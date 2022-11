Keto-sanan käyttö saatetaan kieltää elintarvikkeiden markkinoinnissa

Ketogeeniseen ruokavalioon viittaavaa keto-sanaa ei tulevaisuudessa ehkä löydy elintarvikepakkauksista.

Luontaistuotekauppiaat ovat huolissaan Ruokavirastossa valmisteilla olevasta tulkintaohjeen päivityksestä, jonka myötä keto-sanan käyttö elintarvikkeiden markkinoinnissa ei olisi säädösten mukaista.

Niin sanotun väiteohjeen päivitys on Ruokavirastossa vireillä ja sen alustava työversio on ollut kuntavalvojilla kommentoitavana, kertoo Taloussanomille Ruokaviraston kemiallisen elintarviketurvallisuuden yksikön johtaja Tiina Lapveteläinen.

– Varsinainen ulkoinen lausuntokierros on edessä muutaman viikon päästä, Lapveteläinen sanoo.

Luontaistuotekauppiaiden etujärjestö Suomen terveystuotekauppiaiden liitto on ehättänyt silti jo huolestua uudesta tulkintaohjeesta. Liiton mukaan Suomen markkinoilla on satakunta tuotetta, joiden pakkauksessa mainitaan keto-sana.

– Vaikka suurin osa keto-sanan sisältämistä elintarvikkeista on kansainvälisiä brändejä, niin Suomessa on joitain yrityksiä, joiden liiketoiminta on rakentunut keto-tuotteiden kehittämisen ja valmistuksen ympärille, liitto sanoo tiedotteessaan.

– Lisäksi keto-tuotteisiin liittyvä tuotekehitys ja vienti tulevat vaikeutumaan Suomessa. Keto-tuotteita käyttävien kuluttajien on jatkossa vaikea löytää ketogeeniseen ruokavalioon liittyviä elintarvikkeita kauppojen valikoimista, liitto jatkaa.

Ketogeenisellä ruokavaliolla tarkoitetaan ruokavaliota, jossa hiilihydraatteja on niukasti, proteiinia jonkin verran ja rasvaa runsaasti. Sen väitetyistä hyödyistä ei kuitenkaan ole kiistatonta näyttöä, minkä vuoksi keto-sanan käyttö markkinoinnissa ei olisi säädösten mukaista.

Toimivalta keto-sanan niin sanotussa kieltämisessä on kuntien elintarvikeviranomaisilla ja tuontituotteiden tapauksessa Tullilla. Viranomaiset kuitenkin käytännössä noudattavat laintulkinnassa Ruokaviraston ohjeita.