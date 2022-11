Akavan puheenjohtajaksi valittiin Maria Löfgren

Löfgrenin toimikausi ulottuu toukokuun loppuun 2024.

Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgren. Hänet valittiin tehtävään äänin 514–383.

– Lämmin, sydämellinen, nöyrä kiitos. Teen kaikkeni, että olen luottamuksen arvoinen – teidän kaikkien luottamuksen arvoinen, Löfgren sanoi kiitospuheessaan.

Löfgrenin vastaehdokas oli Tekniikan akateemiset TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen.

Löfgrenin valinta ratkesi käytännössä juuri ennen maanantaina alkanutta Akavan liittokokousta, kun Suomen Lääkäriliitto ja Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ilmoittivat tukevansa Löfgreniä puheenjohtajaksi. Puheenjohtajan paikkaan tarvittiin vähintään 449 ääntä.

Löfgrenin toimikausi ulottuu poikkeuksellisesti toukokuuhun 2024. Akavan edellinen puheenjohtaja Sture Fjäder jätti pestinsä aiemmin tänä vuonna kesken toimikauden. Kesäkuussa paljastui kassakaappisopimus, jonka mukaan Fjäder eroaa kesken toimikautensa ja pyytää eroa tehtävästään kahden vuoden jälkeen, viimeistään tämän vuoden syyskuussa. Fjäder valittiin aikanaan Akavan puheenjohtajaksi vuonna 2011.

Fjäder on sittemmin ilmoittanut pyrkivänsä ensi kevään vaaleissa eduskuntaan kokoomuksen ehdokkaana.

Akavalla on 36 jäsenliittoa, joista suurin on Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, jolla on lähes 118 000 jäsentä.