Varaudu vaikeaan talveen – 100 neuvoa

Hinnat nousevat, sähkökatkoja ennustetaan, maailmantilanne huolestuttaa... Talvesta voi tulla vaikea, mutta jo pienillä arjen valinnoilla varaudut poikkeustilanteisiin. Kokosimme kaikki neuvot yhteen pakettiin.

Säästä sähköä helposti

1. Katso kelloa

Yksi helppo tapa järkevöittää sähkönkäyttöä on se, että ajoittaa sähköä runsaasti kuluttavat toimet jatkossa sähkönkäyttöpiikkien ulkopuolelle. Muun muassa pesu- ja tiskikoneiden sekä uunin käyttö, sähköauton lataaminen ja auton sekä sähkösaunan lämmitys kannattaa tehdä ennen kello 16:ta tai kello 20:n jälkeen. Myös aamuisin kello 7–9 kannattaa olla tarkkana sähkönkulutuksesta.

2. Sauno harvemmin

Asunnossa sijaitsevaa sähkösaunaa on syytä lämmittää vain harkiten. Saunat ovat yksi asuntojen suurimmista sähkönkuluttajista.

3. Säädä television kirkkautta pienemmälle

Harva hoksaa, että television oletuskirkkaus voi olla turhan korkea. Parhaimmillaan television sähkönkulutuksen voi jopa puolittaa pelkkää kirkkautta laskemalla. Vinkki pätee myös tietokoneiden näyttöihin ja älypuhelimiin, vaikka ne eivät kuluta sähköä yhtä paljon kuin tyypillinen televisio.

4. Älä tuhlaa lämmintä vettä

Vedenkäytössä energiaa syö erityisesti veden lämmittäminen, minkä vuoksi lämpimällä vedellä lotraamista on syytä välttää. Eniten lämmintä vettä kuluu suihkussa. Paljon auttaa jo se, jos muistaa sulkea hanat esimerkiksi saippuoinnin ajaksi.

5. Pese pyykit alhaisemmassa lämpötilassa ja muista kunnon linkous

Pyykinpesu itsessään ei ole kodin pahin energiasyöppö, mutta pienillä pesutapoihin tehtävillä muutoksilla energiankulutukseen voi vaikuttaa. Pesuohjelman lämpötila tulisi pitää järkevän alhaisena, ja pyykit on syytä lingota kunnolla energian säästämiseksi. Märäksi jäänyt pyykki vaatii kuivausrummulta enemmän tehoa, mikä lisää sähkönkulutusta. Pyykin kuivattaminen huoneenlämmössä kuluttaa enemmän sähköä kuin uudessa, lämpöpumpun avulla toimivassa kuivausrummussa kuivaaminen.

6. Sammuta viihde-elektroniikkalaitteet täysin, kun ne eivät ole käytössä

Tietokoneet ja televisiot on syytä sammuttaa kokonaan siksi aikaa, kun niitä ei käytetä. Suuri osa laitteiden energiankulutuksesta aiheutuu siitä, että niitä pidetään valmiustilassa.

7. Lataa sähköauto yöllä

Sähköauto kannattaa ladata yön pikkutunneilla, jolloin pörssisähkö on halvimmillaan.

8. Ilmalämpöpumpulla voi säästää

Sähkölämmitteisten kotien sähkönkulutusta suitsii ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumppua käyttämällä voi säästää lämmityskustannuksissa nykyisillä energianhinnoilla parhaimmillaan 1 000 euroa vuodessa.

9. Säädä kodin lämmitystä pienemmälle

Kodissa eniten energiaa kuluu lämmitykseen. Lämpötilan laskeminen yhdellä asteella pienentää lämmityskuluja keskimäärin viidellä prosentilla. Sellaisen huoneen, jossa ei juurikaan oleskella, lämpötilaa voi laskea reilummallakin kädellä. Oleskelutiloissa lämpötilan tulisi olla 20–21 astetta, makuuhuoneessa 18–20 astetta.

10. Muista lattialämmitys

Kylpyhuoneen lattialämmitys on suuri sähkösyöppö, jolla kuitenkin on tehtävänsä kosteuden kuivattamisessa. Sitä ei kannata vääntää ympärivuorokautisesti pois päältä, mutta lämpötilaa säätämällä viileämmäksi voi säästää pitkän pennin.

11. Muista sammuttaa valot, kun poistut huoneesta

Huoneessa, jossa ei ole ketään, tarvitsee harvemmin pitää valoja päällä pimeällä sydäntalvellakaan. Valot kannattaa sammuttaa aina huoneesta poistuttaessa. Pienilläkin säästöillä on väliä erityisesti, kun sähkönkulutus on korkeimmillaan.

