Sähköyhtiö tulee asiakkaitaan vastaan: virtaa saa pian alle 20 sentillä kilowattitunnilta

Vaasan Sähkö laskee kahden kvartaalituotteensa hintaa kesken vuosineljänneksen. Toimitusjohtaja perustelee muutosta asiakkaiden huolella.

Energiayhtiö Vaasan Sähkö laskee kahden sähkösopimuksensa hintaa. Sekä Perussähkö että Tuulisähkö -tuotteet halpenevat maanantaina 7,5 senttiä kilowattitunnilta.

Kuukauden vaihteessa hinnat laskevat lisää, koska sähköenergian arvonlisävero alenee väliaikaisesti. Joulukuusta lähtien tuotteet maksavat 10,03 senttiä nykyistä vähemmän.

Vaasan Sähkö kertoo tiedotteessaan, että yleissähkö-mittaustavalla Perussähkö-tuotteen uusi hinta on joulukuun alusta maaliskuun loppuun 19,87 senttiä. Hinnassa on otettu huomioon tuolloin 10 prosenttiin laskenut arvonlisävero. Marraskuun hinta on 22,40 senttiä kilowattitunnilta ja siinä on vielä 24 prosentin arvonlisävero.

Kummankin sähkösopimuksen hinnat tarkistetaan normaalisti vuosineljänneksittäin.

Vaasan Sähkön toimitusjohtaja Stefan Damlin kertoo tiedotteessa, että yhtiö on läpi syksyn työstänyt hinta-asiaa tavoitteenaan laskea hintaa heti, kun se on mahdollista.

– Hinnanmuutos oli merkittävä päätös, hän sanoo.

Hän perustelee päätöstä asiakkaiden tilanteella.

– Asiakkaiden huoli on ollut mielessämme joka päivä. Tavoitteenamme on ollut löytää ratkaisu koko talveksi. Keskusteluja asiasta on käyty Vaasan kaupungin kanssa läpi syksyn.

Hinnan laskeminen ei yhtiön mukaan ollut yksinkertaista.

– Riskit sähkömarkkinoilla ovat korkean markkinahinnan takia massiiviset. Yhtiönä meidän on koko ajan huomioitava kykymme kantaa näitä riskejä. Tämä on haasteemme tässä hankalassa markkinatilanteessa, Damlin sanoo.

Olkiluoto 3:n tekniset vaikeudet syksyn testijakson päätteeksi lisäävät riskejä.

– Jos voimalaitos käy, meillä on mahdollisuus tehdä sillä tulosta. Riskit kasvavat, jos käyttöönotto vielä viivästyy.

Toisin kuin esimerkiksi Helsingin kaupungin energiayhtiö Helen, Vaasan sähkö ei aio nostaa kaukolämmön hintaa.

– Tässäkin asiassa johtotähtenä on ollut asiakkaiden tarpeet. Tällaiset päätökset tuovat lisäsäästöjä kuluttajien ja yritysten kuluihin, Damlin kertoo.

Vaasan Sähköverkko tuo tiedotteen mukaan Fingridin väliaikaiset helpotukset kantaverkkomaksuihin asiakashintaan. Se merkitsee noin 10 prosentin hyvitystä verkkopalvelumaksuihin.