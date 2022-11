Hyvältä vaikuttanut sähkösopimus osoittautui kalliiksi – sähköyhtiö nosti hintaa 63 senttiin kilowattitunnilta

Sähkön hinnan roiman heilahtelun vuoksi halvalta tuntunut sopimus on voinut osoittautua kalliiksi. Yksi tällainen on Omavoiman kvartaalisopimus. Sen ottaneet maksavat sähköstään nyt yli 63 senttiä kilowattitunnilta.

Sähkön hinta vaihtelee nyt rajusti. Sähkösopimus, joka on jossain vaiheessa vuotta saattanut tuntua edulliselta, voi olla nyt erittäin kallis. Hyvä esimerkki tästä on Länsi-Suomessa ja Pirkanmaalla toimivan Omavoiman Oma kvartaali -sopimus, jonka hinta vaihtuu vuosineljänneksittäin.

Loka–joulukuussa kyseisen sopimuksen kilowattituntihinta on 63,30 senttiä. Nyt tämän ottaneet maksavat sähköstään 4,7 kertaa niin paljon kuin heinä–syyskuussa. Loppuvuoden hinta on peräti 6,4-kertainen huhti–kesäkuun hintaan verrattuna.

Muissa nyt myytävissä ja toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa hinnat ovat selvästi tuota matalammat. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan sähkö tarjoaa 2 000 kilowattituntia vuodessa kuluttavalle toistaiseksi voimassa olevaa sähkösopimusta, jonka hinta perusmaksuineen hieman alle 40 senttiä kilowattitunnilta.

Sahkönhinta.fi-sivuston perusteella kuuden yhtiön hinta oli maanantaina alle 50 senttiä kilowattitunnilta.

Kotitaloudelle, jonka kulutus on 18 000 kilowattituntia vuodessa, Pohjois-Karjalan sähkön hinta olisi nykyhinnan perusteella arviolta noin 6 500 euroa vuodessa, kun Omavoima kvartaalin ottaneen sähkölasku olisi yli 11 400 euroa vuodessa.

Mikään absoluuttinen totuus tämä ei ole, Omavoiman hinta muuttuu vuodenvaihteessa ja toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa myyjä voi vaihtaa hintaa kuukauden kuluttua siitä, kun se on kertonut asiasta asiakkaalleen.

Pörssisähkösopimuksissa arvioitu keskihinta oli maanantaina alimmillaan vajaa 16 senttiä kilowattitunnilta 2 000 kilowattituntia vuodessa kuluttavalle ja 18 000 kilowattitunnin kulutuksella hinta oli halvimmillaan hieman alle 15 senttiä. Sopimusten pohjana oleva kuluneen kuukauden spot-hinta oli 14,07 senttiä.

” Osan harmitus on niin iso, etteivät he halua toimia kanssamme.

Sosiaalisessa mediassa Omavoima kvartaalin hintaa on taivasteltu. On jopa esitetty, että yhtiö on tahallaan nostanut hintaa joulukuussa tulevan sähkön arvonlisäveron alennuksen alla. Omavoiman toimitusjohtaja Jesse Ruotsalainen kiistää tämän täysin.

– Hinnoittelemme tuotteet markkinoiden mukaisesti. Ei meillä ole tuollaista spekulaatiota edes ajateltu missään vaiheessa, hän sanoo.

Ruotsalainen sanoo, että sähkön hintoja on tänä vuonna ollut harvinaisen vaikea ennakoida. Niiden raju heilunta tulee hänestä esiin räikeimmin kyseisessä tuotteissa.

– Sillä hetkellä, kun hinnoittelimme tuotetta loppuvuodeksi, sähkön hinta oli todella korkea, hän sanoo.

Jesse Ruotsalainen ymmärtää sähkösopimuksen vaihtajia.

Yhtiö ilmoittaa asiakkailleen kuukautta ennen seuraavan vuosineljänneksen alkua sähkön hinnan sen ajaksi. Loka–joulukuun hinta on siis päätetty elokuun puolivälin jälkeen. Elokuussa pörssisähkön hinta heilui rajusti ja kävi useana päivänä yli 80 sentissä kilowattitunnilta.

Riskejään pienentääkseen sähköyhtiöt suojaavat hintojaan. Myös Omavoima käy kauppaa suojausmarkkinoilla.

– Tuolloin suojaushinnat olivat todella korkealla, mikä määritteli hintatason, Ruotsalainen kertoo.