12. Vaihda led-lamppuihin

Jos kotoa vielä löytyy hehkulamppuja tai vanhanmallisia energiansäästölamppuja, ne kannattaa vaihtaa led-lamppuihin, jotka kuluttavat noin kuudenneksen hehkulamppuihin verrattuna. Uudet joulu- ja muut koristevalot ovat yleensä vähän kuluttavia led-valoja, joten niistä ei tarvitse ensimmäisenä luopua.

13. Lämmitä uunin sijaan mikrossa

Uuni vie mikroon verrattuna moninkertaisesti energiaa, joten sähkön säästämisen kannalta on tärkeää, ettei uunia käytetä ainakaan vain yhden ruuan lämmittämiseen. Eilisen jämät on syytä lämmittää siis uunin sijaan mikrossa tai vaikkapa airfryerilla. Mikroa voi käyttää myös ruuanvalmistuksessa.

14. Lainaa mittaria

Pistorasiaan laitettavalla sähkönkulutusmittarilla voi tarkistaa, kuinka paljon kodin laitteet kuluttavat sähköä. Mittarit maksavat noin 15–20 euroa, ja niitä saa myös lainaan joitakin sähköyhtiöiltä ja kirjastoilta.

15. Sulata pakastin säännöllisesti

Pakastin käyttää huomattavasti enemmän sähköä, jos sinne on kertynyt paksu jääkerros. Pakkasella sulatus käy helpoiten, kun pakasteet voi viedä ulos siksi ajaksi.

Varaudu sähkökatkoon

16. Liesi pois päältä

Jos sähkökatko pääsee yllättämään, kannattaa esimerkiksi liesi, uuni ja kiuas laittaa pois päältä. Myös astian- ja pyykinpesukoneiden hanat tulee sulkea.

Sähkökatkojen jälkeen palo- ja vuotovahinkojen riski on kohonnut, kun sähköt kytkeytyvät takaisin päälle. Kodinkoneiden kytkeminen pois päältä on erityisen tärkeää, jos kotoa joutuu poistumaan sähkökatkon aikana.

17. Jätä yksi valaisin päälle

Jos yhden valaisimen jättää päälle sähkökatkon aikana, voi sitä seuraamalla varmistua hetkestä, jolloin sähköt palaavat. Näin vältytään sähkönjakelun palautuessa suurelta virtapiikiltä, joka voi mahdollisesti aiheuttaa uuden katkoksen.

18. Varmista, että lämmitys käynnistyy uudelleen

Omakotitaloasujien tulee sähkökatkon jälkeen varmistaa, että lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteet sekä koneellinen pohjavedenpoisto käynnistyvät uudelleen.

Jos lämmitys ei palaudu katkon jälkeen, voi siitä seurata putkien jäätyminen, mikä saa ne halkeamaan ja aiheuttaa vesivahingon. Jos putket ovat vaarassa jäätyä lämmitysjärjestelmän rikkoutumisen vuoksi, huoltoliikkeeseen kannattaa soittaa mahdollisimman pian.

Yllä olevalta videolta voit katsoa vinkkejä sähkönsäästöön.

19. Lataa kovassa käytössä olevien laitteiden akut täyteen

Muutaman tunnin varoitusajalla tulevaan sähkökatkoon on syytä varautua ennakkoon lataamalla esimerkiksi kannettavan tietokoneen, puhelimen ja varavirtalähteiden akut täyteen. Ladattu läppäri voi toimia kohtuullisesti katkon yli.

20. Älä vedä vessaa tai käy suihkussa sähkökatkon aikana

Vältä vessan vetämistä, suihkussa käyntiä, kylpyä ja astioiden sekä pyykin pesemistä sähkökatkon aikana.

Pääkaupunkiseudulla vedenjakelu toimii lyhyen sähkökatkon aikana, mutta korkeissa paikoissa ja joissakin kiinteistöissä vesi voi tulla normaalia pienemmällä paineella.

Puolustusministeriö ohjeisti tänä syksynä, ettei tarpeita tulisi tehdä pönttöön sähkökatkon aikana. Ilman sähköä jätevesi ja kiinteät jätteet eivät liiku, vaan ne voivat tukkia viemärit. Siitä voi seurata tulvia esimerkiksi kerrostalojen alakerroksiin.

Sen sijaan wc-istuimeen voi virittää esimerkiksi muovikassin ja käyttää kuivikkeena reilusti vessa- tai sanomalehtipaperia. Vessassa asioinnin jälkeen muovipussin voi viedä jätekatoksen sekajäteastiaan.

21. Pidä sähkökatkon aikana matkapuhelinverkko vapaana

Matkapuhelinverkkojen kuormitusta on syytä välttää katkotilanteissa, jotta hätäkeskusviesteille jää tilaa. Puhelimen käyttö kannattaa rajata ainoastaan tärkeimpien asioiden hoitamiseen.

