Jättimäisiä summia alkaa mennä nyt vihreään siirtymään – ”Voit olla mukana hyvällä tai pahalla”

Ulla Heinonen on konsultoinut liikkeenjohtoa koko uransa. Nyt hänen työnsä on varmistaa, että suomalaiset yritykset saavat osansa valtavista vihreän kasvun investoinneista.

Maapallon tulevaisuus ratkaistaan nyt. Näin kirjoitti Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) tiedotteessa, jossa se kertoi, että tekniikan tohtori Ulla Heinonen on valittu EK:n vihreän kasvun johtajaksi.

Ei mikään pieni tontti hoidettavaksi.

Kerrankin voi sanoa, että homma ei jää ainakaan kiinni rahan puutteesta.

– Pelkästään EU:ssa tämän vuosikymmenen aikana vihreään siirtymään tehdään 5000 miljardin euron investoinnit, Heinonen sanoo.

– Jos siitä saadaan muutama prosentti Suomeen, siinä on suomalaisille yrityksille enemmän kuin riittävästi tekemistä.

Investointitarvetta on arvioitu tässä raportissa.

Heinonen tietää mistä puhuu. Nykyiseen tehtäväänsä hän siirtyi Gaia Consultingin toimitusjohtajan paikalta, ja johtajakokemusta on myös CGI:ltä. Heinosen työura on käytännössä ollut liikkeenjohdon konsultointia.

Vihreä siirtymä on sanapari, jonka jokainen tuntuu ymmärtävän hieman eri tavalla. Yleistäen voi sanoa, että muutoksia on tulossa lähes kaikille sektoreille. Muutoksen kärjessä on energiasektori, joka suuntaa kohti puhdasta, fossiilitonta energiantuotantoa. Asiaan linkittyy myös kiertotalous, joka kytkeytyy sitten jo lähes kaikkeen. Vihreää siirtymää ovat myös investoinnit vetyyn.

Ylipäänsä tapa tehdä asioita muuttuu nyt nopeasti.

– Vihreässä siirtymässä kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ei auta, että vähän vaan fiksaa vanhaa tapaa tehdä, Heinonen sanoo.

– Muutos tulee nyt. Voit olla mukana hyvällä tai pahalla, mutta pois tästä ei oikein voi jäädä, koska toimintaympäristö muuttuu joka tapauksessa. Siksi mahdollisuuteen kannattaa tarttua.

Suomalaisten yritysten ei missään tapauksessa kannata jäädä odottelemaan, vaan hihat kannattaa kääriä nyt. Suomessa on alan osaamista ja vaikka on suosittua korostaa Pisa-tulosten laskua viime vuosina, suomalaiset ovat silti yhä erittäin hyvin koulutettuja. Se auttaa, kun mietitään millaista tuotekehitystä ja muutoksia pitäisi tehdä.

– Suomi maana on hyvissä asetelmissa. Me olemme investoineet puhtaaseen energiaan ja voimme näyttää, että osaamme asian ja olemme tosissamme. Se tuo tänne lisää investointeja, Heinonen sanoo.

– Että lisää pökköä pesään nyt vaan!

Vauhti on tärkeää siksikin, että Heinosen sanoin ”investointi-ikkuna” on auki.

– Raha löytää kyllä ottajansa. On ehdottomasti parempi olla edelläkävijänä mukana.

– Kyse on myös siitä, millaisia arvoketjuja nyt rakennetaan. Eivät kaikki tietenkään voi tehdä vihreää siirtymää yksin, vaan siihen tarvitaan kumppanuuksia. Jos oma tuotanto ei ole siinä kunnossa, että kelpaa mukaan arvoketjuun, pian huomaa, että ei voi enää esimerkiksi olla ison toimijan alihankkija.

Yrityksille hetki luo valtavasti tilaisuuksia, mutta helppoa uuden liiketoiminnan kehittäminen ei ole. Tärkeää on ennakoitava toimintaympäristö. Kun rakenteet ympärillä ryskyvät, miten yritykset pysyvät mukana.

– Kun tein liikkeenjohdon konsultointia näistä asioista, yleisin kysymys yritysjohdolta oli, että mistä tiedämme, mikä on olennaista, Heinonen sanoo.

Se on erittäin hyvä kysymys.

Heinosen vastaus on, että miettikään mitä haluatte saavuttaa.

– Tein yleensä vastakysymyksen, että missä haluatte olla markkinalla vuosien 2030–2040 paikkeilla. Tehkää noihin vuosiin asti ulottuva suunnitelma ja alkakaa tehdä muutoksia sitä silmällä pitäen. Kaikkea ei voi tehdä yksin, joten alkakaa katsella kumppaneita muutoksen mahdollistamiseksi.

Tämä on sitä, mistä aikaisemmin puhuttiin arvoketjun luomisena.

– Johtaminen ei ole vain operatiivista johtamista, se on myös strategista johtamista. Jos ei itsellä ole näkemystä 20 vuoden päähän, kannattaa varmistaa, että johtoryhmässä on ihmisiä, joilla on.

Eikä kaikkien tarvitse olla suuria toimijoita. Vihreä siirtymä tai vihreä kasvu luo erinomaisen mahdollisuuden myös startup-yrityksille.

– Nyt jos koskaan tarvitaan uudenlaisia ideoita. Rahoitusta löytyy. Markkina testaa sitten sen, mitkä ideat lentävät ja missä määrin idea on skaalautuva.

Kuten isoissa muutoksissa aina, yksi suurimmista haasteista on ymmärtää, mikä kaikki muuttuu.

– Ilmastonmuutoksen osalta ymmärrys alkaa olla. Mutta kun mennään luontokatoon liittyviin asioihin ja kiertotalouteen, sanoisin, että emme vielä edes täysin ymmärrä, miten valtava muutos on tulossa.

EU on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. EU, Yhdysvallat ja Kiina tekevät kaikki parhaillaan valtavasti investointeja vihreään siirtymään.

Luontokato on ihmisen toiminnallaan aiheuttama luonnon monimuotoisuuden romahdus, joka on käynnissä kaikkialla maapallolla. Puhutaan myös maapallon historian kuudennesta sukupuuttoaallosta.

Lue lisää: Tuoreet raportit antavat tylyn varoituksen – näistä asioista Egyptin jättimäisessä ilmasto­kokouksessa päätetään

Lue lisää: Helle voi tappaa Euroopassa satatuhatta vuodessa, jos mitään ei tehdä – näin huolestuttavalta ilmaston lämpeneminen nyt näyttää

Lue lisää: Sanna Marin: Ilmaston­muutos on suurin globaali turvallisuus­uhka – ”Tämä on vasta alkusoittoa”