Suojattavaa oli aiempaa enemmän, sillä kyseinen sopimus oli kiinnostanut asiakkaita paljon.

– Omavoima kvartaali -sopimuksen ottaneiden asiakkaiden määrä käytännössä kaksinkertaistui kolmannella kvartaalilla.

Ruotsalainen selittää tätä sillä, että heinä–syyskuun hinta oli melko edullinen, vajaa 14 senttiä kilowattitunnilta ja markkinahinnat lähtivät ennennäkemättömään nousuun kolmannen vuosineljänneksen aikana. Huhti–kesäkuussa hinta oli 9,95 senttiä kilowattitunnilta. Perusmaksu on koko ajan ollut sama, 3,95 euroa kuukaudessa.

Omavoima kuvailee verkkosivuillaan, että Oma kvartaali -sähkösopimusta sanoilla ”aina ajantasainen markkinaehtoinen hinta”. Kaikki asiakkaat eivät välttämättä olleet sisäistäneet, mitä sopimus todellisuudessa tarkoittaa, vaikka heille on Ruotsalaisen mukaan pyritty selvittämään asia.

Hinnassa näkyy selvästi sähkön hintaerot eri vuodenaikojen välillä.

– Kesäjakson vaihtuminen talveksi ja energiakriisin aiheuttama hintakriisin vaikutus yhteenlaskettuna aiheuttivat hinnassa todella suuren loikan, jota harva kuluttaja oli pystynyt ennakoimaan, Ruotsalainen sanoo.

Kyseisen sopimuksen ottaneiden tarkkaa määrää hän ei kerro, mutta sanoo, että heitä on satoja. Osalla sopimus on ollut jo pidempään, osa on solminut sen vasta kesällä tai syksyllä. Kvartaalisopimus on toistaiseksi voimassa, joten kuluttajalla on kahden viikon irtisanomisaika.

Nyt osa kuluttajista seuraa tarkasti markkinoita ja vaihtaa hanakasti halvemmalta vaikuttavaan sopimukseen lyhyeksikin ajaksi vaikkapa vain kuukaudeksi. Ruotsalainen kutsuu heitä shoppailijoiksi. Hän kertoo, että heistä moni näyttää vaihtaneen toiseen yhtiöön.

Osa pitkäaikaisista asiakkaistakin on äänestänyt jaloillaan.

– Osan harmitus on niin iso, etteivät he halua toimia kanssamme. Ymmärrän inhimillisen reaktion joissain tilanteissa.

Moni on pysynyt yhtiön asiakkaana, mutta vaihtanut sopimustyyppiä.

– Kyseisen sopimustyypin asiakasmäärä on selkeästi lähtenyt laskemaan. Pääosa vaihtaa nyt pörssisähköön. Siinä laskuunsa pystyy ainakin vaikuttamaan omilla toimillaan, Ruotsalainen sanoo.

Sähkön hinnan raju nousu kirpaisee etenkin sähkölämmitteisissä taloissa asuvia. Moi pyrkii säästämään energiaa polttamalla puita takassa.

Omavoiman asiakaspalvelu on ruuhkautunut. Esimerkiksi torstaina asiakaspalvelussa oli yhtiön tiedotteen mukaan 320 viestiä jonossa ja yhtiö kertoi, että asiakaspalvelijat eivät välttämättä ehdi soittaa takaisin saman päivän aikana.

Ruotsalainen arvioi, että ruuhka johtuu ennemminkin yleisestä hintatilanteesta kuin yksittäisen sopimuksen hinnasta. Hänestä Omavoiman jono on siedettävämpi kuin monen muun yhtiön. Hän kertoo, että joissain yhtiöissä kyetään vastaamaan yhteydenottoon vasta kymmenen päivän päästä.

Kuluttajia hän ymmärtää.

– Ihmisillä on huoli, miten rahat riittävät talvella.

Omavoima kvartaalin tammi–maaliskuun hintaa Ruotsalainen ei lähde veikkailemaan. Pörssisähkön hinta on viime aikoina ollut selvästi alempana kuin muutama kuukausi sitten ja alkuvuoden hinta päätetään lähiviikkoina.

– Vakaa uskomus on, että kvartaalituotteemme hintataso laskee, Ruotsalainen ennakoi.

Arvonlisäveron alennus tulee joulukuussa käytetystä sähköstä eli se näkyy tammikuussa tulevassa laskussa.

Omavoiman omistavat Rauman Energia, Vakka-Suomen Voima, Leppäkosken Energia ja Valkeakosken Energia.