22. Älä availe pakastinta

Sähkökatkon aikanakin pakastin pitää ruuat kylminä vuorokauden ajan, jos sitä ei availla turhan takia. Kylmällä säällä pakastimen sisältöä voi säilyttää myös esimerkiksi parvekkeella tai terassilla. Kylmälaitteiden alustat on hyvä suojata sulamisvesiltä.

23. Huolehdi, että naapurissa asuvat vanhukset ja yksinasuvat pärjäävät

Ovelle kolkuttamalla ja kysymällä selviää, tarvitseeko naapurin vanhus apua esimerkiksi ruuan tai pullotetun veden ostamisessa.

24. Varmista, ettei kukaan ole jäänyt jumiin hissiin

Kerrostalojen hissit lakkaavat toimimasta sähkökatkon aikana. Kynnelle kykenevien kannattaa varmistaa, ettei pysähtyneeseen hissiin ole juuttunut ketään. Hälytä tarvittaessa lisäapua paikalle.

25. Pidä sähköovet kiinni silloin, kun niitä ei käytetä

Sähkökatkon iskiessä sähköllä toimivat ovet ja portit lakkaavat toimimasta. Ovien on tästä syystä hyvä olla kiinni silloin, kun niitä ei käytetä, jotta sähkökatkon alkaessa ovi ei jää auki ja kylmä ilma pääse vapaasti virtaamaan sisään. Jos esimerkiksi taloyhtiön tai työpaikan parkkihallin ovet jäävät auki, eikä niitä saa itse suljettua, tulee asiasta ilmoittaa huoltoyhtiölle.

26. Pukeudu lämpimästi etenkin työmatkojen ajaksi

Sähkökatko laittaa tauolle julkisissa kulkuvälineissä toimivan lämmityksen. Katko iskee todennäköisesti aamun ja alkuillan tunteina, eli juuri silloin kun työmatkalaiset suuntaavat työpaikalle tai päivän päätteeksi kotiin. Siltä varalta, että kulkuneuvot jättävät sähkökatkon vuoksi tienvarteen, kannattaa jopa hieman ylipukeutua, että työmatka taittuu kävellen myös pakkasella.

Ruoka

27. Suosi sesongin satoa

Kun hinnat nousevat, ostoskoriin kannattaa poimia sesongin kasviksia ja juureksia. Kun valikoima talvea kohti pienenee, voi avuksi ottaa pakastealtaan tarjonnan. Marraskuussa sesongissa ovat muun muassa kaalit, maa-artisokka, omena ja persimon.

28. Valitse kasvipohjaisia vaihtoehtoja myös proteiininlähteeksi

Kasvipohjaiset proteiininlähteet ovat oiva vaihtoehto kalliille lihatuotteille. Kasviproteiinivalmisteet ovat melko hinnakkaita, mutta palkokasvit kuten pavut, linssit, herneet ja soijarouhe ovat edelleen edullisia. Arjen kasvisvoittoinen ja edullinen ruoka mahdollistaa hinnakkaammat ostokset viikonloppuna, vinkkasi IS:lle taannoin Marttojen kehittämispäällikkö Emmi Tuovinen.

29. Vaihda Norjan lohi suomalaiseen

Kalan kohonneesta hinnasta huolimatta Emmi Tuovinen suosittelee kalan syömistä kahdesti viikossa ravitsemussuositusten mukaisesti, mikäli merenelävät sopivat omaan ruokavalioon. Norjalaisen lohen hinta on noussut eniten, ja halvempaa sekä ympäristön kannalta järkevämpää on suosia kotimaista kasvatettua kirjolohta.

30. Laajenna kalarepertuaaria

Lohi on vakiintunut viime vuosikymmeninä koko kansan suosikiksi, mutta ruokapöydässä kannattaa kokeilla myös halvempia suomalaisia kalalajeja kuten muikkuja, silakkaa ja haukea. Kilohinta on murto-osan lohesta, ja WWF:kin suosittaa kotimaisen muikun, silakan ja hauen syöntiä.

31. Opettele hyödyntämään koko kala

Kun edullisimman kalatiskiltä löytyvän kalan, eli kokonaisen kasvatetun kirjolohen käsittelee, saa siitä kaksi filettä. Niistä toisen voi laittaa esimerkiksi pakastimeen paloiteltuna ja toisen voi valmistaa ateriaksi saman tien. Kerta-annosta voi kalan säästämiseksi pienentää ja sen sijaan laittaa lautaselle enemmän lisukkeita. Kalan perkeistä syntyy maukas liemi tai keitto.

32. Muista peruna

Peruna on edullista ja siitä on moneksi. Se taipuu esimerkiksi uuniperunoiksi mieleisen täytteen kera, perunasalaatiksi tai lisukkeena syötäväksi, keitetyksi perunaksi. Kilohinta on maltillinen ympäri vuoden.

