Yle: ”Tulokuningas” Juhapekka Piiroisen selitys muuttui – sanoo halunneensa paljastaa porsaanreiän laista

Aiemmin Piiroinen on selittänyt väärin ilmoitettuja tuloja muun muassa näppäilyvirheellä.

Verottajalle 133,7 miljoonan euron tulot virheellisesti ilmoittanut Juhapekka Piiroinen perustelee tekoaan Ylelle sillä, että halusi paljastaa porsaanreiän laista.

Piiroinen kertoo vertailleensa verolainsäädäntöä ja rikoslakia keskenään ja huomanneensa niissä ristiriidan, jossa veronkorotusta ei voi määrittää liian suurina ilmoitettujen tulojen perusteella ja rikoslaissa veropetos on vain taloudellisen hyödyn tavoittelemista.

Piiroisen mukaan hänen toimintansa on ”eettistä lakihakkerointia”. Ylen haastattelema Verohallinnon lakiasianjohtaja Matti Merisalo ei ota kantaa Piiroisen toimintaan, eikä siihen, tulisiko lainsäädäntöä mahdollisesti muuttaa.

Hän sanoo, että rikoslaista ei löydy pykälää vastaavan tilanteen varalle, ja veromenettelylaissa veronkorotuksia määrätään lähtökohtaisesti vain, jos asiakas on ilmoittanut liian vähän tuloa.

Piiroinen pahoitteli perjantaina Ilta-Sanomien haastattelussa mahdollisesti aiheuttamaansa mielipahaa ja kutsui tekoaan virheeksi.

– Henkilökohtaisesti olen häpeissäni sekä erittäin pahoillani, että tämä virheeni on aiheuttanut mahdollisesti mielipahaa ja ahdistusta naapureilleni sekä läheisilleni että lukemattomille muille, joita en osaa edes arvata, Piiroinen kirjoitti sähköpostitse.

Piiroinen on aiemmin kiistänyt ilmoittaneensa 133,7 tulot tahallisena jäynänä. Hän on kertonut muun muassa Helsingin Sanomille, että kyseessä on ollut näppäilyvirhe ja STT:lle leikkineensä numeroilla.

Lukuun 1337 liittyy kuitenkin vahvaa symboliikkaa. Se on internetkulttuurissa tunnettu numeroyhdistelmä – jos numerot näkee kirjaimina, ne muodostavat sanan LEET. Sana viittaa peli- ja ohjelmointipiireissä vuosikymmeniä kiertäneeseen slangisanaan, joka tarkoittaa eliittihakkeria tai taitavaa ohjelmoijaa.

Esimerkiksi Piiroisen aiempi yritys on nimeltään 1337 Software Oy, ja numerosarja lukee sen vuoksi myös hänen postilaatikossaan.

Lue lisää: ”Tulokuningas” Juhapekka Piiroinen: Olen häpeissäni

Verohallinto on määrännyt Piiroiselle yli 46,2 miljoonan euron jäännösverot eli mätkyt ilmoitettujen pääomatulojen seurauksena. Toistaiseksi on avoinna, muuttuuko Piiroisen jättämä verotuspäätös ja millä aikataululla prosessi etenee.