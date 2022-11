Sähkökatko voi sammuttaa ilmalämpöpumpun – ”varmistaminen on käyttäjän kontolla”

Sähköpulan takia syntyvät sähkökatkot voivat synnyttää myös laiterikkoja. Tällöin on hyvä tietää, mistä voi hakea korvauksia.

Suomea voi kohdata ensi talvena sähköpula, varsinkin jos sää muuttuu jatkossa talvisen kylmäksi. Paukkupakkasilla tilanne voi muuttua kiperäksi, kun sähköä kuluu paljon lämmitykseen.

Paljon riippuu siitä, saadaanko uusi ydinvoimayksikkö Olkiluoto 3 tuottamaan sähköä. Tällä hetkellä Teollisuuden Voima selvittää lokakuussa havaittuja syöttövesipumppujen vaurioita eikä sähköntuotantoaikataulusta ole tarkempaa tietoa.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan kiertävät parin tunnin mittaiset sähkökatkot ovat talvella mahdollisia. Ne voisivat tulla suhteellisen lyhyelläkin eli tunnin parin varoajalla. Toki sähkökatkoja voi tulla muutenkin esimerkiksi myrskysään seurauksena.

Katkoihin kannattaa varautua etukäteen. Omakotitaloissa tulee sähkökatkon jälkeen varmistaa, että lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteet sekä koneellinen pohjavedenpoisto lähtevät uudelleen liikkeelle. Jos lämmitys ei palaudu sähkökatkon jälkeen, voi siitä seurata putkien jäätyminen.

Ilmalämpöpumpun säädöt saattavat palautua tehdasasetuksille sähkökatkon yhteydessä. Mahdollista on, että kovalla pakkasella pumpun käynnistyminen uudelleen vaatii toimia, vaikka yleensä pumpuissa on sähkökatkojen varalta automaattikäynnistys.

Motivan asiantuntijan Päivi Suur-Uskin mukaan lämpöpumput ovat periaatteessa arkoja laitteita eikä kovalla pakkasella voi olla varma pumpun automaattisesta käynnistymisestä.

– Lähtökohta on kuitenkin se, että kun sähkökatkot ovat lyhyitä niin haittojen todennäköisyys on pieni, Suur-Uski sanoo.

Hänen mukaansa uudemmat pumput toimivat tässä suhteessa pääsääntöisesti paremmin kuin vanhat.

Niin sanotuissa Monoblock-pumpuissa kiertää ulkona asti vesi. Tällöin on syytä olla tarkempi, koska tällöin myös järjestelmän jäätymisen vaara on periaatteessa olemassa, ainakin jos katko on pidempi.

Suomen Lämpöpumppuyhdistyksen toiminnanjohtajan Jussi Hirvosen mukaan pumppujen varsinaiset rikkoutumiset sähkökatkojen johdosta ovat hyvin harvinaisia. Hänen tiedossaan ei ole viime vuosilta yhtäkään tapausta.

– Nykyaikaiset pumpputyypit käynnistyvät sähkökatkon jälkeen automaattisesti. Sähkökatkon jälkeen saattaa olla jotain jänniteheilahteluja, jolloin pumppu saattaa mennä häiriötilaan, vaikka tämä on hyvin harvinaista, Hirvonen sanoo.

Hänen mukaansa käyttäjän kontolle jää varmistaa, että pumppu toimii katkon jälkeen normaalisti.

– Useimmiten häiriötila poistuu, kun pumpun käynnistää uudelleen. Joissakin ilma-vesilämpöpumpuissa joutuu tosin kuittaamaan ilmoituksen pois, Hirvonen sanoo.

Huoltoliikkeeseen voi ottaa yhteyttä sen jälkeen, jos hälytystä ei saa omin toimin pois päältä.

Kovalla pakkasella pumpun uudelleenkäynnistyminen voi myös rasittaa kompressoria, mutta nykyaikaisissa pumpuissa tämä ei pääsääntöisesti aiheuta suurempia ongelmia.

– Se on pumpun kompressorin voitelulle jonkinlainen rasite, mutta tämä ei kyllä riko pumppua, vaikkei teekään hyvää. Se voi tuntua käyttöiässä, mutta vasta monien vuosien jälkeen. Nykyaikaiset pumput on suunniteltu niin, että ne ovat käytössä läpi talven, Hirvonen sanoo.

Sähkömarkkinalain mukaan asiakkaalla on oikeus korvauksiin sähkönjakelun virheiden tuottamista vahingoista. Jos katkos kestää yli 12 tuntia, omalta sähkönsiirtoyhtiöltä voi saada lakisääteisen vakiokorvauksen.

Tulevalle talvelle kaavaillut lyhyet, sähköpulasta johtuvat katkokset eivät ole samalla tavoin korvattavia.

Pohjola Vakuutuksen korvauspäällikön Sini Kujalan mukaan korvauksia voi hakea tällöin kotivakuutuksesta.

– Virtapiikki saattaa rikkoa laitteita, oli sähkökatko sitten suunniteltu taikka ei, vaikka yleensä laitteet lähtevät normaalisti päälle katkon päätyttyä. Aina näin ei kuitenkaan tapahdu. Tällöin korvauksia voi hakea kotivakuutuksen laiterikkoturvasta, Kujala sanoo.