33. Leivo itse kotona

Hintojen nousu näkyy Emmi Tuovisen mukaan erityisesti valmiiden leipomotuotteiden kallistumisena, sillä niihin heijastelee energian hinnan nousu. Kotona leipomista kannattaa siis suosia valmiiden tuotteiden ostamisen sijaan. Esimerkiksi leipää voi tehdä suuremman satsin kerralla ja pakastaa osan.

34. Muista suunnitelmallisuus

Tuovisen mukaan ruokamenojen pienentämisessä yksi olennaisimmista asioista on suunnitelmallisuus. Ruokaostoksille ei siis kannata lähteä nälkäisenä ilman kauppalistaa, vaan tulevien päivien ruuat kannattaa suunnitella hyvin. Ruokaostokset on hyvä keskittää pariin kolmeen viikkokäyntiin.

35. Pyri vähentämään hävikkiä

Hyvällä suunnittelutyöllä myös hävikkiä syntyy vähemmän. Älä tee ruokaa, jos jääkaapissa on eilistä vielä jäljellä, ja kaada ylimääräiset suodatinkahvit pannusta termospulloon odottamaan seuraavaa kahvihetkeä. Pitkälle pääsee jo sillä, että ottaa ruokaa lautaselle ainoastaan sen verran kuin jaksaa syödä.

36. Vertaile tuotteiden hintoja

Kiireessä ostoskoriin saattaa lentää ensimmäisenä silmään osuva tuote. Tosiasiassa hyllyn edessä kannattaa pysähtyä hetkeksi ja tutkia, löytyykö tuotteelle edullisempi korvaaja. Tarjousten suhteen kannattaa olla tarkkana.

37. Katso kilohintaa

Sama tuote voi olla selvästi halvempi isossa paketissa, mutta sääntö ei päde aina. Joskus voi kannattaa ostaa isompi paketti ja pakastaa siitä osa. Kilohintoja kannattaa miettiä myös heviosastolla.

38. Valmista kerralla suurempi määrä ruokaa

Yhden aterian kerralla valmistaminen kannattaa unohtaa. Ruokaa kannattaa kokata kerralla suurempi määrä kerralla. Vaihtelun nimissä samaa ruokaa ei tarvitse syödä joka päivä, vaan osan voi pakastaa. Samalla säästyy aikaa.

39. Ota eväät

Säästöön jää joka viikko kymmeniä euroja, jos päivittäisen ravintolalounaan, pikaruuan ja kahvilaherkut korvaa omilla eväillä. Jos pulittaa lounaasta joka arkipäivä 10 euroa, maksaa se kuukauden aikana jo keskimäärin 220 euroa. Vuodessa summa kohoaa yli 2 000 euroon. Eväillä voi säästää pitkän pennin.

40. Jätä kalliit noutokahvit

Ostoskoriin eksyy helposti pullo tai pari limsaa, eikä työpäivä tunnu käynnistyvän ilman jokapäiväistä take away -kahvia lähikuppilasta. Tavoista on kuitenkin hyvä opetella eroon. Jos jätät juomat kauppojen hyllyille ja kahviloihin, rahaa voi säästyä vuodessa jopa 800 euroa. Myös pulloveden ostamista kannattaa välttää ja sen sijaan suosia ilmaista hanavettä.

41. Vähennä ruuan tilaamista kotiin

Ajatus suoraan kotiovelle saapuvasta, höyryävän kuumasta ateriasta rankan työpäivän jälkeen saattaa kuulostaa houkuttelevalta. Noutoruuan tilaamista tulisi kuitenkin välttää ja valmistaa ateriat mieluummin kotona. Yksi 10 euron hampurilaisateria tai pizza kerran viikossa maksaa vuodessa yli 500 euroa. Aterian päälle tulevat usein vielä kuljetuskulut.

42. Säästä kuitit ja kirjaa menot

Älä heitä kuitteja roskiin, vaan säästä ne. Säästettyjen kuittien avulla voit vertailla viikkomenojasi ja merkitä ylös syntyneet säästöt. Se kannustaa säästämään lisää.

Yllä olevalla videolla valmistetaan kolme ruokalajin illallinen pula-ajan suosituilla resepteillä.

43. Tee inventaario

Mitä kaappiesi pohjilta löytyykään? Älä anna kuiva-ainekaapin pölyttyä vaan muista käyttää ostamasi ruoat. Ammattikeittiöistä tuttu hyvä kikka on varastoida ruoat päiväysten mukaan niin, että vanhimmat tuotteet ovat kaapeissa ensimmäisinä. Voit myös tehdä listan ruoista, joihin kaapin pohjilta jo löytyy ainekset tai valtaosa aineksista.

