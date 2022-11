Kysely paljastaa: Lähes joka toinen ensiasunnon ostaja saa tukea vanhemmiltaan

Kun nuori ostaa ensiasunnon, erittäin usein vanhemmat ovat joko takaajina tai antavat tai lainaavat rahaa.

On tavallista, että omat vanhemmat tukevat nuorta ensiasunnon ostajaa.

Vanhemmat ovat tukena jopa miltei puolessa ensiasuntokaupoista. Danske Bank kertoo, että 41 prosenttia ensiasunnon ostajista on saanut asunnon ostamiseen taloudellista tukea vanhemmiltaan.

Yleisin tuen muoto on antaa lainaan vakuuksia. Sen lisäksi äidit ja isät antavat tai lainaavat rahaa. Tiedot selviävät Danske Bankin teettämästä Ensiasunnon ostajat 2022 -kyselytutkimuksesta.

– Vanhempien tuki ei saa olla edellytys asunnon ostamiselle, Danske Bankin henkilöasiakkaiden lainoista vastaava johtaja Sari Takala sanoo tiedotteessa.

Myöskään velkaantumisen hillitsemiseen tähtäävällä sääntelyllä ei pankin mielestä tulisi vaikeuttaa nuorten mahdollisuuksia ostaa ensiasunto. Se pitää tärkeänä, että ASP eli asuntosäästöpalkkiojärjestelmä säilyy houkuttelevana ja kilpailukykyisenä väylänä ensiasunnon hankintaan.

ASP on valtion luoma järjestelmä, jolla kannustetaan ja helpotetaan alle 39-vuotiaiden ensimmäisen oman asunnon hankintaa.

Oman asunnon ostaminen kiinnostaa nuoria entiseen tapaan.

– Lainaa lyhentämällä kertyy omaa varallisuutta sen sijaan, että maksetaan vuokraa. Vaikka korot ovat lähteneet nousuun, asuntolaina on vielä suhteellisen edullista, Takala sanoo.

Kyselystä ilmenee, että naisista vain kolmannes ostaa ensiasunnon yksin, kuin miehistä useampi kuin joka toinen hankkii asunnon itsekseen.

Naisista kaksi kolmesta ostaa ensiasunnon yhdessä puolison kanssa. Danske Bank arvioi, että naiset saattavat luottaa omaan talouteensa ja taloudellisiin mahdollisuuksiinsa heikommin kuin miehet.

Osin tämä on realismia, sillä naisilla on koulutus- ja työvalintojen takia usein alemmat tulot, ja naiset tekevät myös miehiä jonkin verran enemmän osa-aikatyötä ja määräaikaisuuksia. He pitävät myös merkittävän osan perhevapaista.