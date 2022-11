Selvitys: Supercell maineikkain Suomessa toimiva yritys

Heikoimman arvosanan sai hoivapalveluyhtiö Esperi Care.

T-median toteuttamasta Luottamus & Maine -selvityksestä käy ilmi, että peliyhtiö Supercell on maineikkain Suomessa toimiva yritys. Supercell on edellisen kerran ollut tutkimuksen ykkösenä vuonna 2014.

T-media selvitti 30:n Suomessa toimivan yrityksen mainetta suuren yleisön keskuudessa.

Supercellin jälkeen parhaimman arvosanan saivat metsäkoneita valmistava Ponsse ja hissiyhtiö Kone.

Listan pohjalla olivat hoivapalveluita tarjoava Esperi Care, kaivosyhtiö Terrafame ja Posti. Huonomaineisten yritysten listalle putosivat uusina Hesburger, Fortum ja Teboil, joilla kaikilla on ollut vahva yhteys Venäjään. Hyvämaineisten yhtiöiden listalla suurin pudotus tuli Fazerille, jolla oli vielä alkuvuoden aikana toimintaa Venäjällä.

Supercell on tutkimuksen kymmenvuotisen historian ainoa kärkipaikan saanut yritys, joka ei ole perheyhtiö.

– Tutkimuksen historian aikana olemme havainneet, että yritysten omistusrakenteella on yhteys erittäin maineikkaisiin yrityksiin. Tyypillisesti joka vuosi viiden maineikkaimman yrityksen joukossa on kolmesta neljään yritystä, joilla on perheyritystausta, tutkimuksen tehneen T-median kehitysjohtaja Riku Ruokolahti sanoo tiedotteessa.

Touko–heinäkuussa tehtyyn selvitykseen osallistui lähes 11 700 suomalaista.