44. Hyödynnä tölkkien jämät ja nahistuneet vihannekset

Tölkin pohjalle jääneet jämät kannattaa huuhtoa vesitilkalla mukaan ruokaan, ja nahistuneetkin vihannekset kelpaavat mukaan esimerkiksi kastikkeisiin. Vaikkei tuote olisi enää priimakunnossa, se kelpaa usein vielä ruokiin. Nenä ja silmät kertovat, milloin tuote on pilaantunut.

45. Mieti, mitä kannattaa ostaa suoraan tuottajilta

Jotkin tuotteet saattaa saada ostettua kauppaa edullisemmin suoraan tuottajilta esimerkiksi ruokapiireistä. Kananmunat, juurekset ja luomuliha ovat toisinaan edullisempia hankittuina suoraan tuottajalta.

46. Älä sorru paljoustarjouksiin

Tarjoukset saattavat houkuttaa, muttei niihin tarttuminen aina välttämättä kannata, jos kyseessä on helposti pilaantuva tuoretuote. Paljoustarjoukset on syytä jättää välistä, jos tarjouksessa oleva tuote on tuoretavaraa, joka pilaantuu helposti. Toinen vaihtoehto on pakastaa suoraan osa tuotteista.

47. Käy ruokaostoksilla iltaisin

Monista kaupoissa myydään iltaisin edullisemmin lihaa, kalaa, leipää ja maitotuotteita, joiden eräpäivä lähenee. Ruokaa voi tuolloin saada esimerkiksi 60 prosentin alella. Ruuat kannattaa pakastaa heti, jos niille ei ole välitöntä käyttöä.

48. Jätä valmiit välipalat kauppaan

Kiireessä kaupasta mukaan lähtee helposti valmis smoothie tai vanukas. Hintaa välipalaostoksille kertyy viikko- ja kuukausitasolla rutkasti. Välipaloja on kuitenkin helppo valmistaa myös itse. Kokeile smoothieta, puuroa, kiisseleitä ja munakkaita.

49. Älä heitä yli jäänyttä ruokaa pois

Yli jääneen ruuan paikan ei tarvitse olla biojäteastiassa. Esimerkiksi munakas, pyttipannu ja makaronilaatikko ovat ruokia, joihin edellisen päivän jämät uppoavat.

50. Hyödynnä esi- ja jälkilämmöt

Kun uunissa tekee ruokaa, kannattaa jälkilämpö hyödyntää. Moni ateria kypsyy mukavasti jälkilämmöissä. Esilämpöäkin voi hyvin hyödyntää monien ruokalajien – joskaan ei leivonnaisten – suhteen.

51. Kaksi vuokaa yhden hinnalla

Kun uuni on kuumana, kannattaa lämpö hyödyntää samalla useamman ruokalajin valmistamiseen. Uunin lämmittäminen vie eniten energiaa.

52. Unohda mehustaminen

Vaikka itsetehdyt mehut ovatkin maukkaita, menee niitä itse tehdessä paljon hyvää raaka-ainetta hukkaan. Hedelmät kannattaa ennemmin syödä kokonaisina.

53. Kasvata yrttisi itse

Kaikenlainen viljeleminen on selvää säästöä, jos siihen on mahdollisuus. Erityisesti yrtit antavat vähällä vaivalla paljon satoa, ja ruukkuun voi istuttaa esimerkiksi kaupasta ostetun basilikan tai ruohosipulinipun. Mausteeksi sopivasta basilikasta syntyy muun maussa herkullinen yrttitahna.

54. Tee jääkaappiisi säännöllisesti tarkastus

Jääkaapin perälle unohtuu ja kasaantuu helposti yhtä sun toista. Jääkaappi kannattaakin käydä aika ajoin läpi, jotta perälle pakkautuneet tuotteet voi pelastaa pilaantumiselta.

55. Hauduta lihat

Suosi edullisempia ruhonosia, kuten niskaa tai lapaa, ja hauduta niitä yön yli. Samalla syntyy lihalientä, jota voi hyödyntää esimerkiksi keitoissa.

56. Älä noudata orjallisesti reseptiä

Reseptien pilkuntarkasta lukemisesta kannattaa luopua. Edullisempaa on korvata reseptissä olevat mutta kotoa puuttuvat raaka-aineet jollakin, jota jo löytyy kaapeista.

57. Varaa kotiin ruokaa, joka ei vaadi lämmittämistä

Kodin kaapeista tulisi löytyä esimerkiksi sähkökatkon varalta ruokaa, jota ei tarvitse lämmittää. Katkon aikana esimerkiksi mikro ja uuni lakkaavat toimimasta. Ruokaa tulisi riittää koko perheelle, lemmikkieläimet mukaan lukien, vähintään 72 tunnin ajaksi.

