövesipumppujen käyttöhistoriaa ja -olosuhteita tutkitaan.

TVO ei ole kertonut arviota siitä, milloin Olkiluoto 3 tuottaa jälleen sähköä, eikä Johanna Aho tee vähäsanaiseen tiedotuslinjaan nyt poikkeusta.

Aho perustelee, ettei TVO:lla ole vielä tarpeeksi tietoa, jonka pohjalta he voisivat muodostaa arvion siitä, kauanko viimeisimmän vastoinkäymisen selättämisessä kestää.

– Todennäköistä arviota ei ole tällä hetkellä olemassa. Tiedotamme heti, kun sellainen on.

Olkiluoto 3:n testikäyttö on loppusuoralla, kunhan juoksupyöriä koskeva ongelma saadaan ennemmin tai myöhemmin ratkaistua. Mikään ei kuitenkaan takaa sitä, että vielä uusiakin ongelmia ilmenee.

Aho ei osaa sanoa, voisiko laitosyksikössä olla vielä sellainen osa-alue, missä seuraava projektia viivyttävä ongelma voisi piillä. Hän toteaa, että tähän asti laitos on toiminut koekäytössä hyvin ja sanoo, että esimerkiksi reaktorilaitoksessa on tehty jo yli 3 000 testiä, ennen kuin reaktorin koekäyttö aloitettiin.

– Uskomme siihen, että tämän jälkeen koekäyttöä päästään jatkamaan täyden tehon testeillä. Koekäytössä voi tietysti vielä ilmetä jotain, mutta yhtä hyvin on mahdollista ettei enää mitään tule vastaan.

– Hyvä laitos tästä vielä tulee varmistamaan vakaan tuotannon pitkälle tulevaisuuteen.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ydinvoimatekniikan professori Juhani Hyvärinen arvioi, että viimeisin vika johtuu joko valmistusvirheestä tai siitä, että juoksupyörät ovat väsyneet rikki käytössä.

– Valmistusvirhettä epäilen. Se olisi selitys, jos vain yksi olisi rikkoutunut, mutta kun kaikki neljä ovat rikkoutuneet. En oikein jaksa uskoa, että saksalaisen pumpputehtaan käyttämien alihankkijoiden laadunvalvonta olisi niin kehnoa.

Hyvärisen mukaan ulkopuolisen on todella hankala arvioida, kuinka pitkän viivästyksen viimeisin vastoinkäyminen aiheuttaa. Se riippuu muun muassa siitä, voiko juoksupyöriä korjata.

Varmaa kuitenkin on, ettei rikkoutuneiden tilalle saada uusia käden käänteessä, Hyvärinen sanoo. Se johtuu siitä, että juoksupyörät ovat käytännössä käsityönä tehtyjä yksittäiskappaleita. Niille on tarkat materiaalivaatimukset ja työssä useita eri vaiheita: valamista, takomista, prosessointia, koneistamista ja eri osien yhdistämistä toisiinsa.

Juhani Hyvärinen on Lappeenrannan teknillisen yliopiston ydinvoimatekniikan professori.

– Veikkaan, että se kestää kuukausia. Ne eivät ole sellaisia, että muottiin kaadetaan terästä ja valmista syntyy, kun kopistellaan hiekat pois. Ei näitä K-Raudasta saa, eikä ole varastoa, josta korvaava osa voitaisiin ottaa.

Ydinvoimahankkeen venyminen parikymmenvuotiseksi taipaleeksi johtuu monista eri syistä. Niitä ovat muun muassa turvallisuusstandardien päivittäminen nykyaikaa vastaavaksi ja viranomaisten tiukka laadunvalvonta. Lisäksi Olkiluoto 3 on uudenlainen, EPR-tyyppinen painevesireaktorilla toimiva voimala.

Professori Hyvärinen nostaa esiin myös sen, että moni asia on muuttunut 1980-luvusta, jolloin Euroopassa rakennettiin viimeksi ydinvoimaloita.

Tuolloin suuret teollisuusyritykset rakensivat voimaloita hieman kärjistäen ”omalla porukalla”. Esimerkiksi Saksassa ydinvoimaa rakensi Siemens AG konserniin kuuluvine tytäryhtiöineen. Siemensin turbiinitehdas teki turbiinit ja mukana oli muutama iso alihankkija: saksalainen lämmönvaihdintehdas, saksalainen pumpputehdas, terästehdas Mannheimista.

Saksalaiset yritykset tekivät siis työtä saksalaiselle asiakkaalle saksalaisen viranomaisen valvonnassa.

Kun Olkiluoto kolmosta taas ryhdyttiin tekemään, kaikki siihen liittyvä dokumentaatio oli kaikille osapuolille vieraalla kielellä, eli englanniksi.

– Työstä vastasi ranskalais-saksalainen konsortio, mutta tarjousasiakirjat olivat englanniksi, sopimus englanniksi ja suomalaiset viranomaisvaatimuksetkin oli käännetty englanniksi, Hyvärinen sanoo.

Sitten on myös alihankintaketjut. Niistä pisin oli varavoimana toimivan dieselgeneraattorin hankintaketju, joka käsitti 22 yritystä.

– Suurin osa alihankintaketjuista oli kyllä paljon lyhyempiä, mutta tiedonkulun kannalta neljä tai viisikin on jo ihan pitkä ketju.

Toisaalta Hyvärinen pitää epätodennäköisenä, että viimeisin viivästys olisi merkittävän pitkä koko ydinvoimalahankkeen mittakaavassa.

– Olkiluoto 3 on jo viivästynyt merkittävästi. Se lisä, mikä tästä tulee, on pieni suhteessa siihen, miten paljon ollaan muutenkin myöhässä.

– Toisaalta kuukausi on pitkä aika, kun kelit kylmenevät ja sähkön hinta heiluu.