Omavara

58. Huolehdi, että taloudesta löytyy kotivara

Kodissa tulisi pystyä pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Tätä varten on suunniteltu nimeä 72 tuntia kantava kotivarasuositus. Sen mukaan kotoa tulisi aina löytyä esimerkiksi pullovettä, mehuja, mehukeittoja, tuoreita hedelmiä, kasviksia, juureksia, leipää, muroja, myslejä, pähkinöitä, kuivattuja hedelmiä, hilloja, soseita, huoneenlämmössä säilyvää maitoa tai kasvijuomia, kala-, liha- ja papusäilykkeitä sekä välipalapatukoita.

59. Varmista, että kotoa löytyy kannellinen ämpäri tai kanisteri

Jos vedenjakelu katkeaa alueellisesti tai paikallisesti, järjestetään väliaikaisia vedenjakelupisteitä. Pisteelle mennessään jokaisella tulisi olla mukana puhdas astia, jolla ottaa vettä mukaansa.

60. Hanki kotiin muovipusseja ja vessapaperia

Kotona saattaa häiriötilanteessa joutua viettämään pitkiäkin aikoja esimerkiksi ilman sähköä. Muovipusseista syntyy väliaikainen vessa, eikä vessapaperin loppumisesta tarvitse huolehtia, mikäli paperia säilyttää muutaman paketin verran aina kaapissa.

61. Varmista, että kaapista löytyy tasku- tai otsalamppu ja paristoja

Sähkökatkon aikana eivät lamput pala. Silloin valonlähteenä toimii paristokäyttöinen taskulamppu, otsalamppu tai puhelimesta löytyvä taskulamppu.

62. Hanki kynttilöitä ja tulitikkuja

Taskulampun lisäksi valoa saa aikaan myös sytyttämällä kynttilöitä.

63. Tarkista, että kaapista löytyy lämpimiä vaatteita

Jos sähkökatko kestää 96 tuntia, laskee sisäilman lämpötila jopa jykevissä kerrostaloissa +10 asteeseen, kun ulkona on -20 astetta pakkasta. Kotoa olisi siis syytä löytyä villasukkia ja vilttejä kylmyyden varalle.

Yllä olevalla videolla käydään läpi varusteita, joita jokaisesta suomalaiskodista tulisi löytyä pahan päivän varalle.

64. Telttaretki olohuoneessa?

Jos sähkökatko pitkittyy paukkupakkasilla, sähkölämmitteinen koti voi kylmetä nopeasti. Äärimmäistä tilannetta varten kannattaa miettiä, löytyisikö kotoa telttaa tai makuupusseja, koska oikein tiukassa tilanteessa kannattaa nukkua kotona teltassa.

65. Huolehdi, että taloudesta löytyy paristokäyttöinen radio

Sähkökäyttöinen radio tai televisio eivät sähkökatkon aikana toimi. Tietoa sähkökatkosta kuulee kätevästi paristokäyttöisen radion tai auton radion välityksellä.

66. Hanki ladattava virtalähde, jolla voi ladata puhelinta

Pistorasian kautta ei katkon aikana sähköä saa, joten kotoa olisi hyvä löytyä täyteen ladattu varavirtalähde, jolla puhelimen akun voi tarvittaessa ladata täyteen.

67. Varmista että kotoa löytyy polttopuita, jos asunnossa on takka tai puu-uuni

Pitkään jatkuvan sähkökatkon seurauksena huoneiston sisälämpötila voi laskea rajustikin. Jos kotoa löytyy takka tai puu-uuni, kannattaa asunnon lämmittämiseksi varata kotiin polttopuita.

68. Tarkista, että kotoa löytyy käteistä

Käteistä tarvitsee, jos verkkopankki ei toimi tai kaupan maksupääte ei saa yhteyttä pankkiin. Suomen Pankin maksujärjestelmät osaston päällikkö Päivi Heikkinen kertoi IS:lle lokakuussa, että riittävä määrä käteistä on sellainen, jolla pärjäisi muutaman päivän tai kokonaisen viikon ilman maksukorttia tai muita sähköisiä maksutapoja. Usein kyse on muutamista kympeistä tai korkeintaan satasesta.

69. Muista lääkkeet

Jos samojen seinien sisällä joutuu viettämään pitkiä aikoja, tulisi varmistua siitä, että kotoa löytyy kaikki perheenjäsenten tarvitsemat, välttämättömät lääkkeet sekä särkylääkkeitä.

70. Hanki alkusammutusvälineet

Hätätilanteessa kotona saattaa joutua sammuttamaan tulipalon. Tämän varalta asunnosta tulisi löytyä muun muassa öljy- ja rasvapalojen sammuttamiseen sopiva sammutuspeite.

71. Katso, että kaapista löytyy ensiapulaukku

Tärkeimmät ensiapuvälineet tapaturmien ja pienten vahinkojen hoitoon sisältävä ensiapulaukku tulisi löytyä kotoa varmuuden vuoksi.

72. Joditabletit varastoon

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi lokakuussa päivitetyn ohjeen lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteissa. Ohjeessa suositellaan 3–40-vuotiaille apteekin joditabletteja varastoon. Joditabletit suojaavat oikea-aikaisesti otettuna tehokkaasti kilpirauhasta radioaktiiviselta säteilyltä.

Ensisijainen suojelutoimenpide tositilanteen tullen ei kuitenkaan olisi tablettien napsiminen, vaan sisätiloissa pysyminen. Joditabletin saa ottaa vain viranomaisen kehotuksesta.

Säteilyn uhka ei asiantuntijoiden mukaan ole tulevanakaan talvena todennäköinen. Epätodennäköisiinkin tilanteisiin on silti hyvä varautua järkevästi.

73. Lämpöpeitto auttaa

Niin kotona kuin autossakin kannattaa säilyttää lämpöpeittoa, jos sisälämpötila romahtaa alhaiseksi. Peitto sopii myös esimerkiksi loukkaantuneen ihmisen siirtämiseen.

74. Hanki tietokoneeseen vpn-yhteys ja päivitä ohjelmistot, sovellukset ja virusturva

Tavallisen kansalaisen on syytä pyrkiä suojautumaan kybervaikuttamiselta. Omasta tietoturvasta ja yksityisyyden suojasta huolehtiminen varmistaa sen, ettei päädy informaatiovaikuttamisen välineeksi. Tietokoneessa tulisi olla vpn-yhteys ja ohjelmistot. Sovellukset ja virusturva on syytä päivittää. Vahva salasana ja kaksivaiheinen tunnistautuminen suojaavat sähköpostia ja sosiaalisen median tilejä.

75. Väestönsuojat

Ukrainan sodan aikana yhä useampi suomalainen on havahtunut myös väestönsuojien olemassaoloon.

Yleensä väestönsuojat sijaitsevat rakennusten kellarikerroksessa, maan tasolla tai osana erillisiä rakennuksia esimerkiksi varastojen yhteydessä. Väestönsuojia on useimmiten isoissa taloyhtiöissä, työpaikoilla tai julkisten tilojen, kuten koulujen ja päiväkotien yhteydessä.

Pienemmissä taloyhtiöissä tai omakotitaloissa väestönsuojaa ei tyypillisesti ole. Jos oman taloyhtiön väestönsuojasta on epäselvyyttä, tieto löytyy varmimmin kiinteistön pelastussuunnitelmasta tai isännöitsijältä.

Väestönsuojat tunnistaa merkistä, jossa on sininen kolmio oranssilla pohjalla.

Väestönsuojaan siirrytään vain viranomaisen käskystä.

Liikenne

76. Esilämmitä auto kunnolla

Kun lämpötila laskee alle viiden pakkasasteen, kannattaa auto aina esilämmittää. Se säästää moottoria, vähentää lähipäästöjä ja laskee polttoaineen kulutusta.

77. Tarkkaile hintoja

Myös polttoainetta kannattaa ostaa silloin, kun halvalla saa.

78. Laita auton sähkölaitteet pois päältä

Älä pidä auton sähkölaitteita kuten penkin- tai lasinlämmittimiä turhaan päällä kuluttamassa polttoainetta silloin, kun et tarvitse niitä.

79. Poista autosta ylimääräinen kuorma

Turha paino lisää kulutusta, joten turhaa rompetta ei kannata kuljettaa ympäriinsä autossakaan.

80. Tarkista rengaspaineet

Jos rengaspaineet ovat turhan matalat, auto kuluttaa enemmän polttoainetta. Paineet laskevat pakkasella, joten niitä kannattaa tarkkailla. Rengaspaineista huolen pitäminen on myös turvallisuusteko.

81. Mieti nopeutta

Jos ajat satasen vauhtia 120 km/h:n sijaan, säästät sadalla kilometrillä helposti litran tai kaksi polttoainetta.

82. Suosi kimppakyytejä

Yksinkertaisin tapa vähentää polttoaineen kulutusta on jättää käyttämättä autoa. Työmatkoissa tai lasten kyyditsemisessä kimppakyyti kannattaa, jos se vain on mahdollista.

83. Liiku omin voimin

Jos matka on lyhyt, kävellen säästää menoissa ja saa hyvää arkiliikuntaa. Pyörälläkin pääsee vuoden ympäri, jos matkat sen muuten sallivat.

84. Suosi julkisia

Julkista liikennettä käyttämällä voi parhaassa tapauksessa säästää reippaasti. Myös liityntäparkit kannattaa pitää mielessä.

85. Poista loman ajaksi auto liikennekäytöstä

Esimerkiksi loman ajaksi käyttämättömänä kotipihaan jäävä auto kannattaa laittaa seisontaan. Ajoneuvon poistaminen liikennekäytöstä maksaa kuusi euroa ja sen palauttaminen liikennekäyttöön on ilmaista. Traficomin verkkosivuilla on laskuri, josta näkee, paljonko säästöä tulee oman auton verosta ja vakuutuksista.

86. Omaksu ennakoiva ajotyyli

Kartturi Ari Parkkinen vinkkasi kesäkuussa IS:n haastattelussa, että ennakointi ja liikenteen lukeminen ovat tärkeintä taloudellisessa, polttoainetta säästävässä ajotyylissä. Asiallisten turvavälien pitäminen helpottaa monessa tilanteessa.

87. Kiihdytä ripeästi

Haluttuun nopeuteen tulisi kiihdyttää vauhdikkaasti. Niin sanottu ”höyryveturikiihdytys” kannattaa Ari Parkkisen mukaan unohtaa.

88. Käytä vakionopeussäädintä vain harkiten

Ruuhkassa vakionopeussäädintä ei voi käyttää, eikä se muutenkaan ole ainakaan aina taloudellisin vaihtoehto. Säädin ei esimerkiksi ennakoi nousuja ja laskuja.

89. Valitse vähemmän kuluttava auto

Polttoaineen kulutukseen voi vaikuttaa valitsemalla vähemmän kuluttavan auton. Uudempi auto on usein säästeliäämpi, mutta merkitystä on myös auton muotoilulla. Esimerkiksi katumaasturi kuluttaa linjakkaampaa mallia enemmän.

90. Poista turha kattoteline tai suksiboksi

Ilmanvastus lisää polttoaineen kulutusta, joten esimerkiksi käyttämätön kattoteline tai suksiboksi kannattaa ottaa alas auton katolta.

91. Muista huoltaa autoa

Säännölliset huoltotoimenpiteet, kuten ilmansuodattimen tai öljyn vaihdot, voivat auttaa säästämään polttoainekuluissa.

Talous

92. Tarkista koron tarkastuspäivä

Viitekorot kuten euribor ovat nousseet puolen vuoden aikana dramaattisesti. Se nostaa asunto- ja monien muiden lainojen maksueriä. Omasta pankista kannattaa selvittää, milloin oman lainan korko tarkistetaan ja miettiä rehellisesti omaa budjettia.

93. Älä osta velaksi

Pyri eroon luottokorttiveloista. Niiden korkoihin kuluu kuukaudessa turhaa rahaa. Toisinaan myös laskulle ostaminen saattaa kostautua, sillä jotkin laskut sisältävät erillisen laskutuslisän.

94. Maksa koko luottokorttilasku kerralla

Älä kerrytä luottoa, vaan maksa luotto kuukausittain pois. Jos luottoa on, vertaile luottokorttien korkokustannuksia, kilpailuta ja yhdistä luotot yhdeksi velaksi.

95. Käy läpi tiliotteesi ja luottokorttilaskusi

Tiliote ja luottokorttilasku kannattaa käydä ajatuksella läpi, sillä kuukausittain veloitettavista suoratoistopalveluista, sovelluksista ja tilauksista, joita et enää käytä, voi kertyä yllättävän suuri menoerä.

96. Varaudu ajoissa jouluun

Joulun kustannuksia kannattaa miettiä hyvissä ajoin. Kun lahjat hankkii etukäteen, välttyy usein kalliilta paniikkiostoksilta. Muista, ettei veronpalautuksia enää tule joulukuun alussa.

97. Keskitä ja kilpailuta vakuutukset riittävän usein

Edullinenkin vakuutus kallistuu usein huomaamatta ensimmäisen vuoden jälkeen. Myös puhelinliittymäsopimus kannattaa toisinaan kilpailuttaa.

98. Ole yhteydessä pankkiin tai sähköyhtiöön, jos et pysty maksamaan laskua ajallaan

Tiukassa tilanteessa maksuaikaa saattaa tarvita lisää. Tällöin on syytä olla rohkeasti yhteydessä laskun lähettäjään. Laskun eräpäivä on usein neuvoteltavissa. Jos asuntolainan maksuerä näyttää mahdottomalta, kannattaa olla pankkiin yhteydessä.

99. Panosta puskuriin

Talousviisaat kannustavat pitämään pankkitilillä 2–6 kuukauden menoja vastaavaa summaa. Etenkin nyt, kun menoja voi olla vaikea ennakoida, kannattaa yrittää kerryttää säästöjä yllätysten varalle.

100. Siirrä säästöt pois silmistä

Jos säästetyt rahat polttelevat tilillä, saattaa niistä napata ohimennen osan himottavaan heräteostokseen. Jos rahat siirtää syrjään toiselle tilille, ei niitä näe päivittäin, eikä niiden käyttäminen hetken mielijohteesta ole yhtä helppoa.